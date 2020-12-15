Рада приняла бюджет на 2021 год (обновлено)
Верховная Рада поддержала в целом проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год.
"За" проголосовали 289 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Бюджет поддержали 225 народных депутатов "Слуги народа", 21 - "За майбутне", 20 - "Довиры", 12 - "Батькивщины" и 11 внефракционных.
Перед голосованием за бюджет нардепы около трех часов согласовывали документ с Бюджетным кодексом.
Министр финансов Сергей Марченко во время представления бюджета с трибуны парламента отметил, что при подготовке бюджета ко второму чтению проработали около 2,5 тыс. поправок народных депутатов, и значительную их часть учли.
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"Мы снизили дефицит бюджета между первым и вторым чтением на 23,7 млрд гривен. По сравнению с 2020 годом на 2% уменьшился показатель - это сумма в 52 миллиарда гривен. В среднесрочной перспективе планируем постепенное снижение дефицита бюджета в 4-4,5% ВВП в 2022 году и до 3-3,5% ВВП в 2023 году. Доходная часть бюджета увеличена по сравнению с первым чтением на 21 млрд грн и предусмотрена в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Это реальные средства, которые планирует получить государство в следующем году, не повышая налоги и не осуществляя давление на бизнес", - сказал Марченко.
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Отвечая на вопросы депутатов с трибуны Верховной Рады, Марченко подчеркнул, что сектор безопасности и обороны был единственным, который при секвестре государственного бюджета не был секвестрирован. Поэтому нет никаких оснований говорить об уменьшении расходов на оборонную сферу.
Он также добавил, что перед вторым чтением удалось сократить расходы на Офис президента. "Я ответственно заявляю, что между первым и вторым чтением расходы на Офис президента Украины были сокращены 273 млн гривень. Это вам на ваши вопросы".
Как пишет "Новое время", министерством с самым большим бюджетом остается Минсоцполитики. Согласно проекту бюджета, оно получит 312,4 млрд грн. Из них дотация Пенсионному фонду — 195,3 млрд грн, расходы на жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг — 36,6 млрд грн. Бюджет Минфина составляет 227,4 млрд грн. Из них 158,68 млрд грн планируется потратить на обслуживание госдолга, 11,1 млрд грн — на Госналоговую службу, 4,7 млрд грн — на Таможню, 1,3 млрд грн — на налоговую милицию (Госфискальная служба).
В тройку министерств с самыми большими бюджетами входит также Минздрав (162,7 млрд грн). В том числе 123,8 млрд грн предлагается выделить Нацслужбе здоровья. На проведение вакцинации от коронавируса предусмотрено 2,6 млрд грн. В Минфине заявляли, что финансирование здравоохранения в следующем году увеличится на 61 млрд грн по сравнению с 2020 годом и будет составлять 4,3% ВВП. По данным ведомства, предусмотрено увеличение зарплат медиков на 30%. Марченко заявил в ходе рассмотрения бюджета в Раде, что по предложению нардепов после первого квартала 2021 года будет также создан специальный фонд, средства которого будут использоваться для проведения вакцинации и борьбы с распространением коронавируса.
Бюджет Минобороны составляет 117,6 млрд грн, а Министерства внутренних дел — 98,3 млрд грн (на Госпогранслужбу выделят 14,2 млрд грн, Нацгвардию — 13,7 млрд грн, Госмиграционную службу — 3,6 млрд грн, ГСЧС — 16,3 млрд грн, Нацполицию — 35,5 млрд грн). Ко второму чтению Минфин увеличил расходы на аппарат МВС на 797 млн грн, при этом снизив расходы на все органы в подчинении этого министерства.
Также ко второму чтению расходы на Генпрокуратуру были увеличены на 2 млрд грн(до 11,5 млрд грн) в связи с тем, что в бюджете предусмотрено увеличение с 1 января 2021 года до 1600 грн прожиточного минимума для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры.
Предусмотрено выделение 587 млн грн на Бюро экономической безопасности, которое должно заменить налоговую милицию (законопроект о создании БЭБ пока принят только в первом чтении) и 115,9 млн грн для Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Согласно законопроекту, Украина в 2021 году потратит 468,4 млрд грн на погашение госдолга и еще 158,68 млрд грн на его обслуживание. Суммарно это почти 627 млрд грн(в бюджете на 2020 год на эти цели заложено 484,4 млрд грн). Также Минфин впервые предусмотрел в проекте госбюджета выплаты по ВВП-варрантам: в 2021 году Украине придется заплатить держателям этих бумаг 1,154 млрд грн.
Предусмотрено, что Украина в 2021 году одолжит 701,8 млрд грн. Из них на внутреннем рынке — 497,3 млрд грн, а на внешнем — 204,5 млрд грн.
Поступления от приватизации установлены на уровне 12 млрд грн, хотя продажа больших госпредприятий запрещена в связи с экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса.
В проекте бюджета предусмотрено, что с 1 января минимальная зарплата увеличится до 6 тыс. грн, а с 1 декабря — до 6,5 тыс. грн (изначально повышение до 6,5 тыс. грн планировалось на 1 июля, но в МВФ выступили против из-за инфляционных рисков). Прожиточный минимум с 1 июля вырастет с нынешних 2189 грн до 2294 грн, а с 1 декабря — до 2393 грн.
Бюджет построен на макропрогнозе, который Кабмин утвердил в конце июля. Прогнозируется, что номинальный ВВП составит 4,5 трлн грн, а его реальный рост — 4,6%, инфляция будет на уровне 7,3%, среднемесячная зарплата составит 13,6 тысяч грн, уровень безработицы — 9,2%, экспорт вырастет на 2,9%, а импорт — на 10,6%.
Пожалуйста, подождите...
а какое отношение это имеет к реальности?)
а бюджет на офис зеленого осла, мусоров, прокуротуру и гбр - резко увеличили.
От заложенной на вакцинацию суммы 15,091 млрд. гривен, оставили 2,36 млрд. гривен пустив остальное на удовлетворение аппетитов группы поддержки из "Довиры" и "Батькивщины".
"Нам вдалося "збити" ураганне поширення хвороби COVID-19" Степанов. В своей деятельности по вопросу эпидемии власть Зеленского возвращается к первому принципу своего реагирования на эпидемию - отрицанию реальности. Результаты такого подхода мы уже видели - место в первой десятке по уровню распространению эпидемии в мире.
С принятием бюджета 2020 в котором здравоохранение финансируется по остаточному принципу (а ОПУ, полиция и аппарат ВР по первоочередному) - окончательно становится ясен основной смысл следующего временного этапа - либо ОНИ всех нас, либо ВСЕ МЫ их.
"Батькивщина" - 12;
"За будущее" - 21;
"Доверие" - 20;
Внефракционные - 11.
А "За майбутнє" видно не читало на Цензорі аналітику шо Зеленський об`явив війну Коломойському.
«Батьківщина» не голосувала за Державний бюджет на 2016 рік ... антидуховний бюджет.
https://ba.org.ua/batkivshhina-golosuvala-proti-derzhbyudzhetu-2017-byudzhetu-veliko%D1%97-korupci%D1%97-ta-bidnosti-yuliya-timoshenko/ «Батьківщина» голосувала проти держбюджету-2017 ... «Це бюджет великої корупції і великої бідності!» - наголосила вона.
https://ba.org.ua/batkivshhina-ne-bude-pidtrimuvati-byudzhet-2018-bo-vin-rujnuye-kra%D1%97nu/ «Батьківщина» не голосувала за Держбюджет-2018, адже ... адже він руйнує країну.
https://ba.org.ua/batkivshhina-ne-bude-pidtrimuvati-byudzhet-2018-bo-vin-rujnuye-kra%D1%97nu/ «Батьківщина» https://ba.org.ua/batkivshhina-ne-golosuvatime-za-nikchemnij-korupcijnij-byudzhet-2019/ не голосуватиме за нікчемний корупційний бюджет-2019
І ось нарешті ... не бюджет зубАжіння, а бюджет процвітання. Для мадам Капітельман, її друга, Бені Коломойського та інших "справжніх, простих українців"
Прикольный год для зависимых от государственных подачек зебилов ожидается...
Посмотрим 🤔
Ворон ворону ока не виклює!!!!
Жидокацап Зелебенський злигався із жидокацапкою Капітельман!!!
Як не маскуйся, а пейсики вилізуть!!!
Дуже переконливо виглядає суспільне голосування ЕС й ОПЗЖ !
То йще найменьш олігархічні партії , бо разом на двох володіють "свього тільки" пятьма
ТВ-каналами , де цілодобово й 7 днів на тиждень ведуть пропаганду себе любих .
А ось "Батьківщина" така олігархічна , що за 20 років так й не придбала свого властного медіа ресурсу -- це справжня ознака з"вязку з олігархатом , коли нема жодного каналу . А ось коли 2 канала в ЕС й 3 канала в ОПЗЖ -- це як раз ознака , що нема в ціх "політичних жебраків" жодного бізнес інтересу ...
Тоді реальна була загроза диктатури бандюков-московитів . Й серед тих бандюків , в їх "уряді" - тобто в їх злочиному угрупуванні ("донецьких") був міністром один зараз нібито проукраїнський політичний лідер . Тобто він був на боці антиукраїнського , бандитсько-донецького угрупування ...
Й то була реальна КАЛОліція , бо були реальні посади , реальний дерібан й реальна бухгалтерія РИГОБлювоти , а не якісь там виртуальні папірці , та балачки торговок семками .
ОПЗЖ й ЄС об"єднує видношення до медіаресурсів , об"єднує взаємовигідний "спарінг" й мобілізація елєкторату ... Й йще об"єднує той очевидний фак , що тільки при наявності виключно тих двох партій (бізнес проєктів) в кожній з них з"являється хоч який шанс на виграш виборів . Тобто саме тим двом вигідно , що в Україні були тільки два цих проєктів .
Щодо "Голосу" то це щось на кшалт "Батьківщина молода" у Юлі . Так й "Голос" , це "ЕС молода" у Пєті .
"...дурні та наївні нехай торочать про Армію, Віру, Мову та безгрішного Петра Олексійовича.
Але РЕВАНШ МЕДВЕДЧУКА - ЦЕ НАСЛІДОК 5 РОКІВ ПРАВЛІННЯ ПОРОШЕНКА!!!"
Так, порошенко зразка до 2014 року це бізнесмен без державницького мислення і відповідних цінностей, принаймні в мене було таке до нього відношення. Але розумна людина росте над собою та розвивається по мірі росту відповідальності, яку на неї покладено. Щодо порошенком я бачу розвиток у його позиції та цінностях, які він декларує. Тимошенко як була 10 років тому назад ні про що, так вона такою і залишилась.
Щодо бізнес проектів, то це повна дурня, в незалежній Україні ніколи не було і не буде дворартійної системи чи двопроектного політичного середовища тож ніхто не розраховує на це і не будує на цьому свою стратегію.
Голос до ЄС не має відношення, окрім схожих цінностей щодо захисту територіальної цілісності України та демократичних засад розвитку держави і вони при першій нагоді критикують порошенко, бо вони грають на одному електоральному полі і є конкурентами у боротьбі за виборців.
Ліна Нікольнікова
Архіви (електронні) не горять! УСІ ФАКТИ ДОСТОВІРНІ!
Хто не вірить...нехай перевірить кожне слово!!! У 1998 році Петро Порошенко вступив у партію Віктора Медвдедчука - СДПУ(о), та балотувався від цієї партії до Верховної Ради, посівши в партійному списку 11-ме місце. Мандат народного депутата у 1998 Петро Олексійович здобув по «мажоритарці», як висуванець від СДПУ(о) Медведчука й Ко.
У наступному Порошенко ввійшов у парламентську фракцію СДПУ(о) та став членом Політбюро СДПУ(о), продовживши боротьбу за "народне щастя" пліч-о-пліч з такими "гігантами соціал-демократичної думки" (об'єднаної), як Григорій Михайлович Суркіс, Ігор Олександрович Плужніков, Нестор Іванович Шуфрич...
На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через півроку залишив партію.
Тому немає нічого дивного в тому, що як тільки Порошенко склав президентську присягу, Віктор Медведчук став постійним гостем у Адміністрації Президента України. Учитель і учень разом розробляли «Мирний план Порошенка», разом оголяли кордон перед агресором у червні 2014-го, разом відмовлялись запроваджувати спеціальний правовий режим на окупованих територіях, разом забороняли відкривати українським військам вогонь у відповідь на обстріли з боку противника, разом писали «Мінські угоди» про створення на Сході терористичного анклаву, який мають годувати українські платники податків…
А дурні та наївні нехай торочать про Армію, Віру, Мову та безгрішного Петра Олексійовича.
Але РЕВАНШ МЕДВЕДЧУКА - ЦЕ НАСЛІДОК 5 РОКІВ ПРАВЛІННЯ ПОРОШЕНКА!!!