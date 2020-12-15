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Кабмин (13507) отставка (3146) Минэкологии (276) Министерство по делам ветеранов (227) Разумков Дмитрий (1520) Бессараб Сергей (8) Абрамовский Роман (50)

Главы Минэкологии и Минветеранов подали в отставку, - Разумков

Главы Минэкологии и Минветеранов подали в отставку, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам парламента рассмотреть заявления об увольнении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Поступили заявления об увольнении от двух министров - от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов. Я прошу комитеты собраться завтра рассмотреть с утра эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение", - сказал Разумков на заседании парламента во вторник вечером.

После этого он закрыл вечернее заседание Рады. В следующий раз депутаты соберутся завтра.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский представит "слугам" кандидатов на должности министров: Витренко, Лапутину, Шкарлета

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на вечер 15 декабря запланировано заседание фракции партии "Слуга народа", на котором президент Зеленский представит депутатам кандидатов на должности глав министерства по делам ветеранов, министерства образования и министерства энергетики.

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Топ комментарии
+10
Они что-то учуяли.
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15.12.2020 18:42
+7
Поверье гласит: если крысы бегут со стоящего в порту корабля, ему суждено утонуть в ближайшем плавании. Грызуны якобы замечают мелкие трещины в бортах судна, способные дать течь.

Я нінащо не натякаю, але...???
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15.12.2020 18:47
+7
просто уже прибарахлились
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15.12.2020 18:48
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это шо,самые виноватые во всем безладе в стране?
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15.12.2020 18:42 Ответить
просто уже прибарахлились
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15.12.2020 18:48 Ответить
Не в безладе в стране, но точно можно сказать, что Абрамовский, например, на своём посту ни в чём не преуспел. Так зачем ему там дальше быть?
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16.12.2020 00:27 Ответить
Они что-то учуяли.
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15.12.2020 18:42 Ответить
Як прийшло, так і пішло. Що мертве, вмерти не може
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15.12.2020 18:43 Ответить
Поверье гласит: если крысы бегут со стоящего в порту корабля, ему суждено утонуть в ближайшем плавании. Грызуны якобы замечают мелкие трещины в бортах судна, способные дать течь.

Я нінащо не натякаю, але...???
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15.12.2020 18:47 Ответить
Ну честно говоря, судя по их продуктивности они там были людьми временными или таковыми себя позиционировали.
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16.12.2020 00:32 Ответить
В турму не хотят вместе со всей зелёной шоблой..... Ну-ну
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15.12.2020 19:03 Ответить
Все таки раніш у міністрів було більше незаконних доходів. Зараз вже не то.
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15.12.2020 19:39 Ответить
А кто еще помнит что в Украине была Партия Зеленых?
Была...
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15.12.2020 19:47 Ответить
Для кого министерство ветеранов?
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років.
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15.12.2020 20:24 Ответить
Вовремя смыться -- предвидеть.
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15.12.2020 20:28 Ответить
Ну такое... Даже вспоминать не будем. То ли дело был Семерак - абсолютно бесполезный, тупой и хамовитый. Но хоть было что вспомнить. А Абрамовский просидел в кресле как мешок с картошкой. Абсолютно бестолково.
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16.12.2020 00:09 Ответить
 
 