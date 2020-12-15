Підліток пригостив однокласниць невідомою рідиною, двоє дітей у реанімації, - поліція
У Кам'янському Дніпропетровської області 14-річний школяр приніс на уроки невідому рідину і пригостив нею двох дівчат 13 і 14 років.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Через деякий час дітям стало зле, і вони були госпіталізовані в лікарню швидкої медичної допомоги. Зараз хлопець і одна з дівчат перебувають у реанімації під наглядом лікарів, інша дівчинка - вдома на амбулаторному лікуванні", - сказано в повідомленні.
Поліцейські зараз з'ясовують, що за рідину підліток приніс до школи і де її взяв.
Топ коментарі
+7 Пожарная песня b5f662aa
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показати весь коментар15.12.2020 18:02
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А купить метиловый спирт, не проблематично.
В 13,14 и 15 тоже - девочки,ккто бы и как на бытовом уровне сегодня эту тему не опошлял.
https://sobitie.com.ua/novosti/iz-36-oy-shkoly-kamenskogo-gospitalizirovali-pyanyh-podrostkov
Таке враження що батькам глубоко байдуже до дітей, вони їх ********* і ненавидять, не дбають про них. Навіщо тоді заводити сімю, народжувати дітей ?
(ключове слово - "пролетарське")