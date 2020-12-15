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Мінветеранів може очолити генерал-майор Лапутіна, - "слуга народу" Кравчук. ФОТО

Кандидатом на посаду міністра ветеранів стала генерал-майор Юлія Лапутіна.

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є кандидати: на міністерство освіти і науки - Сергій Шкарлет, на першого віцепрем'єра - міністра енергетики Юрій Вітренко і на мінветеранів пропонується Юлія Лапутіна," - сказала Кравчук.

За її словами, Лапутіна сама є ветераном, нині вона працює в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а до цього працювала в Службі безпеки України.

"Її дуже поважають в спільноті", - підкреслила парламентарка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР планує "бюджетний" день на 15 грудня: позачергового засідання не буде, - "слуга народу" Кравчук

Члени фракції планують провести співбесіди з кожним з трьох кандидатів під час засідання у вівторок ввечері.

Юлія Лапутіна протягом 2010-2012 років була заступником начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. 14 квітня 2014 року в складі першої об'єднаної групи СБУ висадилася на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ "Альфа". У вересні - грудні 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в АТО і виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань.

Мінветеранів може очолити генерал-майор Лапутіна, - слуга народу Кравчук 01Мінветеранів може очолити генерал-майор Лапутіна, - слуга народу Кравчук 02

З 2014 року обіймала посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Входить до складу Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

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Мінветеранів може очолити генерал-майор Лапутіна, - слуга народу Кравчук 03
Мінветеранів може очолити генерал-майор Лапутіна, - слуга народу Кравчук 04

Автор: 

кандидат (228) Міністерство у справах ветеранів (304) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+5
А что, на Цензоре Юлию Лапутину не могут отличить от госпожи Шугалей? Это разные люди и внешне и по содержанию...
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15.12.2020 15:57
+4
А может дадите право ветеранам самим выбирать?
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15.12.2020 16:00
+3
А кто тогда Шугалей?
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15.12.2020 15:56
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А кто тогда Шугалей?
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15.12.2020 15:56 Відповісти
Да какая разница
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15.12.2020 16:50 Відповісти
А что сейчас мешает борьбой с терроризмом заниматься, если такая история работы имеется? Почему на ветеранов сплавили?
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15.12.2020 15:57 Відповісти
А что, на Цензоре Юлию Лапутину не могут отличить от госпожи Шугалей? Это разные люди и внешне и по содержанию...
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15.12.2020 15:57 Відповісти
А может дадите право ветеранам самим выбирать?
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15.12.2020 16:00 Відповісти
Нііі! Так не можна. Гендерна рівність. А спереди будут женщины и дети
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15.12.2020 16:04 Відповісти
"Есть кандидаты: на министерство образования и науки - Сергей Шкарлет, на первого вице-премьера - министра энергетики Юрий Витренко и на минветеранов предлагается Юлия Лапутина," - сказала Кравчук."

Источник: https://censor.net/ru/p3237071

Все-таки Витренко ложится под зеленых, не зря его из Нафтогаза турнули.
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15.12.2020 16:04 Відповісти
Чи, враховуючи критичність ситуації в усіх, без винятку, галузях, плісняві, по- тихому, підтягують професіоналів.
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15.12.2020 16:19 Відповісти
Коломойський в свій час "сватав" Вітренка в прем'єри.
Є таке пояснення.

https://biz.censor.net/columns/3174178/ukrnafta_pochemu_kolomoyiskiyi_dovolen_vitrenko

https://biz.censor.net/columns/3174178/ukrnafta_pochemu_kolomoyiskiyi_dovolen_vitrenko
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15.12.2020 16:29 Відповісти
Все може бути.
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15.12.2020 16:53 Відповісти
Людмилі Миколаївні Шугалей 53 роки, вона народилася в Києві 21 березня 1965 -го. До 2014 року була заступником начальника Військово-медичного управління СБУ, надалі очолила його.
Під час Революції Гідності у 2013-2014 році надавала допомогу пораненим учасникам Євромайдану.
Заслужений лікар України з 2008 року.
Станом на жовтень 2018 року, Людмила Шугалей - єдина жінка-генерал на військовій службі в Україні.Минветеранов может возглавить генерал-майор Лапутина, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2258
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15.12.2020 16:05 Відповісти
Зеленский присвоил воинское звание https://zn.ua/POLITICS/pervym-zamglavy-sbu-naznachen-general-mayor-oleg-kozlovskiy-istochnik-319328_.html генерал-майора Юлии Лапутиной, полковнику СБУ .

Юлия Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине.

Юлия Лапутина занимает в СБУ должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Зеленский подписал указ.
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15.12.2020 16:09 Відповісти
Так в СБУ этих генералов, как сержантов в войсках. И все секретные, о которых никто не знает.
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15.12.2020 16:10 Відповісти
о русня немытая запоребриковая появилась или ты чудо из резервации одичалых дынырийцев?
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15.12.2020 16:17 Відповісти
и тут разнобой!!??
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15.12.2020 17:15 Відповісти
при главе СБУ росиянине работала, уже есть вопросы
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15.12.2020 18:10 Відповісти
ппж
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15.12.2020 22:00 Відповісти
 
 