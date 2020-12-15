Зеленский представит "слугам" кандидатов на должности министров: Витренко, Лапутину, Шкарлета
Народные депутаты "Слуги народа" на заседании фракции во вторник вечером познакомятся с кандидатами на должности министров по делам ветеранов, энергетики, образования и науки. На заседании также ожидают президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщила журналистам в Верховной Раде заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Будем знакомиться с тремя кандидатами на должности трех министров соответственно. Это министр ветеранов. Господина Бессараба на этом посту заменит женщина... Далее рассматривается кандидатура на должность министра энергетики. На эту должность рассматривается Юрий Витренко... И третий кадровый вопрос - это Министерство образования. На эту должность предлагают исполняющего обязанности Шкарлета", - отметила Янченко.
Депутат также подтвердила, что в заседании фракции должен принять участие президент.
Также на Цензор.НЕТ: Минветеранов может возглавить генерал-майор Лапутина, - "слуга народа" Кравчук. ФОТО
Пожалуйста, подождите...
***** лично просило?
це вони породили ЗЕлєчку
Правда, тоді і Президент у нас був інший.
Ти в курсі, скільки в одному мільярді мільйонів?
Можеш відповісти?
А сколько миллионов в миллиарде я промолчу.
бесплатно только котята родятся
Витренко свой процентик заработал честно !
ото ж
только Витренко помнит что он Юрий (с чего бы это?))))...а женщина ваще незнакомка)))
Стаття 106. Президент України:
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
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Язык мой - враг мой
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«Беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы» М. Булгаков, «Собачье сердце»
Варианты Зе-*******.
З журналістського розслідування, яке https://m.censor.net/blogs/3205573/tynivskoe_mestorojdenie_i_dom_shprehera_kak_izza_mahinatsiyi_opimaha_gosudarstvo_poteryalo_natsionalnye.:
...На початку листопада 2019 року на посаду очільника Держгеонадр прийшов Роман Опімах. Цей час став символом буйного розквіту сумнівних схем розподілу ліцензій.
Примітно, що за керування Опімаха надходження до державного бюджету за користування надрами https://stopcor.org/pislya-pryznachennya-opimaha-u-derzhgeonadra-nadhodzhennya-do-byudzhetu-skorotylys-u-20-raziv/ скоротились у 20 разів . Однак у самого чиновника з'явилась елітна квартира в столиці вартістю більш ніж 4 мільйони гривень.Громадські організації та спеціалізовані асоціації в сфері надрокористування вже неодноразово вимагали відставки глави Держгеонадр Романа Опімаха й розслідування його махінацій, у результаті яких державне майно й національні природні багатства віддаються за безцінь до рук олігархів. Досить згадати, що Держгеонадра https://opendatabot.ua/c/37536031 фігурують у понад тисячі рішень, що містяться у судовому реєстрі, і навіть колишній Прем'єр-міністр Олексій Гончарук публічно https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2790523-premer-zvinuvativ-poperedne-kerivnictvo-derzgeonadr-u-korupcii.html назвав службу «осередком корупції».
Однако подарки друзьям-жуликам от Зеленского не ограничились лишь постами министров и «правильным» бюджетом.
А тем временем Святой Зеленский под подушку принёс олигархам новых министров в Кабмине.
Такую новость https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk сообщил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Как там говорил лохам Голобородько перед выборами, кумовей и олигархов при власти не будет)))))
https://www.facebook.com/yuriy.romanenko добавляет к этому еще один политолог Юрий Романенко.
….
Однако подарки друзьям-жуликам от Зеленского не ограничились лишь постами министров и «правильным» бюджетом.
Как https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%ba-%d1%85%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0.html обратил внимание ранее сегодня журналист Юрий Бутусов, президент также раздал им в виде подарков закрытые уголовные дела:
«Одному подарил дело по «Укрбуду», другому - по ОАСКу, третьему - по «Привату», четвертому - по «Роттердаму».
Теперь Зеленский может, как говорится, «с чистой совестью» укатить куда-нибудь за границу отдохнуть на новогодние праздники (может, даже снова в Оман). Что он и сделает, как передала сегодня неподражемая Мендельша…