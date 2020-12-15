Рада приняла бюджет на 2021 год (обновлено)

Верховная Рада поддержала в целом проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

"За" проголосовали 289 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Бюджет поддержали 225 народных депутатов "Слуги народа", 21 - "За майбутне", 20 - "Довиры", 12 - "Батькивщины" и 11 внефракционных.

Перед голосованием за бюджет нардепы около трех часов согласовывали документ с Бюджетным кодексом.

Министр финансов Сергей Марченко во время представления бюджета с трибуны парламента отметил, что при подготовке бюджета ко второму чтению проработали около 2,5 тыс. поправок народных депутатов, и значительную их часть учли.

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"Мы снизили дефицит бюджета между первым и вторым чтением на 23,7 млрд гривен. По сравнению с 2020 годом на 2% уменьшился показатель - это сумма в 52 миллиарда гривен. В среднесрочной перспективе планируем постепенное снижение дефицита бюджета в 4-4,5% ВВП в 2022 году и до 3-3,5% ВВП в 2023 году. Доходная часть бюджета увеличена по сравнению с первым чтением на 21 млрд грн и предусмотрена в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Это реальные средства, которые планирует получить государство в следующем году, не повышая налоги и не осуществляя давление на бизнес", - сказал Марченко.

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Отвечая на вопросы депутатов с трибуны Верховной Рады, Марченко подчеркнул, что сектор безопасности и обороны был единственным, который при секвестре государственного бюджета не был секвестрирован. Поэтому нет никаких оснований говорить об уменьшении расходов на оборонную сферу.

Он также добавил, что перед вторым чтением удалось сократить расходы на Офис президента. "Я ответственно заявляю, что между первым и вторым чтением расходы на Офис президента Украины были сокращены 273 млн гривень. Это вам на ваши вопросы".

Как пишет "Новое время", министерством с самым большим бюджетом остается Минсоцполитики. Согласно проекту бюджета, оно получит 312,4 млрд грн. Из них дотация Пенсионному фонду — 195,3 млрд грн, расходы на жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг — 36,6 млрд грн. Бюджет Минфина составляет 227,4 млрд грн. Из них 158,68 млрд грн планируется потратить на обслуживание госдолга, 11,1 млрд грн — на Госналоговую службу, 4,7 млрд грн — на Таможню, 1,3 млрд грн — на налоговую милицию (Госфискальная служба).

В тройку министерств с самыми большими бюджетами входит также Минздрав (162,7 млрд грн). В том числе 123,8 млрд грн предлагается выделить Нацслужбе здоровья. На проведение вакцинации от коронавируса предусмотрено 2,6 млрд грн. В Минфине заявляли, что финансирование здравоохранения в следующем году увеличится на 61 млрд грн по сравнению с 2020 годом и будет составлять 4,3% ВВП. По данным ведомства, предусмотрено увеличение зарплат медиков на 30%. Марченко заявил в ходе рассмотрения бюджета в Раде, что по предложению нардепов после первого квартала 2021 года будет также создан специальный фонд, средства которого будут использоваться для проведения вакцинации и борьбы с распространением коронавируса.

Бюджет Минобороны составляет 117,6 млрд грн, а Министерства внутренних дел — 98,3 млрд грн (на Госпогранслужбу выделят 14,2 млрд грн, Нацгвардию — 13,7 млрд грн, Госмиграционную службу — 3,6 млрд грн, ГСЧС — 16,3 млрд грн, Нацполицию — 35,5 млрд грн). Ко второму чтению Минфин увеличил расходы на аппарат МВС на 797 млн грн, при этом снизив расходы на все органы в подчинении этого министерства.

Также ко второму чтению расходы на Генпрокуратуру были увеличены на 2 млрд грн(до 11,5 млрд грн) в связи с тем, что в бюджете предусмотрено увеличение с 1 января 2021 года до 1600 грн прожиточного минимума для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры.

Предусмотрено выделение 587 млн грн на Бюро экономической безопасности, которое должно заменить налоговую милицию (законопроект о создании БЭБ пока принят только в первом чтении) и 115,9 млн грн для Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Согласно законопроекту, Украина в 2021 году потратит 468,4 млрд грн на погашение госдолга и еще 158,68 млрд грн на его обслуживание. Суммарно это почти 627 млрд грн(в бюджете на 2020 год на эти цели заложено 484,4 млрд грн). Также Минфин впервые предусмотрел в проекте госбюджета выплаты по ВВП-варрантам: в 2021 году Украине придется заплатить держателям этих бумаг 1,154 млрд грн.

Предусмотрено, что Украина в 2021 году одолжит 701,8 млрд грн. Из них на внутреннем рынке — 497,3 млрд грн, а на внешнем — 204,5 млрд грн.

Поступления от приватизации установлены на уровне 12 млрд грн, хотя продажа больших госпредприятий запрещена в связи с экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса.

В проекте бюджета предусмотрено, что с 1 января минимальная зарплата увеличится до 6 тыс. грн, а с 1 декабря — до 6,5 тыс. грн (изначально повышение до 6,5 тыс. грн планировалось на 1 июля, но в МВФ выступили против из-за инфляционных рисков). Прожиточный минимум с 1 июля вырастет с нынешних 2189 грн до 2294 грн, а с 1 декабря — до 2393 грн.

Бюджет построен на макропрогнозе, который Кабмин утвердил в конце июля. Прогнозируется, что номинальный ВВП составит 4,5 трлн грн, а его реальный рост — 4,6%, инфляция будет на уровне 7,3%, среднемесячная зарплата составит 13,6 тысяч грн, уровень безработицы — 9,2%, экспорт вырастет на 2,9%, а импорт — на 10,6%.