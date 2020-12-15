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Кабмін (13943) відставка (1455) Мінекології (310) Міністерство у справах ветеранів (295) Разумков Дмитро (1526) Бессараб Сергій (9) Абрамовський Роман (58)

Очільники Мінекології та Мінветеранів подали у відставку, - Разумков

Очільники Мінекології та Мінветеранів подали у відставку, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив профільним комітетам парламенту розглянути заяви про звільнення міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського та міністра у справах ветеранів Сергія Бесараба.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Надійшли заяви про звільнення від двох міністрів - від міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів і міністра у справах ветеранів. Я прошу комітети зібратися завтра розглянути зранку ці питання, щоб ми могли винести їх на пленарне засідання. Даю відповідне доручення", - сказав Разумков на засіданні парламенту у вівторок увечері.

Після цього він закрив вечірнє засідання Ради. Наступного разу депутати зберуться завтра.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на вечір 15 грудня заплановано засідання фракції партії "Слуга народу", на якому президент Зеленський представить депутатам кандидатів на посади голів міністерства у справах ветеранів, міністерства освіти і міністерства енергетики.
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Топ коментарі
+10
Они что-то учуяли.
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15.12.2020 18:42
+7
Поверье гласит: если крысы бегут со стоящего в порту корабля, ему суждено утонуть в ближайшем плавании. Грызуны якобы замечают мелкие трещины в бортах судна, способные дать течь.

Я нінащо не натякаю, але...???
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15.12.2020 18:47
+7
просто уже прибарахлились
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15.12.2020 18:48
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это шо,самые виноватые во всем безладе в стране?
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15.12.2020 18:42 Відповісти
просто уже прибарахлились
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15.12.2020 18:48 Відповісти
Не в безладе в стране, но точно можно сказать, что Абрамовский, например, на своём посту ни в чём не преуспел. Так зачем ему там дальше быть?
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16.12.2020 00:27 Відповісти
Они что-то учуяли.
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15.12.2020 18:42 Відповісти
Як прийшло, так і пішло. Що мертве, вмерти не може
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15.12.2020 18:43 Відповісти
Поверье гласит: если крысы бегут со стоящего в порту корабля, ему суждено утонуть в ближайшем плавании. Грызуны якобы замечают мелкие трещины в бортах судна, способные дать течь.

Я нінащо не натякаю, але...???
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15.12.2020 18:47 Відповісти
Ну честно говоря, судя по их продуктивности они там были людьми временными или таковыми себя позиционировали.
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16.12.2020 00:32 Відповісти
В турму не хотят вместе со всей зелёной шоблой..... Ну-ну
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15.12.2020 19:03 Відповісти
Все таки раніш у міністрів було більше незаконних доходів. Зараз вже не то.
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15.12.2020 19:39 Відповісти
А кто еще помнит что в Украине была Партия Зеленых?
Была...
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15.12.2020 19:47 Відповісти
Для кого министерство ветеранов?
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років.
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15.12.2020 20:24 Відповісти
Вовремя смыться -- предвидеть.
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15.12.2020 20:28 Відповісти
Ну такое... Даже вспоминать не будем. То ли дело был Семерак - абсолютно бесполезный, тупой и хамовитый. Но хоть было что вспомнить. А Абрамовский просидел в кресле как мешок с картошкой. Абсолютно бестолково.
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16.12.2020 00:09 Відповісти
 
 