РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8990 посетителей онлайн
Новости Фото
19 010 63

"Слуга народа" Семинский во время заседания Рады выбирал "Мерседес". ФОТО

В ходе заседания Верховной Рады сегодня, 15 декабря, нардеп фракции "Слуга народа" Олег Семинский занимался изучением комлектации новых автомобилей "Мерседес".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады "слуга народа" Олег Семинский (заместитель председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, избран по 205-му округу в Черниговской области) изучал комплектацию новых автомобилей "Мерседес".

Слуга народа Семинский во время заседания Рады выбирал Мерседес 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Женатый "слуга народа" Семинский переписывался с любовницей во время заседания Рады: "Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз". ВИДЕО

Слуга народа Семинский во время заседания Рады выбирал Мерседес 02

Также читайте: "Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили

Автор: 

ВР (29260) депутат (3318) Слуга народа (2632) Семинский Олег (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
Аналом он на него зарабатывал.
показать весь комментарий
15.12.2020 19:29
+25
Конец эпохи бедности у слуги народа.. Не завидуйте.
показать весь комментарий
15.12.2020 19:34
+21
Шас зебилы налетят и будут писать, что порошенковец бы выбирал Бентли
показать весь комментарий
15.12.2020 19:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
... хорошо что не анал...
показать весь комментарий
15.12.2020 19:27 Ответить
Аналом он на него зарабатывал.
показать весь комментарий
15.12.2020 19:29 Ответить
Насреддін сказав би : Ішак обирає ішака
показать весь комментарий
15.12.2020 19:30 Ответить
хорошо значит служит "народу"
показать весь комментарий
15.12.2020 19:32 Ответить
Олег Семинский в прошлом деловой партнер по газодобывающему бизнесу экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, покинувшего Украину после Майдана, и экс-регионала Нестора Шуфрича.
показать весь комментарий
15.12.2020 19:55 Ответить
Шас зебилы налетят и будут писать, что порошенковец бы выбирал Бентли
показать весь комментарий
15.12.2020 19:28 Ответить
Каждый уважающий себя депутат порошенковец,еще при его каденции выбрал себе машину.Сомневаюсь что кто то из них ездит на ланосе или ладе калине.
показать весь комментарий
15.12.2020 21:14 Ответить
заробив чесною і щирою працею, блд
показать весь комментарий
15.12.2020 19:30 Ответить
Конец эпохи бедности у слуги народа.. Не завидуйте.
показать весь комментарий
15.12.2020 19:34 Ответить
Накарантинил
показать весь комментарий
15.12.2020 19:30 Ответить
Ну вот же, вот! Конец "эпохы зубожиння" наступил таки! А всё ноете, всё чем-то недовольны!
показать весь комментарий
15.12.2020 19:31 Ответить
Должность самая денежная в постсовке.
показать весь комментарий
15.12.2020 19:31 Ответить
ай, молодець.... тільки прийняли бюджет на 2021, а він вже знає, куди його потратить
показать весь комментарий
15.12.2020 19:32 Ответить
А шо, ФОПы меняют Мерседесы как перчатки, а депатут чем хуже
показать весь комментарий
15.12.2020 19:32 Ответить
Ачётакова? А ничьо! Працює депутат,трудиться...
показать весь комментарий
15.12.2020 19:34 Ответить
А що ж йому робити? Деякі будинки куплять по 200 мільйонів і літаки по 100 мільйонів доларів.А це якийсь там Мерседесик.І взагалі не завідуйте.Ви що хочете все,отнять і подєліть?
показать весь комментарий
15.12.2020 19:34 Ответить
У них это на генном уровне. Один мерен выбирает, другой проститутку, третья вибратор, а четвертая матрац. Что вы еще хотели от Криворожзской помойки, чтобы они запросы от народа выбирали?
показать весь комментарий
15.12.2020 19:34 Ответить
Говорят что украинцы плохо живут, если их слуги машины себе покупают,то это говорит об благосостоянии украинцев.
показать весь комментарий
15.12.2020 19:36 Ответить
"Слуга народа" Семинский во время заседания Рады выбирал "Мерседес" - Цензор.НЕТ 2727
показать весь комментарий
15.12.2020 19:38 Ответить
довольно быстро бывшие парикмахеры накалядовали..
показать весь комментарий
15.12.2020 19:39 Ответить
73%, погодьтесь, зразу ж видно, для кого "слуги", "за майбутнє" і "матьківщина", подруги коломойського, бюджет "кінця епохи бідності" прийняли?
показать весь комментарий
15.12.2020 19:41 Ответить
на фото мінівен, бусик він же мікроавтобус
показать весь комментарий
15.12.2020 19:42 Ответить
в детский дом выбирал?
показать весь комментарий
15.12.2020 19:48 Ответить
а шо, гарна сімейна машинка
показать весь комментарий
15.12.2020 19:50 Ответить
я ж кажу. Обирав, слуга народний, подарунок для підшефного дитбудинку. А тут журналюги, сволота цинічна.
показать весь комментарий
15.12.2020 19:58 Ответить
"Слуга народа" Семинский во время заседания Рады выбирал "Мерседес" - Цензор.НЕТ 6919
показать весь комментарий
15.12.2020 19:49 Ответить
Идиот ,надо выбирать боевые беспилотники ,прежде всего ,потому что если русня прийдёт в Киев ,в первую очередь подбирают жирные машины 🤦🤫🤔😠
показать весь комментарий
15.12.2020 19:47 Ответить
Воно шука бистрий мерседес. Шоб встигнути до граніци смитись.
показать весь комментарий
15.12.2020 19:50 Ответить
У одному слові, ключовому доречі, букофку О пропустив. Ці не зрозуміють.
показать весь комментарий
15.12.2020 19:55 Ответить
Отбирают
показать весь комментарий
15.12.2020 19:48 Ответить
Запізднівся Азіров (С)
показать весь комментарий
15.12.2020 19:56 Ответить
цілий прошарок кровосісєй
показать весь комментарий
16.12.2020 08:03 Ответить
Ну так...заработав уже. Зетіпіли за це голосували та дали йому грошей.
показать весь комментарий
15.12.2020 19:49 Ответить
Думал Гелик смотрит, а он маршруткой интересуется - лошара...
показать весь комментарий
15.12.2020 19:49 Ответить
То для охраны
показать весь комментарий
15.12.2020 19:55 Ответить
Иностранцам и не Вдомек , - Слуги в Украине живут и не бедуют , то как тогда должны жить простые Украинцы, а протестуют Гастробайтеры, оказывается.
показать весь комментарий
15.12.2020 19:49 Ответить
"Наслужил", бедняга...
показать весь комментарий
15.12.2020 19:50 Ответить
НАПК може стартувати ...
показать весь комментарий
15.12.2020 19:51 Ответить
Какой?
Судя по фото Вито, или нет?
показать весь комментарий
15.12.2020 19:51 Ответить
Пам'ятайте!Кожен з вас "презедент" )))
Тому і ваш "слуга народний" має мати пристойний "членовоз"..
показать весь комментарий
15.12.2020 19:52 Ответить
Мля, а чого не Toyota? Абідна, да?!
показать весь комментарий
15.12.2020 19:53 Ответить
Свой бюджет он уже принял
показать весь комментарий
15.12.2020 19:53 Ответить
https://biz.censor.net/news/3237121/rada_uvelichila_rashody_na_svoe_soderjanie_na_560_millionov
показать весь комментарий
15.12.2020 19:56 Ответить
Все, как и полагается. Слуга ездит на маленьком мерседесе, а его хозяева ездят на большом троллейбусе.
показать весь комментарий
15.12.2020 20:02 Ответить
То он выбирал машину для работы на трассе
показать весь комментарий
15.12.2020 20:04 Ответить
В бюджеті прописано, хто за, тому по мерседесу. Ось і вибирає
показать весь комментарий
15.12.2020 20:15 Ответить
Зєлю геть?
показать весь комментарий
15.12.2020 20:22 Ответить
Насправді, думаю, не собі вибирає. Чувак тримає автосалон Сівер-Авто в Чернігові. Схоже, дивиться новий асортимент.
показать весь комментарий
15.12.2020 21:06 Ответить
А что Ланосы выбирать? И повторно спрашиваю---а что Ланосы выбирать??? Кто последний раз маргарин покупал *Бутербродный* что 32 коп стоил? ТО-То!
показать весь комментарий
15.12.2020 21:06 Ответить
пфф а я выбирал ролтон в атб..
показать весь комментарий
15.12.2020 21:47 Ответить
ролтон -кацапское гавно ! бери мивину ! и по качеству лучшеЕ)
показать весь комментарий
15.12.2020 21:53 Ответить
Да вы гоните! Лучше уж два яйца сварить, или пожарить... И вкуснее, и сытнее и безопаснее.
показать весь комментарий
15.12.2020 23:32 Ответить
они по 30 нет таких средств
показать весь комментарий
16.12.2020 11:19 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2020 15:15 Ответить
нет
показать весь комментарий
16.12.2020 11:20 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2020 18:12 Ответить
срать на Украинский великий народ депутаты хотели с высокой башни
показать весь комментарий
15.12.2020 21:52 Ответить
Ох у ж ці мамки,що ******* "скорость"...)
показать весь комментарий
15.12.2020 22:08 Ответить
Не бережешь ты себя, все о народе думаешь

https://mover.uz/watch/MCsr6Oom/
показать весь комментарий
15.12.2020 22:15 Ответить
Эти зе дебилы вообще ни чего и ни кого не боятся.
показать весь комментарий
15.12.2020 22:24 Ответить
О зебилах думает...
показать весь комментарий
15.12.2020 23:31 Ответить
Ну не Деу ему выбирать
показать весь комментарий
16.12.2020 03:16 Ответить
 
 