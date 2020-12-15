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Минветеранов может возглавить генерал-майор Лапутина, - "слуга народа" Кравчук. ФОТО

Кандидатом на должность министра ветеранов стала генерал-майор Юлия Лапутина.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть кандидаты: на министерство образования и науки - Сергей Шкарлет, на первого вице-премьера - министра энергетики Юрий Витренко и на минветеранов предлагается Юлия Лапутина," - сказала Кравчук.

По ее словам, Лапутина сама является ветераном, на сегодняшний день она работает в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а до этого работала в Службе безопасности Украины.

"Ее очень уважают в сообществе", - подчеркнула парламентарий.

Читайте на Цензор.НЕТ: МинТОТ призывает не называть Крым "аннексированным": он "временно оккупирован"

Члены фракции планируют провести собеседования с каждым из трех кандидатов во время заседания во вторник вечером.

Юлия Лапутина в течение 2010-2012 годов была заместителем начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. 14 апреля 2014 в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивал спецподразделение "Альфа". В сентябре - декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в АТО и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.

Минветеранов может возглавить генерал-майор Лапутина, - слуга народа Кравчук 01Минветеранов может возглавить генерал-майор Лапутина, - слуга народа Кравчук 02

Также на Цензор.НЕТ: Законопроект о статусе ветерана не принимают, утверждая, что его разработали "агенты Порошенко", - экс-глава Минветеранов Коляда

С 2014 года занимала должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Входит в состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Минветеранов может возглавить генерал-майор Лапутина, - слуга народа Кравчук 03
Минветеранов может возглавить генерал-майор Лапутина, - слуга народа Кравчук 04

Автор: 

кандидат (1014) Министерство по делам ветеранов (232) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+5
А что, на Цензоре Юлию Лапутину не могут отличить от госпожи Шугалей? Это разные люди и внешне и по содержанию...
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15.12.2020 15:57
+4
А может дадите право ветеранам самим выбирать?
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15.12.2020 16:00
+3
А кто тогда Шугалей?
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15.12.2020 15:56
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А кто тогда Шугалей?
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15.12.2020 15:56 Ответить
Да какая разница
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15.12.2020 16:50 Ответить
А что сейчас мешает борьбой с терроризмом заниматься, если такая история работы имеется? Почему на ветеранов сплавили?
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15.12.2020 15:57 Ответить
А что, на Цензоре Юлию Лапутину не могут отличить от госпожи Шугалей? Это разные люди и внешне и по содержанию...
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15.12.2020 15:57 Ответить
А может дадите право ветеранам самим выбирать?
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15.12.2020 16:00 Ответить
Нііі! Так не можна. Гендерна рівність. А спереди будут женщины и дети
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15.12.2020 16:04 Ответить
"Есть кандидаты: на министерство образования и науки - Сергей Шкарлет, на первого вице-премьера - министра энергетики Юрий Витренко и на минветеранов предлагается Юлия Лапутина," - сказала Кравчук."

Источник: https://censor.net/ru/p3237071

Все-таки Витренко ложится под зеленых, не зря его из Нафтогаза турнули.
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15.12.2020 16:04 Ответить
Чи, враховуючи критичність ситуації в усіх, без винятку, галузях, плісняві, по- тихому, підтягують професіоналів.
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15.12.2020 16:19 Ответить
Коломойський в свій час "сватав" Вітренка в прем'єри.
Є таке пояснення.

https://biz.censor.net/columns/3174178/ukrnafta_pochemu_kolomoyiskiyi_dovolen_vitrenko

https://biz.censor.net/columns/3174178/ukrnafta_pochemu_kolomoyiskiyi_dovolen_vitrenko
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15.12.2020 16:29 Ответить
Все може бути.
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15.12.2020 16:53 Ответить
Людмилі Миколаївні Шугалей 53 роки, вона народилася в Києві 21 березня 1965 -го. До 2014 року була заступником начальника Військово-медичного управління СБУ, надалі очолила його.
Під час Революції Гідності у 2013-2014 році надавала допомогу пораненим учасникам Євромайдану.
Заслужений лікар України з 2008 року.
Станом на жовтень 2018 року, Людмила Шугалей - єдина жінка-генерал на військовій службі в Україні.Минветеранов может возглавить генерал-майор Лапутина, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2258
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15.12.2020 16:05 Ответить
Зеленский присвоил воинское звание https://zn.ua/POLITICS/pervym-zamglavy-sbu-naznachen-general-mayor-oleg-kozlovskiy-istochnik-319328_.html генерал-майора Юлии Лапутиной, полковнику СБУ .

Юлия Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине.

Юлия Лапутина занимает в СБУ должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Зеленский подписал указ.
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15.12.2020 16:09 Ответить
Так в СБУ этих генералов, как сержантов в войсках. И все секретные, о которых никто не знает.
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15.12.2020 16:10 Ответить
о русня немытая запоребриковая появилась или ты чудо из резервации одичалых дынырийцев?
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15.12.2020 16:17 Ответить
и тут разнобой!!??
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15.12.2020 17:15 Ответить
при главе СБУ росиянине работала, уже есть вопросы
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15.12.2020 18:10 Ответить
ппж
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15.12.2020 22:00 Ответить
 
 