РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11991 посетитель онлайн
Новости
8 760 43
Днепропетровщина (3507) отравление (1446) подростки (413) Нацполиция (16195) школа (2994)

Подросток угостил одноклассниц неизвестной жидкостью, двое детей в реанимации, - полиция

Подросток угостил одноклассниц неизвестной жидкостью, двое детей в реанимации, - полиция

В Каменском Днепропетровской области 14-летний школьник принес на уроки неизвестную жидкость и угостил ею двух девушек 13 и 14 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Через некоторое время детям стало плохо, и они были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас парень и одна из девушек находятся в реанимации под наблюдением врачей, другая девочка находится дома на амбулаторном лечении", - сказано в сообщении.

Полицейские сейчас выясняют, что за жидкость подросток принес в школу и где ее взял.

Также на Цензор.НЕТ: 15-летняя девушка погибла от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Самогонку пили.... Я живу поряд.

https://sobitie.com.ua/novosti/iz-36-oy-shkoly-kamenskogo-gospitalizirovali-pyanyh-podrostkov
показать весь комментарий
15.12.2020 18:21
+7
Агдам нам подносили из винной карты сомелье для дегустации. Пили из граненых стаканов с изящно изогнутым мизинцем, убрав гирлянду семечной шелухи из уголка губ...
показать весь комментарий
15.12.2020 18:24
+6
Спутнік V ?
показать весь комментарий
15.12.2020 18:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Метиловый спирт, что тут думать Очевидно из санитайзера слил
показать весь комментарий
15.12.2020 18:00 Ответить
Метиловый спирт, стоит гороздо дороже этилового, только дурак будет лить его в санитайзер.
показать весь комментарий
15.12.2020 20:32 Ответить
Не, дешевле. Его достать проблематично
показать весь комментарий
15.12.2020 22:26 Ответить
На этиловый спирт, накладывается акциз, отсюда и более высокая цена, а если сравнивать только стоимость производства обоих спиртов, то метиловый обходится дороже.
А купить метиловый спирт, не проблематично.
показать весь комментарий
15.12.2020 23:36 Ответить
Серьёзно? Зимний омыватель стекол авто стоит дороже водки?
показать весь комментарий
15.12.2020 22:35 Ответить
На этиловый спирт, накладывается акциз, отсюда и цена водки. а если брать только стоимость производства, то метиловый обходится дороже!
показать весь комментарий
15.12.2020 23:31 Ответить
Спутнік V ?
показать весь комментарий
15.12.2020 18:02 Ответить
В данном случае без вариантов, судя по симптомах !
показать весь комментарий
15.12.2020 18:04 Ответить
Нет,скорее всего Новичек.
показать весь комментарий
15.12.2020 18:08 Ответить
Не, ну было, подпаивал... но исключительно сертифицированными жидкостями... Портвейном Приморским, 777, Солнцемвбокале... но шоб Біле міцне или Золотая осень - ни-ни...
показать весь комментарий
15.12.2020 18:08 Ответить
агдам давал
показать весь комментарий
15.12.2020 18:20 Ответить
Агдам нам подносили из винной карты сомелье для дегустации. Пили из граненых стаканов с изящно изогнутым мизинцем, убрав гирлянду семечной шелухи из уголка губ...
показать весь комментарий
15.12.2020 18:24 Ответить
Оо, та ви гурмани...
показать весь комментарий
15.12.2020 18:50 Ответить
Мы соблазняли элегантно...
показать весь комментарий
15.12.2020 19:03 Ответить
аристократично а мы в подворотне с горла
показать весь комментарий
15.12.2020 19:27 Ответить
heeeey maaaan, gateway... bottle neck... it's ain't no option
показать весь комментарий
15.12.2020 19:32 Ответить
777 - це класика.

Підліток пригостив однокласниць невідомою рідиною, двоє дітей у реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 2226
показать весь комментарий
15.12.2020 20:07 Ответить
вместо неизвестной жидкости лучше бы известную жидкость из унитаза выпили, раз уж такой сушняк ..
показать весь комментарий
15.12.2020 18:08 Ответить
А кто это так так тексты/заголовки пишет?
В 13,14 и 15 тоже - девочки,ккто бы и как на бытовом уровне сегодня эту тему не опошлял.
показать весь комментарий
15.12.2020 18:09 Ответить
Думаю, что всё дело в тупом автоматическом переводе с украинского на русский. В оригинале речь идёт о "дiвчатах".
показать весь комментарий
15.12.2020 21:07 Ответить
Прям бомбжи какие то .... Мои дети и в столовую школы не ходят, а здесь с руки какого то шныря пьют...Может это таки естественный отбор?
показать весь комментарий
15.12.2020 18:18 Ответить
Ты сиженый или просто слова красивые запомнил? Что такое по твоему "шнырь"?
показать весь комментарий
15.12.2020 22:37 Ответить
Самогонку пили.... Я живу поряд.

https://sobitie.com.ua/novosti/iz-36-oy-shkoly-kamenskogo-gospitalizirovali-pyanyh-podrostkov
показать весь комментарий
15.12.2020 18:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/357880 Зайшов на Каменску газету sobitie.com.ua, і зразу стало зрозуміло що до чого: махрова вата, ватний город, ватна газета - відсутня кнопка української версії. Одним словом колишній Днепродзержинск. Там життя вимірюється іншими цінностями.
показать весь комментарий
15.12.2020 18:45 Ответить
Зуйовий, блть, косплей Чезаре Борджіа...👼😈🍷☠️
показать весь комментарий
15.12.2020 18:28 Ответить
Народ, хто знає хто і що поробив тому Каменскому ? Сьогодні на ЦН вже про другий кримінал пишуть за участю малолєток
показать весь комментарий
15.12.2020 18:31 Ответить
Деприсивный ватный городок.Больше половины населения это ватники,особенно работающие на заводах и прочие ностальгирующие по совку и любители кацапни.Чего вы хотели от этих животных?Кстати весь юго-восток такой,удивляться дикости населения особо не приходится.
показать весь комментарий
15.12.2020 18:46 Ответить
Випередили на 5 хвилин ))
показать весь комментарий
15.12.2020 18:53 Ответить
Э-э-э-э-э, хлопці, пригальмуйте... маємо виключення навіть в Гепово...
показать весь комментарий
15.12.2020 21:57 Ответить
Тогда почему вы так в него вцепились? Отделить и пусть живут как хотят...
показать весь комментарий
15.12.2020 23:00 Ответить
Элементарно, Ватсон. Днепрдзержинск массово заселен понаехами из Кацапии.
показать весь комментарий
15.12.2020 20:03 Ответить
https://censor.net/ru/news/3237026/bili_pytali_i_snimali_na_video_v_kamenskom_gruppa_podrostkov_poizdevalas_nad_17letnim_parnem_politsiya
Таке враження що батькам глубоко байдуже до дітей, вони їх ********* і ненавидять, не дбають про них. Навіщо тоді заводити сімю, народжувати дітей ?
показать весь комментарий
15.12.2020 18:37 Ответить
Це індустріальне пролетарське місто-супутник Дніпра
(ключове слово - "пролетарське")
показать весь комментарий
15.12.2020 18:51 Ответить
Не понимаю, как можно пить то, что тебе предлагают, не зная, что это такое? Надо быть полнейшим идиотом, чтоб пойти на такой риск.
показать весь комментарий
15.12.2020 18:51 Ответить
на такое ещё кацапы способны, твои друзья.
показать весь комментарий
15.12.2020 20:01 Ответить
не жалко
показать весь комментарий
15.12.2020 19:24 Ответить
Вангую шо у дитятко кацапный отпрыск.
показать весь комментарий
15.12.2020 20:01 Ответить
А "две девушки" сразу кинулися бухать предложенную каким-то чмом неизвестную жидкость. Во сейчас девушки пошли... Так это им тогда известного вискаря предложат и могут обоих в срандель пользовать.
показать весь комментарий
15.12.2020 20:08 Ответить
Та не обох, а трьох. За віскарь і цей "казанова" теж пустить лисого інспектора перевірити димохід. Погодиться погратися в "ойнетуди". Покатається на волохатому моторолері на задній передачі, так би мовити...
показать весь комментарий
15.12.2020 22:25 Ответить
***, какое то сборище кацапов-извращенцев (а один еще и с гугл-транслейтом)
показать весь комментарий
15.12.2020 22:39 Ответить
И часто над тобою творятся анальные извращения? Это тебя твой папашка научил очко подворачивать под член?
показать весь комментарий
16.12.2020 18:58 Ответить
 
 