Сенцов о происходящем в Украине: "Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию"
Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов прокомментировал события на Майдане, объявление подозрения в убийстве Татьяне Чорновол и защиту коррумпированного чиновника со стороны Офиса Президента.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Беркут снова бьет граждан на Майдане Незалежности. Таню Чорновол официально обвиняют в убийстве при штурме офиса Партии регионов. Коррумпированного чиновника из ОП защищают на высшем уровне. Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию?", - отметил Сенцов.
Топ комментарии
+69 18c49ed2
показать весь комментарий16.12.2020 01:06
+50 esperansa002014
показать весь комментарий16.12.2020 01:10
+42 orionemc2 a7fce8b3
показать весь комментарий16.12.2020 00:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Чому такий симбіоз ?
Хм...
так что майданщиков ждет фильтрация и некоторых лагеря, так власть зачистит себе поле как минимум.
"Янукович, янукович, янукович" - НЕ Є Зеленський ні проросійським, ні подібним до Януковича. Але ні - треба у розгоні звичайного протесту проти карантину вбачати "часи Януковича"!
У Франції нещодавно так само розігнали - і що тепер, матимемо "уряд Віші 2.0" там?
В Харькове колорадский мэр никуда и не уходил.
Сегодня декабрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
Сознание народа акцентрировали на гибридной войне а не на освобождении захваченых украинских територий.И украинское правительство последние пять лет ведет вроде как бы переговоры на всех международных уровнях включая и Минские но нификга не делая для выдворения врага из захваченыхукраинских земель освобождение которых ниаких международных одобрений и разрешений не требуется.Нас,украинский народ просто наше правительство обманывает в своих шкурных интересах.