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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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МінТОТ закликає не називати Крим "анексованим": він "тимчасово окупований"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МінТОТ закликає не називати Крим

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій закликало не використовувати щодо Криму термін "анексований". Відповідно до Закону України, півострів - це тимчасово окупована територія.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Єдина країна, яка називає Крим і Севастополь анексованим - це Російська Федерація. Все міжнародне співтовариство використовує формулювання "тимчасово окуповані території" як щодо півострова, так і стосовно Донбасу. Дозволяється також використання формулювання "спроба анексії" щодо Криму, але не "анексія". Це вкрай важливо і для нас зокрема. Це підкреслює відповідні зобов'язання РФ з міжнародного гуманітарного права", - заявив заступник міністра Ігор Яременко.

Він також зазначив, що визначення "анексія" фактично продовжує російський наратив про те, що питання повернення Криму Україні нібито є закритим.

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"Ми з цим абсолютно не згодні, а отже наполегливо просимо користуватися терміном "тимчасова окупація", адже Крим, я впевнений, повернеться під контроль України", - додав дипломат.

Нагадаємо, 18 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН визнав незаконними російські органи влади в Криму. Зокрема, в резолюції засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму.
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Топ коментарі
+3
У нас есть и мин ТОТ и мин этот - а власти работающей на страну НЕТ!
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20.11.2020 17:04
+3
Закройте всё с оккупированными парашей территориями, закройте границу с самой парашей и лукой, разорвите с ними дипотношения, а потом называйте эти территории как хотите, идиоты. МинТОТ призывает не называть Крым "аннексированным": он "временно оккупирован" - Цензор.НЕТ 763
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20.11.2020 17:10
+1
А её не было, все 30 лет независимости была не власть, а кучки людей, которые старались побольше украсть пока это для них возможно. Затем приходили другие, которые за определённую мзду прощали папэрэдников и всё начиналось по новому
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20.11.2020 17:23
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У нас есть и мин ТОТ и мин этот - а власти работающей на страну НЕТ!
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20.11.2020 17:04 Відповісти
главное повторяй как мантру - "временно оккупированный", и все наладится.
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20.11.2020 17:11 Відповісти
А её не было, все 30 лет независимости была не власть, а кучки людей, которые старались побольше украсть пока это для них возможно. Затем приходили другие, которые за определённую мзду прощали папэрэдников и всё начиналось по новому
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20.11.2020 17:23 Відповісти
Вісті із-за поребріка.
МінТОТ закликає не називати Крим "анексованим": він "тимчасово окупований" - Цензор.НЕТ 5764
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20.11.2020 17:41 Відповісти
Закройте всё с оккупированными парашей территориями, закройте границу с самой парашей и лукой, разорвите с ними дипотношения, а потом называйте эти территории как хотите, идиоты. МинТОТ призывает не называть Крым "аннексированным": он "временно оккупирован" - Цензор.НЕТ 763
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20.11.2020 17:10 Відповісти
Короче закройте всё, да и сами закройтесь )
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20.11.2020 17:24 Відповісти
ну или можно было назвать как в школьных учебниках китайцев сибирь временно утереная территория
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20.11.2020 17:11 Відповісти
Ну вот, совсем другое дело. Справедливость восторжествовала.
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20.11.2020 17:27 Відповісти
Рехформа МинВОТ сменили на МинТОТ ?
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20.11.2020 17:30 Відповісти
МінТОТ закликає не називати Крим "анексованим": він "тимчасово окупований" - Цензор.НЕТ 8521
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20.11.2020 17:32 Відповісти
ну да, все мы на планете Земля временные и только ***** вечный..... вы понимаете если как наш гарант сидеть и ничего не делать а только придумывать новые названия или формулировки - все будет по прежнему и отнюдь не временно а вечно.... это же касается и лугандона.... блин ты или воюй или стену строй , но не может же быть все временным!!!!!
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20.11.2020 17:33 Відповісти
какая разница как в разговоре что-то там назвали, другое дело юридические документы и политические заявы... но тут как раз все зависит от позиции говорящего (некоторым на 7 год войны еще осталась "та сторона" и "гражданская война")
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20.11.2020 17:42 Відповісти
а можно так - временноспижженая территория?
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20.11.2020 17:55 Відповісти
 
 