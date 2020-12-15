Подросток угостил одноклассниц неизвестной жидкостью, двое детей в реанимации, - полиция
В Каменском Днепропетровской области 14-летний школьник принес на уроки неизвестную жидкость и угостил ею двух девушек 13 и 14 лет.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Через некоторое время детям стало плохо, и они были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас парень и одна из девушек находятся в реанимации под наблюдением врачей, другая девочка находится дома на амбулаторном лечении", - сказано в сообщении.
Полицейские сейчас выясняют, что за жидкость подросток принес в школу и где ее взял.
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А купить метиловый спирт, не проблематично.
В 13,14 и 15 тоже - девочки,ккто бы и как на бытовом уровне сегодня эту тему не опошлял.
https://sobitie.com.ua/novosti/iz-36-oy-shkoly-kamenskogo-gospitalizirovali-pyanyh-podrostkov
Таке враження що батькам глубоко байдуже до дітей, вони їх ********* і ненавидять, не дбають про них. Навіщо тоді заводити сімю, народжувати дітей ?
(ключове слово - "пролетарське")