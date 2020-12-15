Минветеранов может возглавить генерал-майор Лапутина, - "слуга народа" Кравчук. ФОТО

Кандидатом на должность министра ветеранов стала генерал-майор Юлия Лапутина.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть кандидаты: на министерство образования и науки - Сергей Шкарлет, на первого вице-премьера - министра энергетики Юрий Витренко и на минветеранов предлагается Юлия Лапутина," - сказала Кравчук.

По ее словам, Лапутина сама является ветераном, на сегодняшний день она работает в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а до этого работала в Службе безопасности Украины.

"Ее очень уважают в сообществе", - подчеркнула парламентарий.

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Члены фракции планируют провести собеседования с каждым из трех кандидатов во время заседания во вторник вечером.

Юлия Лапутина в течение 2010-2012 годов была заместителем начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. 14 апреля 2014 в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивал спецподразделение "Альфа". В сентябре - декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в АТО и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.

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С 2014 года занимала должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Входит в состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.



