Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане. ФОТОрепортаж

Несколько сотен участников акций протеста физических лиц - предпринимателей решили ночевать на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Правоохранителей в центре столицы стало меньше. При этом автобусы с силовиками припаркованы вдоль Крещатика в районе возле Майдана Незалежности.

Ситуация остается спокойной.

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Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Напомним, 15 декабря в центре Киева физлица-предприниматели протестуют против запланированных правительством на январь карантинных ограничений работы. Целый день между ними и правоохранителями происходят стычки. Пострадали около 40 полицейских.

Вечером протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция не дала этого сделать, а поставленные палатки снесла. Во время столкновений ранения получили трое стражей порядка - в МВД сообщают, что на них напала "группа нетрезвых мужчин". В полиции начали дело о насилии в отношении работников правоохранительных органов.

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