Очільники Мінекології та Мінветеранів подали у відставку, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив профільним комітетам парламенту розглянути заяви про звільнення міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського та міністра у справах ветеранів Сергія Бесараба.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Надійшли заяви про звільнення від двох міністрів - від міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів і міністра у справах ветеранів. Я прошу комітети зібратися завтра розглянути зранку ці питання, щоб ми могли винести їх на пленарне засідання. Даю відповідне доручення", - сказав Разумков на засіданні парламенту у вівторок увечері.

Після цього він закрив вечірнє засідання Ради. Наступного разу депутати зберуться завтра.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на вечір 15 грудня заплановано засідання фракції партії "Слуга народу", на якому президент Зеленський представить депутатам кандидатів на посади голів міністерства у справах ветеранів, міністерства освіти і міністерства енергетики.