"Слуга народа" Семинский во время заседания Рады выбирал "Мерседес". ФОТО
В ходе заседания Верховной Рады сегодня, 15 декабря, нардеп фракции "Слуга народа" Олег Семинский занимался изучением комлектации новых автомобилей "Мерседес".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады "слуга народа" Олег Семинский (заместитель председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, избран по 205-му округу в Черниговской области) изучал комплектацию новых автомобилей "Мерседес".
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Судя по фото Вито, или нет?
Тому і ваш "слуга народний" має мати пристойний "членовоз"..
https://mover.uz/watch/MCsr6Oom/