МінТОТ закликає не називати Крим "анексованим": він "тимчасово окупований"

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій закликало не використовувати щодо Криму термін "анексований". Відповідно до Закону України, півострів - це тимчасово окупована територія.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Єдина країна, яка називає Крим і Севастополь анексованим - це Російська Федерація. Все міжнародне співтовариство використовує формулювання "тимчасово окуповані території" як щодо півострова, так і стосовно Донбасу. Дозволяється також використання формулювання "спроба анексії" щодо Криму, але не "анексія". Це вкрай важливо і для нас зокрема. Це підкреслює відповідні зобов'язання РФ з міжнародного гуманітарного права", - заявив заступник міністра Ігор Яременко.

Він також зазначив, що визначення "анексія" фактично продовжує російський наратив про те, що питання повернення Криму Україні нібито є закритим.

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"Ми з цим абсолютно не згодні, а отже наполегливо просимо користуватися терміном "тимчасова окупація", адже Крим, я впевнений, повернеться під контроль України", - додав дипломат.

Нагадаємо, 18 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН визнав незаконними російські органи влади в Криму. Зокрема, в резолюції засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму.