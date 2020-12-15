Мінветеранів може очолити генерал-майор Лапутіна, - "слуга народу" Кравчук. ФОТО
Кандидатом на посаду міністра ветеранів стала генерал-майор Юлія Лапутіна.
Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Є кандидати: на міністерство освіти і науки - Сергій Шкарлет, на першого віцепрем'єра - міністра енергетики Юрій Вітренко і на мінветеранів пропонується Юлія Лапутіна," - сказала Кравчук.
За її словами, Лапутіна сама є ветераном, нині вона працює в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а до цього працювала в Службі безпеки України.
"Її дуже поважають в спільноті", - підкреслила парламентарка.
Члени фракції планують провести співбесіди з кожним з трьох кандидатів під час засідання у вівторок ввечері.
Юлія Лапутіна протягом 2010-2012 років була заступником начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. 14 квітня 2014 року в складі першої об'єднаної групи СБУ висадилася на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ "Альфа". У вересні - грудні 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в АТО і виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань.
З 2014 року обіймала посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Входить до складу Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.
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Источник: https://censor.net/ru/p3237071
Все-таки Витренко ложится под зеленых, не зря его из Нафтогаза турнули.
Є таке пояснення.
https://biz.censor.net/columns/3174178/ukrnafta_pochemu_kolomoyiskiyi_dovolen_vitrenko
https://biz.censor.net/columns/3174178/ukrnafta_pochemu_kolomoyiskiyi_dovolen_vitrenko
Під час Революції Гідності у 2013-2014 році надавала допомогу пораненим учасникам Євромайдану.
Заслужений лікар України з 2008 року.
Станом на жовтень 2018 року, Людмила Шугалей - єдина жінка-генерал на військовій службі в Україні.
Юлия Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине.
Юлия Лапутина занимает в СБУ должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Зеленский подписал указ.