Минветеранов может возглавить генерал-майор Лапутина, - "слуга народа" Кравчук. ФОТО
Кандидатом на должность министра ветеранов стала генерал-майор Юлия Лапутина.
Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Есть кандидаты: на министерство образования и науки - Сергей Шкарлет, на первого вице-премьера - министра энергетики Юрий Витренко и на минветеранов предлагается Юлия Лапутина," - сказала Кравчук.
По ее словам, Лапутина сама является ветераном, на сегодняшний день она работает в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а до этого работала в Службе безопасности Украины.
"Ее очень уважают в сообществе", - подчеркнула парламентарий.
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Члены фракции планируют провести собеседования с каждым из трех кандидатов во время заседания во вторник вечером.
Юлия Лапутина в течение 2010-2012 годов была заместителем начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. 14 апреля 2014 в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивал спецподразделение "Альфа". В сентябре - декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в АТО и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.
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С 2014 года занимала должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Входит в состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.
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Источник: https://censor.net/ru/p3237071
Все-таки Витренко ложится под зеленых, не зря его из Нафтогаза турнули.
Є таке пояснення.
https://biz.censor.net/columns/3174178/ukrnafta_pochemu_kolomoyiskiyi_dovolen_vitrenko
https://biz.censor.net/columns/3174178/ukrnafta_pochemu_kolomoyiskiyi_dovolen_vitrenko
Під час Революції Гідності у 2013-2014 році надавала допомогу пораненим учасникам Євромайдану.
Заслужений лікар України з 2008 року.
Станом на жовтень 2018 року, Людмила Шугалей - єдина жінка-генерал на військовій службі в Україні.
Юлия Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине.
Юлия Лапутина занимает в СБУ должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Зеленский подписал указ.