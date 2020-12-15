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Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане

Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане

Рада приняла бюджет и продлила особый статус Донбасса, а еще собирается назначить новых министров. В центре Киева - протесты и столкновения с полицейскими, Татьяне Чорновол предъявили обвинение в убийстве при поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году - главные новости Украины 15 декабря.

Новый бюджет, новые министры и старый особый статус Донбасса

Верховная Рада приняла бюджет на 2021 год. 289 голосов "за" дали депутаты "Слуги народа", "За майбутнє", "Довіри" и внефракционные. Больше всего денег в 2021 году получат Минсоцполитики, Минфин и Минздрав, но вообще-то траты пришлось подсократить по сравнению с первоначальным планом: по словам министра финансов Сергея Марченко, единственные, кому не урезали финансирование - это сектор безопасности и обороны.

Тратить деньги госбюджета в следующем году могут пятеро новых министров: их Рада собирается назначить в четверг, а пока с кандидатами познакомились на заседании фракции Зеленский и "слуги народа". Новых руководителей могут получить Минобразования, Минэкологии, Минэнерго, Минагропромышленности и Министерство по делам ветеранов. Ожидается, что последнее возглавит генерал-майор Юлия Лапутина - ветеран, экс-замначальника Центра спецопераций "А" СБУ.

Также Рада сегодня на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса. "За" проголосовали 304 депутата. "Слуга народа" Яременко решение критикует: мол, выполнить Минские соглашения все равно невозможно, и если от них отказываться, то лучше сейчас, чем после.

Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане 01

Протесты ФОП

Предприниматели целый день протестовали в центре Киева и остались ночевать на Майдане. Они требуют, чтобы правительство не запрещало им работать во время локдауна с 8 по 24 января. Между протестующими и полицейскими постоянно возникали стычки, силовики применяли слезоточивый газ. В Нацполиции заявляют о 40 пострадавших сотрудниках. Вечером протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция их снесла. Поэтому они собираются ночевать на привезенных с собой подушках и одеялах.

Татьяну Чорновол обвинили в умышленном убийстве

Речь идет о гибели человека при пожаре в офисе "Партии регионов" 18 февраля 2014 года. Государственное бюро расследований завершило расследование и передает дело в суд. Чорновол назвала обвинения "полным бредом" и хочет как можно скорее получить оправдательный приговор.

За Чорновол вступились Петр Порошенко, Александр Турчинов и Арсений Яценюк.

Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане 02

На Шулявском мосту в Киеве рухнули столбы

Движение было перекрыто, из-за этого, а еще из-за протестов в центре весь Киев встал в пробках. Кличко заявил, что виновных в обрушении столбов нужно посадить, а прокуратура Киева начала уголовное дело.

Депутаты мечтают о красивой жизни

Сразу двоих "слуг народа" поймали на том, что на работе они думают совсем не о работе.

Валерий Колюх выбирал во время заседания Рады отель в Доминикане за $6750, а его коллега Олег Семинский - изучал комплектации новых "Мерседесов".

Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане 03Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане 04

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Топ комментарии
+10
Ось ці ФОПи , що канючать , та стоять із плакатами «шановний пане преЗЕдент…» - вони ж вийшло не за Україну, не через те, що ЗЕлупа віддає ворогу наші території, «розводячи війська»;
не через реванш ригівських виродків на керівних посадах; не через відкат реформ; не через посадженого в кутузку АТОшника Ріфмайстра, і так далі.
Оце бидло вийшло ВИКЛЮЧНО через своїх 5 копійок!
Коли вони виступлять за Україну - тоді і я поруч з ними стану, пліч-опліч.
А за ковбасу, Майдан ніколи не виходив, і не вийде!!
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15.12.2020 22:07
+8
Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане - Цензор.НЕТ 9096
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15.12.2020 22:02
+8
Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане - Цензор.НЕТ 5143
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15.12.2020 22:14
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Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане - Цензор.НЕТ 9096
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15.12.2020 22:02 Ответить
А шо то за хрен телку в розовом за титьку лапает?
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15.12.2020 22:07 Ответить
Ось ці ФОПи , що канючать , та стоять із плакатами «шановний пане преЗЕдент…» - вони ж вийшло не за Україну, не через те, що ЗЕлупа віддає ворогу наші території, «розводячи війська»;
не через реванш ригівських виродків на керівних посадах; не через відкат реформ; не через посадженого в кутузку АТОшника Ріфмайстра, і так далі.
Оце бидло вийшло ВИКЛЮЧНО через своїх 5 копійок!
Коли вони виступлять за Україну - тоді і я поруч з ними стану, пліч-опліч.
А за ковбасу, Майдан ніколи не виходив, і не вийде!!
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15.12.2020 22:07 Ответить
Ти скоріш за все дурень...Побачив фотожопний плакат і почав дристать...А мозгів хватило зрозуміть,за що ФОПи майданують?
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15.12.2020 23:20 Ответить
Я, конечно, над каждым свечку не держал, но большинство ФОПов проголосовали за Зелю в 2019-м. Он вас за это сейчас благодарит, а вы не радуетесь. Ещё и без масок половина.
Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане - Цензор.НЕТ 4840
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15.12.2020 22:09 Ответить
Всі ми презЕденти.
Сьогодні одні презЕденти, газом та кийками пояснювали іншим презЕдентам, що презЕдент
ім нічєво нє должен
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15.12.2020 22:12 Ответить
Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане - Цензор.НЕТ 5143
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15.12.2020 22:14 Ответить
Зебилоиду отвечал и не посмотрел, что Вы такую же картинку вставили. И я даже знаю, откуда она.
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15.12.2020 22:46 Ответить
Буває.
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15.12.2020 22:47 Ответить
Щє одне козлосраке...Де за плакатом люди???? Що,всрався!!!! #гібриднавійна
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15.12.2020 22:49 Ответить
Порвало на шмаття!

Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане - Цензор.НЕТ 5662
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15.12.2020 22:28 Ответить
Возмущает, что этот жлобский шабаш, за то чтоб не платить налоги и оставить нас, пенсионеров вообще на грани вымирания, сравнивают с Майданом. Мы всей семьей стояли на Майдане за европейские ценности, кот. включают и уплату налогов и заботу о стариках и больных. Этих пьяных тварей интересуют только их пирожки и шмотки, люди задыхаются в больницах, у нас друзья умерли без всякой помощи, локдаун нужен, чтоб прервать этот рост болезни. Сколько эти толстозадые уде потратили за 3 недели прож ивания в Киеве? Я бы наэти деньги семью кормила не один месяц. На лютеранской стояли крутые машины с полными багажниками водки и закуски, это под моим домом. Щоб их там па майдане отлупили так, чтоб не гадили на святом для нас месте, где мы боролись за дрстоинство и умирали. Твари, ненавижу, в Метрограде нет ни одного кассового аппарата, чеков никто не дает.
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15.12.2020 22:34 Ответить
Алёна, если Вы сейчас в Киеве, посмотрите, на скольких и в каких автобусах их сюда свезли. На их номера обратите внимание. А кто девушку кормит, тот её и танцует.
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15.12.2020 22:50 Ответить
Та нє, ти точно чмо...З нинішними законами неможливо вижити навіть СЕРЕДНЬОМУ бізнесу...А НОРМАЛЬНІ Закони ніхєра не приймаються ЗЕпєдіками...
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15.12.2020 22:59 Ответить
"Средний бизнес" в твоём понимании- это продавать штопаные г*ндоны. А мелкий- рваные. Поэтому засохни и насчёт бизнеса, и насчёт своих зебилов, за которых ты тоже голосовал, судя по тупизне твоих высеров.
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15.12.2020 23:09 Ответить
Олена, Вы реально думаете, что если будут больше собирать налогов, то пенсионеры будут получать достойную пенсию?
Мне Вас искренне жаль....
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16.12.2020 11:54 Ответить
Динах,мігрант.. Поняв?
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15.12.2020 23:11 Ответить
 
 