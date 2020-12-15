"Слуга народа" Семинский во время заседания Рады выбирал "Мерседес". ФОТО

В ходе заседания Верховной Рады сегодня, 15 декабря, нардеп фракции "Слуга народа" Олег Семинский занимался изучением комлектации новых автомобилей "Мерседес".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады "слуга народа" Олег Семинский (заместитель председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, избран по 205-му округу в Черниговской области) изучал комплектацию новых автомобилей "Мерседес".

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