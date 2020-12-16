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майдан (4140) Чорновол Татьяна (654) Сенцов (1154) Татаров Олег (366)

Сенцов о происходящем в Украине: "Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию"

Сенцов о происходящем в Украине:

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов прокомментировал события на Майдане, объявление подозрения в убийстве Татьяне Чорновол и защиту коррумпированного чиновника со стороны Офиса Президента.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Беркут снова бьет граждан на Майдане Незалежности. Таню Чорновол официально обвиняют в убийстве при штурме офиса Партии регионов. Коррумпированного чиновника из ОП защищают на высшем уровне. Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию?", - отметил Сенцов.

Сенцов о происходящем в Украине: Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+69
Сенцов о происходящем в Украине: "Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию" - Цензор.НЕТ 1753
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16.12.2020 01:06
+50
Революция. А чтобы что? Чтобы 73% быдло радостно побежало голосовать за нового бубочку консерву разумкова?

Нам бы Пороха и военную хунту лет на 5-10, тогда бы что-то путное вышло бы...
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16.12.2020 01:10
+42
революционируй не революционируй, а малоросский скот всегда выберет своего Кравчука вместо Черновола...и радостно побежит лизать сапоги мышебратьям.
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16.12.2020 00:56
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Зелені що і вата терпіти не можуть Сєнцова.
Чому такий симбіоз ?
Хм...
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16.12.2020 08:09 Ответить
Правду вообще мало кто любит
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16.12.2020 08:17 Ответить
Його і колишні не любили ..Бо націоналіст .!
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16.12.2020 08:21 Ответить
Зробили себе разом!Сенцов о происходящем в Украине: "Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию" - Цензор.НЕТ 6697
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16.12.2020 08:21 Ответить
Правильно ! Дужче лупцюйте хлопці дураків!..... Вибивайте цю зелену дурь із пустоголових голів ФОПів, які жі голосували за нього...!
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16.12.2020 08:25 Ответить
Будет революцией нелегковерных и ненаивных.
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16.12.2020 08:27 Ответить
так уже ж началась... вчера.. революция ФОПов
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16.12.2020 08:40 Ответить
Она перерастёт во что-то более интересное для всего народа.
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16.12.2020 11:01 Ответить
То не революція , а реванш . Мої сусіди фопи , які зараз мітінгують на Майдані , в Революцію Гідності їздили на антимайдан .
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16.12.2020 11:57 Ответить
революция Каштанів....бо риги та іх посіпаки будуть гойдатися на них!
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16.12.2020 08:51 Ответить
Почалась епоха зеленого кизяка. А після Льодової революції повинна відбутись Революція гідності, бо ті здобутки на Майдані ні на яку гідність не тягнуть, скоріше відбувся підсрачник ригівським баригам від інших бариг імітаторів реформ.
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16.12.2020 09:04 Ответить
"Революція прибирання плісняви!"
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16.12.2020 09:25 Ответить
РЕВОЛЮЦІЯ КРОВАВОГО ОЧИЩЕННЯ.
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16.12.2020 09:43 Ответить
Як Путін скаже так і назвуть.
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16.12.2020 10:03 Ответить
Сенцов про те, що відбувається в Україні: "Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію" - Цензор.НЕТ 9373
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16.12.2020 10:25 Ответить
За все совершенные уголовные дела придется ответить, хоть при новой власти, хоть при старой.
так что майданщиков ждет фильтрация и некоторых лагеря, так власть зачистит себе поле как минимум.
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16.12.2020 11:29 Ответить
А что такое Сенцов, чтобы так выеживаться?
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16.12.2020 12:19 Ответить
Он всё правильно мыслит, не то что некоторые.
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16.12.2020 18:19 Ответить
От цікаві пости...Так що після того я верниться Порошенко будуть так би мовити 25% нишити 73%? Так як розумію...Ну судячі з пості.. Цікаво а чогож 73 % зараз вас 25% не нишять.... Хто тут у нас відноситься до 25% а хто 73% Ну скажіть 25% ва нищять ? Ну а ви я так розумію потім будете ништь тіх 73% Дурня якась... Таке враження що хтось або проплатив за це маразм про поділ 25% та 73% ..Або хтось намагається влаштувати бійню совкнувши лбами людей. І взагалі з паном Сенцовим все зрозуміло..він людина далека від розуміння що до чого...як і Савченко ..виявилась.. тому не буду критикувать пана..А от громадяни які тут влаштували маразмосудове засідання от це вже повна хрінь..так не далеко і до страт докотитися -революційна необхідність так маразматики?
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16.12.2020 12:19 Ответить
Нащо вас нищити ?))) Треба просто вам не заважати і ви самі себе зжерете.
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16.12.2020 17:31 Ответить
Меньше бы революций-лучше бы жилось
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16.12.2020 12:29 Ответить
Так, так. В хліву не до революцій.
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16.12.2020 21:04 Ответить
Розповсюджувати фейки не набридло?!
"Янукович, янукович, янукович" - НЕ Є Зеленський ні проросійським, ні подібним до Януковича. Але ні - треба у розгоні звичайного протесту проти карантину вбачати "часи Януковича"!
У Франції нещодавно так само розігнали - і що тепер, матимемо "уряд Віші 2.0" там?
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16.12.2020 12:30 Ответить
Возвращаться?
В Харькове колорадский мэр никуда и не уходил.
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16.12.2020 12:36 Ответить
Події на Майдані - це сигнал КЛОУНУ, що його час каденції закінчився. Народ побачив за 1.5 років його правління "Как жалок ШУТ на троне Короля"! У нього є останній шанс без крові народу звільнити трон, на який посадила його Москва!
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16.12.2020 12:44 Ответить
Скажіть а ви підете на ..як що вам скажуть іди на.. ти не так робишь ...чи не так керуїшь чи не так живеш..????? Що не будете орать як бабуїн що маєте право...і що ви праві???? Будете..бо ви бабуїн..розумієте. Знаєте чим відрізняється Европа від нас? Поясню -в Европі дотримуться правил -законів.. А нас бауїнам насрати на правила - закони.
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16.12.2020 12:52 Ответить
Майдан-3 будет под лозунгом "Greenpeace фак оф"
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16.12.2020 13:53 Ответить
наступну революцію, думаю, назвуть Революція Очищення. і вона буде останньою... але - кривавою...
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16.12.2020 14:11 Ответить
Чтобы на украинской национальной ниве созрел богоугодный урожай, необходимо, чтобы украинская национальная нива была свободна от всякого рода сорняка. Да будет так!!! Аминь. православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня декабрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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16.12.2020 16:43 Ответить
Національна революція.
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16.12.2020 21:10 Ответить
А времена Януковича никуда и неуходили,они только приторнозили для внедрения их в жизнь.
Сознание народа акцентрировали на гибридной войне а не на освобождении захваченых украинских територий.И украинское правительство последние пять лет ведет вроде как бы переговоры на всех международных уровнях включая и Минские но нификга не делая для выдворения врага из захваченыхукраинских земель освобождение которых ниаких международных одобрений и разрешений не требуется.Нас,украинский народ просто наше правительство обманывает в своих шкурных интересах.
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16.12.2020 22:26 Ответить
Человек сидел у рашистов за свою родину , помогли ему выйти на свободу зеленые убийцы -политики своей и его родины - конечно это не заслуга зеленых, но так для них для него сложилось политически... Я представляю терзания Сенцова в моменты, когда он уже не может молчать. Но именно эти ЕГО суждения ценее многократно!
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16.12.2020 23:59 Ответить
ГЛАВНОЕ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИИ УНИЧТОЖИТЬ ПОБОЛЬШЕ ПРОПУТИНСКИХ !!!
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17.12.2020 12:07 Ответить
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