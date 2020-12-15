Рада ухвалила бюджет на 2021 рік (оновлено)
Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону про Державний бюджет України на 2021 рік.
"За" проголосували 289 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Бюджет підтримали 225 народних депутатів "Слуги народу", 21 - "За майбутнє", 20 - "Довіри", 12 - "Батьківщини" і 11 позафракційних.
Перед голосуванням за бюджет нардепи близько трьох годин узгоджували документ із Бюджетним кодексом.
Міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення бюджету з трибуни парламенту зазначив, що під час підготовки бюджету до другого читання опрацювали близько 2,5 тис. поправок народних депутатів, і значну їхню частину врахували.
"Ми знизили дефіцит бюджету між першим і другим читанням на 23,7 млрд гривень. Порівняно з 2020 роком на 2% зменшився показник - це сума в 52 мільярди гривень. У середньостроковій перспективі плануємо поступове зниження дефіциту бюджету в 4-4,5% ВВП у 2022 році і до 3-3,5% ВВП в 2023 році. Дохідну частину бюджету збільшено порівняно з першим читанням на 21 млрд грн і передбачено в сумі 1 трлн 92 млрд грн. Це реальні кошти, які планує отримати держава наступного року, не підвищуючи податки і не здійснюючи тиск на бізнес", - сказав Марченко.
Відповідаючи на запитання депутатів з трибуни Верховної Ради, Марченко підкреслив, що сектор безпеки та оборони був єдиним, який при секвестрі державного бюджету не був секвестрований. Тому немає жодних підстав говорити про зменшення витрат на оборонну сферу.
Він також додав, що перед другим читанням вдалося скоротити витрати на Офіс президента. "Я відповідально заявляю, що між першим і другим читанням витрати на Офіс президента України були скорочені на 273 млн гривень. Це вам на ваші запитання".
Як пише "Новое время", міністерством з найбільшим бюджетом залишається Мінсоцполітики. Згідно з проєктом бюджету, воно отримає 312,4 млрд грн. З них дотація Пенсійному фонду — 195,3 млрд грн, витрати на житлові субсидії на оплату комунальних послуг — 36,6 млрд грн. Бюджет Мінфіну становить 227,4 млрд грн. З них 158,68 млрд грн планується витратити на обслуговування держборгу, 11,1 млрд грн — на Державну податкову службу, 4,7 млрд грн — на Митницю, 1,3 млрд грн — на податкову міліцію (Держфіскальна служба).
У трійку міністерств з найбільшими бюджетами входить також МОЗ (162,7 млрд грн). У тому числі 123,8 млрд грн пропонується виділити Нацслужбі здоров’я. На проведення вакцинації від коронавірусу передбачено 2,6 млрд грн. У Мінфіні заявляли, що фінансування охорони здоров’я в наступному році збільшиться на 61 млрд грн в порівнянні з 2020 роком і становитиме 4,3% ВВП. За даними відомства, передбачено збільшення зарплат медиків на 30%. Марченко заявив в ході розгляду бюджету в Раді, що за пропозицією нардепів після першого кварталу 2021 року також буде створено спеціальний фонд, кошти якого використовуватимуться для проведення вакцинації і боротьби з поширенням коронавірусу.
Бюджет Міноборони становить 117,6 млрд грн, а Міністерства внутрішніх справ — 98,3 млрд грн (на Держприкордонслужбу виділять 14,2 млрд грн, Національну гвардію — 13,7 млрд грн, Держміграційну службу — 3,6 млрд грн, ДСНС — 16,3 млрд грн, Нацполіцію — 35,5 млрд грн). До другого читання Мінфін збільшив витрати на апарат МВС на 797 млн грн, при цьому зменшивши витрати на всі органи в підпорядкуванні цього міністерства.
Також до другого читання витрати на Генпрокуратуру були збільшені на 2 млрд грн (до 11,5 млрд грн) у зв’язку з тим, що в бюджеті передбачено збільшення з 1 січня 2021 року до 1600 грн прожиткового мінімуму для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури.
Передбачено виділення 587 млн грн на Бюро економічної безпеки, яке повинно замінити податкову міліцію (законопроєкт про створення БЕБ поки прийнятий тільки в першому читанні) і 115,9 млн грн для Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.
Згідно із законопроєктом, Україна у 2021 році витратить 468,4 млрд грн на погашення держборгу і ще 158,68 млрд грн на його обслуговування. Сумарно це майже 627 млрд грн (в бюджеті на 2020 рік на ці цілі закладено 484,4 млрд грн). Також Мінфін вперше передбачив в проекті держбюджету виплати по ВВП-варрантах: у 2021 році Україні доведеться заплатити власникам цих паперів 1,154 млрд грн.
Передбачено, що Україна у 2021 році позичить 701,8 млрд грн. З них на внутрішньому ринку — 497,3 млрд грн, а на зовнішньому — 204,5 млрд грн.
Надходження від приватизації встановлені на рівні 12 млрд грн, хоча продаж великих держпідприємств заборонено у зв’язку з економічною кризою через пандемію коронавірусу.
У проєкті бюджету передбачено, що з 1 січня мінімальна зарплата збільшиться до 6 тис. грн, а з 1 грудня — до 6,5 тис. грн (спочатку підвищення до 6,5 тис. грн планувалося на 1 липня, але в МВФ виступили проти через інфляційні ризики). Прожитковий мінімум з 1 липня зросте з нинішніх 2189 грн до 2294 грн, а з 1 грудня — до 2393 грн.
Бюджет побудований на макропрогнозі, який Кабмін затвердив в кінці липня. Прогнозується, що номінальний ВВП складе 4,5 трлн грн, а його реальне зростання — 4,6%, інфляція буде на рівні 7,3%, середньомісячна зарплата складе 13,6 млн грн, рівень безробіття — 9,2%, експорт зросте на 2,9%, а імпорт — на 10,6%.
Будь ласка, зачекайте...
а какое отношение это имеет к реальности?)
а бюджет на офис зеленого осла, мусоров, прокуротуру и гбр - резко увеличили.
От заложенной на вакцинацию суммы 15,091 млрд. гривен, оставили 2,36 млрд. гривен пустив остальное на удовлетворение аппетитов группы поддержки из "Довиры" и "Батькивщины".
"Нам вдалося "збити" ураганне поширення хвороби COVID-19" Степанов. В своей деятельности по вопросу эпидемии власть Зеленского возвращается к первому принципу своего реагирования на эпидемию - отрицанию реальности. Результаты такого подхода мы уже видели - место в первой десятке по уровню распространению эпидемии в мире.
С принятием бюджета 2020 в котором здравоохранение финансируется по остаточному принципу (а ОПУ, полиция и аппарат ВР по первоочередному) - окончательно становится ясен основной смысл следующего временного этапа - либо ОНИ всех нас, либо ВСЕ МЫ их.
"Батькивщина" - 12;
"За будущее" - 21;
"Доверие" - 20;
Внефракционные - 11.
А "За майбутнє" видно не читало на Цензорі аналітику шо Зеленський об`явив війну Коломойському.
«Батьківщина» не голосувала за Державний бюджет на 2016 рік ... антидуховний бюджет.
https://ba.org.ua/batkivshhina-golosuvala-proti-derzhbyudzhetu-2017-byudzhetu-veliko%D1%97-korupci%D1%97-ta-bidnosti-yuliya-timoshenko/ «Батьківщина» голосувала проти держбюджету-2017 ... «Це бюджет великої корупції і великої бідності!» - наголосила вона.
https://ba.org.ua/batkivshhina-ne-bude-pidtrimuvati-byudzhet-2018-bo-vin-rujnuye-kra%D1%97nu/ «Батьківщина» не голосувала за Держбюджет-2018, адже ... адже він руйнує країну.
https://ba.org.ua/batkivshhina-ne-bude-pidtrimuvati-byudzhet-2018-bo-vin-rujnuye-kra%D1%97nu/ «Батьківщина» https://ba.org.ua/batkivshhina-ne-golosuvatime-za-nikchemnij-korupcijnij-byudzhet-2019/ не голосуватиме за нікчемний корупційний бюджет-2019
І ось нарешті ... не бюджет зубАжіння, а бюджет процвітання. Для мадам Капітельман, її друга, Бені Коломойського та інших "справжніх, простих українців"
Прикольный год для зависимых от государственных подачек зебилов ожидается...
Посмотрим 🤔
Ворон ворону ока не виклює!!!!
Жидокацап Зелебенський злигався із жидокацапкою Капітельман!!!
Як не маскуйся, а пейсики вилізуть!!!
Дуже переконливо виглядає суспільне голосування ЕС й ОПЗЖ !
То йще найменьш олігархічні партії , бо разом на двох володіють "свього тільки" пятьма
ТВ-каналами , де цілодобово й 7 днів на тиждень ведуть пропаганду себе любих .
А ось "Батьківщина" така олігархічна , що за 20 років так й не придбала свого властного медіа ресурсу -- це справжня ознака з"вязку з олігархатом , коли нема жодного каналу . А ось коли 2 канала в ЕС й 3 канала в ОПЗЖ -- це як раз ознака , що нема в ціх "політичних жебраків" жодного бізнес інтересу ...
Тоді реальна була загроза диктатури бандюков-московитів . Й серед тих бандюків , в їх "уряді" - тобто в їх злочиному угрупуванні ("донецьких") був міністром один зараз нібито проукраїнський політичний лідер . Тобто він був на боці антиукраїнського , бандитсько-донецького угрупування ...
Й то була реальна КАЛОліція , бо були реальні посади , реальний дерібан й реальна бухгалтерія РИГОБлювоти , а не якісь там виртуальні папірці , та балачки торговок семками .
ОПЗЖ й ЄС об"єднує видношення до медіаресурсів , об"єднує взаємовигідний "спарінг" й мобілізація елєкторату ... Й йще об"єднує той очевидний фак , що тільки при наявності виключно тих двох партій (бізнес проєктів) в кожній з них з"являється хоч який шанс на виграш виборів . Тобто саме тим двом вигідно , що в Україні були тільки два цих проєктів .
Щодо "Голосу" то це щось на кшалт "Батьківщина молода" у Юлі . Так й "Голос" , це "ЕС молода" у Пєті .
"...дурні та наївні нехай торочать про Армію, Віру, Мову та безгрішного Петра Олексійовича.
Але РЕВАНШ МЕДВЕДЧУКА - ЦЕ НАСЛІДОК 5 РОКІВ ПРАВЛІННЯ ПОРОШЕНКА!!!"
Так, порошенко зразка до 2014 року це бізнесмен без державницького мислення і відповідних цінностей, принаймні в мене було таке до нього відношення. Але розумна людина росте над собою та розвивається по мірі росту відповідальності, яку на неї покладено. Щодо порошенком я бачу розвиток у його позиції та цінностях, які він декларує. Тимошенко як була 10 років тому назад ні про що, так вона такою і залишилась.
Щодо бізнес проектів, то це повна дурня, в незалежній Україні ніколи не було і не буде дворартійної системи чи двопроектного політичного середовища тож ніхто не розраховує на це і не будує на цьому свою стратегію.
Голос до ЄС не має відношення, окрім схожих цінностей щодо захисту територіальної цілісності України та демократичних засад розвитку держави і вони при першій нагоді критикують порошенко, бо вони грають на одному електоральному полі і є конкурентами у боротьбі за виборців.
Ліна Нікольнікова
Архіви (електронні) не горять! УСІ ФАКТИ ДОСТОВІРНІ!
Хто не вірить...нехай перевірить кожне слово!!! У 1998 році Петро Порошенко вступив у партію Віктора Медвдедчука - СДПУ(о), та балотувався від цієї партії до Верховної Ради, посівши в партійному списку 11-ме місце. Мандат народного депутата у 1998 Петро Олексійович здобув по «мажоритарці», як висуванець від СДПУ(о) Медведчука й Ко.
У наступному Порошенко ввійшов у парламентську фракцію СДПУ(о) та став членом Політбюро СДПУ(о), продовживши боротьбу за "народне щастя" пліч-о-пліч з такими "гігантами соціал-демократичної думки" (об'єднаної), як Григорій Михайлович Суркіс, Ігор Олександрович Плужніков, Нестор Іванович Шуфрич...
На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через півроку залишив партію.
Тому немає нічого дивного в тому, що як тільки Порошенко склав президентську присягу, Віктор Медведчук став постійним гостем у Адміністрації Президента України. Учитель і учень разом розробляли «Мирний план Порошенка», разом оголяли кордон перед агресором у червні 2014-го, разом відмовлялись запроваджувати спеціальний правовий режим на окупованих територіях, разом забороняли відкривати українським військам вогонь у відповідь на обстріли з боку противника, разом писали «Мінські угоди» про створення на Сході терористичного анклаву, який мають годувати українські платники податків…
А дурні та наївні нехай торочать про Армію, Віру, Мову та безгрішного Петра Олексійовича.
Але РЕВАНШ МЕДВЕДЧУКА - ЦЕ НАСЛІДОК 5 РОКІВ ПРАВЛІННЯ ПОРОШЕНКА!!!