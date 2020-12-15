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Підліток пригостив однокласниць невідомою рідиною, двоє дітей у реанімації, - поліція

Підліток пригостив однокласниць невідомою рідиною, двоє дітей у реанімації, - поліція

У Кам'янському Дніпропетровської області 14-річний школяр приніс на уроки невідому рідину і пригостив нею двох дівчат 13 і 14 років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Через деякий час дітям стало зле, і вони були госпіталізовані в лікарню швидкої медичної допомоги. Зараз хлопець і одна з дівчат перебувають у реанімації під наглядом лікарів, інша дівчинка - вдома на амбулаторному лікуванні", - сказано в повідомленні.

Поліцейські зараз з'ясовують, що за рідину підліток приніс до школи і де її взяв.

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Топ коментарі
+7
Самогонку пили.... Я живу поряд.

https://sobitie.com.ua/novosti/iz-36-oy-shkoly-kamenskogo-gospitalizirovali-pyanyh-podrostkov
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15.12.2020 18:21
+7
Агдам нам подносили из винной карты сомелье для дегустации. Пили из граненых стаканов с изящно изогнутым мизинцем, убрав гирлянду семечной шелухи из уголка губ...
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15.12.2020 18:24
+6
Спутнік V ?
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15.12.2020 18:02
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Метиловый спирт, что тут думать Очевидно из санитайзера слил
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15.12.2020 18:00 Відповісти
Метиловый спирт, стоит гороздо дороже этилового, только дурак будет лить его в санитайзер.
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15.12.2020 20:32 Відповісти
Не, дешевле. Его достать проблематично
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15.12.2020 22:26 Відповісти
На этиловый спирт, накладывается акциз, отсюда и более высокая цена, а если сравнивать только стоимость производства обоих спиртов, то метиловый обходится дороже.
А купить метиловый спирт, не проблематично.
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15.12.2020 23:36 Відповісти
Серьёзно? Зимний омыватель стекол авто стоит дороже водки?
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15.12.2020 22:35 Відповісти
На этиловый спирт, накладывается акциз, отсюда и цена водки. а если брать только стоимость производства, то метиловый обходится дороже!
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15.12.2020 23:31 Відповісти
Спутнік V ?
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15.12.2020 18:02 Відповісти
В данном случае без вариантов, судя по симптомах !
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15.12.2020 18:04 Відповісти
Нет,скорее всего Новичек.
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15.12.2020 18:08 Відповісти
Не, ну было, подпаивал... но исключительно сертифицированными жидкостями... Портвейном Приморским, 777, Солнцемвбокале... но шоб Біле міцне или Золотая осень - ни-ни...
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15.12.2020 18:08 Відповісти
агдам давал
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15.12.2020 18:20 Відповісти
Агдам нам подносили из винной карты сомелье для дегустации. Пили из граненых стаканов с изящно изогнутым мизинцем, убрав гирлянду семечной шелухи из уголка губ...
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15.12.2020 18:24 Відповісти
Оо, та ви гурмани...
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15.12.2020 18:50 Відповісти
Мы соблазняли элегантно...
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15.12.2020 19:03 Відповісти
аристократично а мы в подворотне с горла
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15.12.2020 19:27 Відповісти
heeeey maaaan, gateway... bottle neck... it's ain't no option
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15.12.2020 19:32 Відповісти
777 - це класика.

Підліток пригостив однокласниць невідомою рідиною, двоє дітей у реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 2226
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15.12.2020 20:07 Відповісти
вместо неизвестной жидкости лучше бы известную жидкость из унитаза выпили, раз уж такой сушняк ..
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15.12.2020 18:08 Відповісти
А кто это так так тексты/заголовки пишет?
В 13,14 и 15 тоже - девочки,ккто бы и как на бытовом уровне сегодня эту тему не опошлял.
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15.12.2020 18:09 Відповісти
Думаю, что всё дело в тупом автоматическом переводе с украинского на русский. В оригинале речь идёт о "дiвчатах".
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15.12.2020 21:07 Відповісти
Прям бомбжи какие то .... Мои дети и в столовую школы не ходят, а здесь с руки какого то шныря пьют...Может это таки естественный отбор?
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15.12.2020 18:18 Відповісти
Ты сиженый или просто слова красивые запомнил? Что такое по твоему "шнырь"?
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15.12.2020 22:37 Відповісти
Самогонку пили.... Я живу поряд.

https://sobitie.com.ua/novosti/iz-36-oy-shkoly-kamenskogo-gospitalizirovali-pyanyh-podrostkov
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15.12.2020 18:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/357880 Зайшов на Каменску газету sobitie.com.ua, і зразу стало зрозуміло що до чого: махрова вата, ватний город, ватна газета - відсутня кнопка української версії. Одним словом колишній Днепродзержинск. Там життя вимірюється іншими цінностями.
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15.12.2020 18:45 Відповісти
Зуйовий, блть, косплей Чезаре Борджіа...👼😈🍷☠️
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15.12.2020 18:28 Відповісти
Народ, хто знає хто і що поробив тому Каменскому ? Сьогодні на ЦН вже про другий кримінал пишуть за участю малолєток
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15.12.2020 18:31 Відповісти
Деприсивный ватный городок.Больше половины населения это ватники,особенно работающие на заводах и прочие ностальгирующие по совку и любители кацапни.Чего вы хотели от этих животных?Кстати весь юго-восток такой,удивляться дикости населения особо не приходится.
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15.12.2020 18:46 Відповісти
Випередили на 5 хвилин ))
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15.12.2020 18:53 Відповісти
Э-э-э-э-э, хлопці, пригальмуйте... маємо виключення навіть в Гепово...
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15.12.2020 21:57 Відповісти
Тогда почему вы так в него вцепились? Отделить и пусть живут как хотят...
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15.12.2020 23:00 Відповісти
Элементарно, Ватсон. Днепрдзержинск массово заселен понаехами из Кацапии.
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15.12.2020 20:03 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3237026/bili_pytali_i_snimali_na_video_v_kamenskom_gruppa_podrostkov_poizdevalas_nad_17letnim_parnem_politsiya
Таке враження що батькам глубоко байдуже до дітей, вони їх ********* і ненавидять, не дбають про них. Навіщо тоді заводити сімю, народжувати дітей ?
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15.12.2020 18:37 Відповісти
Це індустріальне пролетарське місто-супутник Дніпра
(ключове слово - "пролетарське")
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15.12.2020 18:51 Відповісти
Не понимаю, как можно пить то, что тебе предлагают, не зная, что это такое? Надо быть полнейшим идиотом, чтоб пойти на такой риск.
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15.12.2020 18:51 Відповісти
на такое ещё кацапы способны, твои друзья.
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15.12.2020 20:01 Відповісти
не жалко
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15.12.2020 19:24 Відповісти
Вангую шо у дитятко кацапный отпрыск.
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15.12.2020 20:01 Відповісти
А "две девушки" сразу кинулися бухать предложенную каким-то чмом неизвестную жидкость. Во сейчас девушки пошли... Так это им тогда известного вискаря предложат и могут обоих в срандель пользовать.
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15.12.2020 20:08 Відповісти
Та не обох, а трьох. За віскарь і цей "казанова" теж пустить лисого інспектора перевірити димохід. Погодиться погратися в "ойнетуди". Покатається на волохатому моторолері на задній передачі, так би мовити...
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15.12.2020 22:25 Відповісти
***, какое то сборище кацапов-извращенцев (а один еще и с гугл-транслейтом)
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15.12.2020 22:39 Відповісти
И часто над тобою творятся анальные извращения? Это тебя твой папашка научил очко подворачивать под член?
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16.12.2020 18:58 Відповісти
 
 