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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МинТОТ призывает не называть Крым "аннексированным": он "временно оккупирован"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МинТОТ призывает не называть Крым

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий призвало не использовать в отношении Крыма термин "аннексированный". Согласно закону Украины, полуостров - это временно оккупированная территория.

Об этом говорится в сообщении министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными - это Российская Федерация. Все международное сообщество использует формулировку "временно оккупированные территории" как в отношении полуострова, так и в отношении Донбасса. Разрешается также использование формулировки "попытка аннексии" по поводу Крыма, но не "аннексия". Это крайне важно и для нас в том числе. Это подчеркивает соответствующие обязательства РФ по международному гуманитарному праву", - заявил заместитель министра Игорь Яременко.

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Он также отметил, что определение "аннексия" фактически продолжает российский нарратив о том, что вопрос возвращения Крыма в Украину якобы является закрытым.

"Мы с этим абсолютно не согласны, а следовательно настоятельно просим пользоваться термином "временная оккупация", ведь Крым, я уверен, вернется под контроль Украины", - добавил дипломат.

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Напомним, 18 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН признал незаконными российские органы власти в Крыму. В частности, в резолюции осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму.
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Топ комментарии
+3
У нас есть и мин ТОТ и мин этот - а власти работающей на страну НЕТ!
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20.11.2020 17:04
+3
Закройте всё с оккупированными парашей территориями, закройте границу с самой парашей и лукой, разорвите с ними дипотношения, а потом называйте эти территории как хотите, идиоты. МинТОТ призывает не называть Крым "аннексированным": он "временно оккупирован" - Цензор.НЕТ 763
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20.11.2020 17:10
+1
А её не было, все 30 лет независимости была не власть, а кучки людей, которые старались побольше украсть пока это для них возможно. Затем приходили другие, которые за определённую мзду прощали папэрэдников и всё начиналось по новому
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20.11.2020 17:23
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У нас есть и мин ТОТ и мин этот - а власти работающей на страну НЕТ!
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20.11.2020 17:04 Ответить
главное повторяй как мантру - "временно оккупированный", и все наладится.
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20.11.2020 17:11 Ответить
А её не было, все 30 лет независимости была не власть, а кучки людей, которые старались побольше украсть пока это для них возможно. Затем приходили другие, которые за определённую мзду прощали папэрэдников и всё начиналось по новому
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20.11.2020 17:23 Ответить
Вісті із-за поребріка.
МінТОТ закликає не називати Крим "анексованим": він "тимчасово окупований" - Цензор.НЕТ 5764
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20.11.2020 17:41 Ответить
Закройте всё с оккупированными парашей территориями, закройте границу с самой парашей и лукой, разорвите с ними дипотношения, а потом называйте эти территории как хотите, идиоты. МинТОТ призывает не называть Крым "аннексированным": он "временно оккупирован" - Цензор.НЕТ 763
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20.11.2020 17:10 Ответить
Короче закройте всё, да и сами закройтесь )
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20.11.2020 17:24 Ответить
ну или можно было назвать как в школьных учебниках китайцев сибирь временно утереная территория
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20.11.2020 17:11 Ответить
Ну вот, совсем другое дело. Справедливость восторжествовала.
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20.11.2020 17:27 Ответить
Рехформа МинВОТ сменили на МинТОТ ?
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20.11.2020 17:30 Ответить
МінТОТ закликає не називати Крим "анексованим": він "тимчасово окупований" - Цензор.НЕТ 8521
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20.11.2020 17:32 Ответить
ну да, все мы на планете Земля временные и только ***** вечный..... вы понимаете если как наш гарант сидеть и ничего не делать а только придумывать новые названия или формулировки - все будет по прежнему и отнюдь не временно а вечно.... это же касается и лугандона.... блин ты или воюй или стену строй , но не может же быть все временным!!!!!
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20.11.2020 17:33 Ответить
какая разница как в разговоре что-то там назвали, другое дело юридические документы и политические заявы... но тут как раз все зависит от позиции говорящего (некоторым на 7 год войны еще осталась "та сторона" и "гражданская война")
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20.11.2020 17:42 Ответить
а можно так - временноспижженая территория?
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20.11.2020 17:55 Ответить
 
 