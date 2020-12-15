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Зеленський (22448) Кабмін (13943) кандидат (228) Вітренко Юрій (631) Янченко Галина (71) Слуга народу (2800) Шкарлет (353) Лапутіна (65)

Зеленський представить "слугам" кандидатів на посади міністрів: Вітренка, Лапутіну, Шкарлета

Зеленський представить

Народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції у вівторок увечері познайомляться з кандидатами на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти і науки. На засіданні також очікують президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила журналістам у Верховній Раді заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Будемо знайомитися з трьома кандидатами на посади трьох міністрів відповідно. Це міністр ветеранів. Пана Бессараба на цій посаді замінить жінка... Далі розглядається кандидатура на посаду міністра енергетики. На цю посаду розглядається Юрій Вітренко... І третє кадрове питання - це Міністерство освіти. На цю посаду пропонують виконувача обов'язків Шкарлета", - зазначила Янченко.

Депутат також підтвердила, що в засіданні фракції має взяти участь президент.

Читайте також: Рада планує призначити Шкарлета міністром освіти і Вітренка віцепрем'єр-міністром енергетики, - Железняк
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Топ коментарі
+19
Зеленский представит "слугам" кандидатов на должности министров: Витренко, Лапутину, Шкарлета - Цензор.НЕТ 6368
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15.12.2020 16:58
+17
О. Якщо мова про того Вітренка, який поставив раком «Газпром», і на якого тут гавкали *********, то добре.
Правда, тоді і Президент у нас був інший.
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15.12.2020 16:52
+17
Факт.
Зеленський представить "слугам" кандидатів на посади міністрів: Вітренка, Лапутіну, Шкарлета - Цензор.НЕТ 6733
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15.12.2020 17:16
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Правила форума Рада форумчан
Пенсионерам есть нечего, а они портфели делят! О людях лучше подумайте!
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15.12.2020 16:49 Відповісти
Зеленський представить "слугам" кандидатів на посади міністрів: Вітренка, Лапутіну, Шкарлета - Цензор.НЕТ 6424
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15.12.2020 17:21 Відповісти
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15.12.2020 17:34 Відповісти
Потрібно негайно змінювати прем'єр-міністра (Гриценко), міністра МОЗ (Супрун), міністра оборони (Бутусов), міністра МЗС (Тарасюк), міністра МВС (Сакварелідзе).
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15.12.2020 20:53 Відповісти
Грицацуев - уже использованный штопанный презерватив, которому место в тюрьме за разворовывание ВСУ.
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15.12.2020 22:04 Відповісти
Євгенія Кошового?!
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15.12.2020 20:09 Відповісти
ничего нового.. пенсионерам и при пете жрать не было чего, а все кто при власти, включая петю портфели и бюджет деребанили.
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15.12.2020 20:03 Відповісти
шо ж он тащит того зашквареного поноздри Шкаралета?
***** лично просило?
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15.12.2020 16:50 Відповісти
Зеленский представит "слугам" кандидатов на должности министров: Витренко, Лапутину, Шкарлета - Цензор.НЕТ 9001
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15.12.2020 16:51 Відповісти
Зеленский представит "слугам" кандидатов на должности министров: Витренко, Лапутину, Шкарлета - Цензор.НЕТ 6368
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15.12.2020 16:58 Відповісти
ЗЕленский продукт мелких лавочников
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15.12.2020 17:01 Відповісти
Скорее - крупных дятлов.
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15.12.2020 17:10 Відповісти
Факт.
Зеленський представить "слугам" кандидатів на посади міністрів: Вітренка, Лапутіну, Шкарлета - Цензор.НЕТ 6733
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15.12.2020 17:16 Відповісти
основні "ржаки" на кварталі ЗЕленського - дрібні лавочноки, "мєлкий бізнєс".
це вони породили ЗЕлєчку
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15.12.2020 17:41 Відповісти
О. Якщо мова про того Вітренка, який поставив раком «Газпром», і на якого тут гавкали *********, то добре.
Правда, тоді і Президент у нас був інший.
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15.12.2020 16:52 Відповісти
Зато нынешний отдал приказ заплатить ему премию в размере 4 млн.$ ,чтобы не было конфликта интересов.
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15.12.2020 16:55 Відповісти
Як би ти відсудив у Рашки 4 мільярди доларів на користь України (це зарплати лікарям, вчителям, пенсії), то я не був би проти, щоб тобі за це заплатили 0,1% від цієї суми.
Ти в курсі, скільки в одному мільярді мільйонів?
Можеш відповісти?
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15.12.2020 17:02 Відповісти
Вы транжир,в таком случае. Витренко выполнил свои обязанности,суд решил спор. Премия должна быть ,но соизмеримая труду,а не должности.
А сколько миллионов в миллиарде я промолчу.
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15.12.2020 17:16 Відповісти
они хотят чтобы люди работали не за "интерес" ?

бесплатно только котята родятся
Витренко свой процентик заработал честно !
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15.12.2020 17:03 Відповісти
Я тоже честно заробатываю повышения энергорессурсов и ограничения зароботка при этом?
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15.12.2020 17:18 Відповісти
ты отжал у рашки 2,5 миллиарда долларов ?
ото ж
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15.12.2020 17:42 Відповісти
Зеленский представит "слугам" кандидатов на должности министров: Витренко, Лапутину, Шкарлета - Цензор.НЕТ 4782
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15.12.2020 16:53 Відповісти
Зеленский там только мордой поторгует...а представит ермак...вернее брат евойный..
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15.12.2020 16:53 Відповісти
Так , - Все Бросили и обсуждаем назначение , а через 1месяц , - Ну шо опять.Продолжают действовать , а Какая разница , Кто!!!.
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15.12.2020 16:53 Відповісти
Что за чувак на фото? Разросшаяся харя,которую сейчас называют президентом,это явно не он.
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15.12.2020 16:55 Відповісти
Зеленский представит "слугам" кандидатов на должности министров: Витренко, Лапутину, Шкарлета - Цензор.НЕТ 8006
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15.12.2020 16:56 Відповісти
Витренко тот что сын российской затычки Наталии Витренко которая постоянно против НАТО протестовала?
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15.12.2020 16:56 Відповісти
Той, хто поставив *********** з її «Газпром» на 4 мільярди долларів на користь України, і на якого тут гавкали соціал-хуйлофіли.
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15.12.2020 17:06 Відповісти
Тобі подобається російська підстилка Наталія Вітренко, це твоя справа, схоже українські політики генетично дуже талановиті якщо навіть їхні діти теж політики. Справжня Еліта, з великої літери Е, нації. Варті щоб правити українцями на століття.
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15.12.2020 17:13 Відповісти
До чого тут батьки, якщо дитина розумна. Ми не образи на пости обираємо
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15.12.2020 17:22 Відповісти
Юрій Вітренко, після розлучення батьків, виховувався батьком, виріс порядною людиною, з матір'ю спілкується, але погляди її не поділяє. Політичні погляди, щоб Ви знали, ні генетично, ні статевим шляхом не передаються.
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15.12.2020 17:35 Відповісти
Тобто міністра оборони, який повністю просрав бюджет оборонних закупівль та міністра охорони здоров'я, який провалив боротьбу з КОВІД , залишаємо??? Молодці хлопці???
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15.12.2020 16:56 Відповісти
Уже надоело ржать по приколу. квартал, прекращай! Живот уже болит. То ********** то гамнокамандующий ...а-ха-ха!!
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15.12.2020 17:00 Відповісти
"Зеленский представит "слугам" кандидатов на должности министров: Витренко, Лапутину, Шкарлета" - Витренко сынуля Наталии Витренко, а чьи дети Лапутина и Шкарлет?
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15.12.2020 17:01 Відповісти
похоже что байстрюки
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15.12.2020 17:17 Відповісти
У нас все це лайно йде по колу, вибрали регіоналів-зебіла взвили зробили майдан, поставили бандерівців рятувати країну, кризу пройшли з бандерівцями - стало нудно жити, знову за популістів обіцяючих три короба що яник з краще життя вже сьогодні що цей, зараз все повториться зебіла виженуть і знову рятувати, через 5 років знову нарід захоче хранцію.
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15.12.2020 17:03 Відповісти
заметили??? какая-то ...женщина, Шкарлета и....Юрий Витренко..
только Витренко помнит что он Юрий (с чего бы это?))))...а женщина ваще незнакомка)))
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15.12.2020 17:08 Відповісти
Як він вже набрид
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15.12.2020 17:09 Відповісти
И как раньше ветераны без министра жили ...?
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15.12.2020 17:09 Відповісти
Вы, друзья, как не садитесь , а в музыканты не годитесь!
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15.12.2020 17:09 Відповісти
Витренко и главный кадровик Украины./ Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский. 28.08.19
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15.12.2020 17:11 Відповісти
Опять замена на пару месяцеф
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15.12.2020 17:11 Відповісти
А будет ли них пара месяцев?
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15.12.2020 17:44 Відповісти
Нехай Зєлєнскому конституцію почитають.
Стаття 106. Президент України:

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
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15.12.2020 17:21 Відповісти
Традиционный ответ: а какая Р А З Н И Ц А?
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15.12.2020 18:15 Відповісти
Витренко очень зол. Коболеву хочет отомстить за неправильное начисление премий. У витренко меньше. Ну и за годовую миллиардную зарплату, и за бронированное авто, и за кофейных девушек.Очень зол, потому что... Интересы государства? Нет, не интересуют. Витренко-премьер? Мамадарагая. Коломойский двигает.
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15.12.2020 17:21 Відповісти
цей міг і конотопську Вітренко призначити
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15.12.2020 17:30 Відповісти
витренко серьезный дядька, проукраинский и с головой дружит
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15.12.2020 17:35 Відповісти
Интересен уровень интелекта этих кандидатов на посты министров при этой власти и этом презерваденте. Надо иметь крайне низкий уровень, ну, к примеру, как у макаки-резус, что бы выглянув в окно, и согласиться на эту работу. Или второй вариант - рубануть бабла по скорому и свалить, т.к. начало Вовиной ЙОЛКИ уже положено.
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15.12.2020 17:44 Відповісти
ну как же зеленьськый не поймет - министров назначать - это не членом на пианине лабать...
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15.12.2020 17:53 Відповісти
Не розумію, навіщо зашквареного Шкарлета знову пхати в Уряд
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15.12.2020 18:10 Відповісти
https://twitter.com/MFardplrCN1ZgZl
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https://twitter.com/MFardplrCN1ZgZl


https://twitter.com/MFardplrCN1ZgZl
https://twitter.com/MFardplrCN1ZgZl

Язык мой - враг мой

@MFardplrCN1ZgZl

·https://twitter.com/MFardplrCN1ZgZl/status/1338822948325634050 3 ч

«Беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы» М. Булгаков, «Собачье сердце»
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15.12.2020 18:12 Відповісти
В борделе снова перестановка кроватей?🤔😨

Варианты Зе-*******.
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15.12.2020 18:26 Відповісти
"Кроме того, два собеседника из руководства СН сказали https://news.liga.net/ LIGA.net , что на заседание фракции приглашены кандидат на должность министра аграрной политики Роман Лещенко и кандидат на министра защиты окружающей среды Роман Опимах"

З журналістського розслідування, яке https://m.censor.net/blogs/3205573/tynivskoe_mestorojdenie_i_dom_shprehera_kak_izza_mahinatsiyi_opimaha_gosudarstvo_poteryalo_natsionalnye.:

...На початку листопада 2019 року на посаду очільника Держгеонадр прийшов Роман Опімах. Цей час став символом буйного розквіту сумнівних схем розподілу ліцензій.
Примітно, що за керування Опімаха надходження до державного бюджету за користування надрами https://stopcor.org/pislya-pryznachennya-opimaha-u-derzhgeonadra-nadhodzhennya-do-byudzhetu-skorotylys-u-20-raziv/ скоротились у 20 разів . Однак у самого чиновника з'явилась елітна квартира в столиці вартістю більш ніж 4 мільйони гривень.Громадські організації та спеціалізовані асоціації в сфері надрокористування вже неодноразово вимагали відставки глави Держгеонадр Романа Опімаха й розслідування його махінацій, у результаті яких державне майно й національні природні багатства віддаються за безцінь до рук олігархів. Досить згадати, що Держгеонадра https://opendatabot.ua/c/37536031 фігурують у понад тисячі рішень, що містяться у судовому реєстрі, і навіть колишній Прем'єр-міністр Олексій Гончарук публічно https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2790523-premer-zvinuvativ-poperedne-kerivnictvo-derzgeonadr-u-korupcii.html назвав службу «осередком корупції».
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15.12.2020 19:30 Відповісти
Зеленский под Новый год массово раздает подарки друзьям-коррупционерам - политологи Декабрь 15, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b0.html#respond Комментарии: 0

Однако подарки друзьям-жуликам от Зеленского не ограничились лишь постами министров и «правильным» бюджетом.
А тем временем Святой Зеленский под подушку принёс олигархам новых министров в Кабмине.
Такую новость https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk сообщил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

Как там говорил лохам Голобородько перед выборами, кумовей и олигархов при власти не будет)))))
https://www.facebook.com/yuriy.romanenko добавляет к этому еще один политолог Юрий Романенко.
….
Однако подарки друзьям-жуликам от Зеленского не ограничились лишь постами министров и «правильным» бюджетом.
Как https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%ba-%d1%85%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0.html обратил внимание ранее сегодня журналист Юрий Бутусов, президент также раздал им в виде подарков закрытые уголовные дела:
«Одному подарил дело по «Укрбуду», другому - по ОАСКу, третьему - по «Привату», четвертому - по «Роттердаму».
Теперь Зеленский может, как говорится, «с чистой совестью» укатить куда-нибудь за границу отдохнуть на новогодние праздники (может, даже снова в Оман). Что он и сделает, как передала сегодня неподражемая Мендельша…
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15.12.2020 21:08 Відповісти
интерестно ..по чем теплое месте министра .сколько отвалили или в кредит ?
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15.12.2020 21:18 Відповісти
 
 