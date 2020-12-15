Зеленський представить "слугам" кандидатів на посади міністрів: Вітренка, Лапутіну, Шкарлета
Народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції у вівторок увечері познайомляться з кандидатами на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти і науки. На засіданні також очікують президента Володимира Зеленського.
Про це повідомила журналістам у Верховній Раді заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Будемо знайомитися з трьома кандидатами на посади трьох міністрів відповідно. Це міністр ветеранів. Пана Бессараба на цій посаді замінить жінка... Далі розглядається кандидатура на посаду міністра енергетики. На цю посаду розглядається Юрій Вітренко... І третє кадрове питання - це Міністерство освіти. На цю посаду пропонують виконувача обов'язків Шкарлета", - зазначила Янченко.
Депутат також підтвердила, що в засіданні фракції має взяти участь президент.
Будь ласка, зачекайте...
***** лично просило?
це вони породили ЗЕлєчку
Правда, тоді і Президент у нас був інший.
Ти в курсі, скільки в одному мільярді мільйонів?
Можеш відповісти?
А сколько миллионов в миллиарде я промолчу.
бесплатно только котята родятся
Витренко свой процентик заработал честно !
ото ж
только Витренко помнит что он Юрий (с чего бы это?))))...а женщина ваще незнакомка)))
Стаття 106. Президент України:
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
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Язык мой - враг мой
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«Беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы» М. Булгаков, «Собачье сердце»
Варианты Зе-*******.
З журналістського розслідування, яке https://m.censor.net/blogs/3205573/tynivskoe_mestorojdenie_i_dom_shprehera_kak_izza_mahinatsiyi_opimaha_gosudarstvo_poteryalo_natsionalnye.:
...На початку листопада 2019 року на посаду очільника Держгеонадр прийшов Роман Опімах. Цей час став символом буйного розквіту сумнівних схем розподілу ліцензій.
Примітно, що за керування Опімаха надходження до державного бюджету за користування надрами https://stopcor.org/pislya-pryznachennya-opimaha-u-derzhgeonadra-nadhodzhennya-do-byudzhetu-skorotylys-u-20-raziv/ скоротились у 20 разів . Однак у самого чиновника з'явилась елітна квартира в столиці вартістю більш ніж 4 мільйони гривень.Громадські організації та спеціалізовані асоціації в сфері надрокористування вже неодноразово вимагали відставки глави Держгеонадр Романа Опімаха й розслідування його махінацій, у результаті яких державне майно й національні природні багатства віддаються за безцінь до рук олігархів. Досить згадати, що Держгеонадра https://opendatabot.ua/c/37536031 фігурують у понад тисячі рішень, що містяться у судовому реєстрі, і навіть колишній Прем'єр-міністр Олексій Гончарук публічно https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2790523-premer-zvinuvativ-poperedne-kerivnictvo-derzgeonadr-u-korupcii.html назвав службу «осередком корупції».
Однако подарки друзьям-жуликам от Зеленского не ограничились лишь постами министров и «правильным» бюджетом.
А тем временем Святой Зеленский под подушку принёс олигархам новых министров в Кабмине.
Такую новость https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk сообщил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Как там говорил лохам Голобородько перед выборами, кумовей и олигархов при власти не будет)))))
https://www.facebook.com/yuriy.romanenko добавляет к этому еще один политолог Юрий Романенко.
….
Однако подарки друзьям-жуликам от Зеленского не ограничились лишь постами министров и «правильным» бюджетом.
Как https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%ba-%d1%85%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0.html обратил внимание ранее сегодня журналист Юрий Бутусов, президент также раздал им в виде подарков закрытые уголовные дела:
«Одному подарил дело по «Укрбуду», другому - по ОАСКу, третьему - по «Привату», четвертому - по «Роттердаму».
Теперь Зеленский может, как говорится, «с чистой совестью» укатить куда-нибудь за границу отдохнуть на новогодние праздники (может, даже снова в Оман). Что он и сделает, как передала сегодня неподражемая Мендельша…