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"Слуга народу" Семінський під час засідання Ради вибирав "Мерседес". ФОТО

Під час засідання Верховної Ради сьогодні, 15 грудня, нардеп фракції "Слуга народу" Олег Семінський займався вивченням комлектації нових автомобілів "Мерседес".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час нинішнього засідання Верховної Ради "слуга народу" Олег Семінський (заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, обраний по 205-му округу в Чернігівській області) вивчав комлектацію нових автомобілів "Мерседес".

Слуга народу Семінський під час засідання Ради вибирав Мерседес 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одружений "слуга народу" Семінський листувався з коханкою під час засідання Ради: "Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу". ВIДЕО

Слуга народу Семінський під час засідання Ради вибирав Мерседес 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Семінський, який спускав колеса машин у Чернігові, каже, що за ним стежили

Автор: 

ВР (14997) депутат (1779) Слуга народу (2814) Семінський Олег (50)


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Топ коментарі
+32
Аналом он на него зарабатывал.
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15.12.2020 19:29
+25
Конец эпохи бедности у слуги народа.. Не завидуйте.
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15.12.2020 19:34
+21
Шас зебилы налетят и будут писать, что порошенковец бы выбирал Бентли
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15.12.2020 19:28
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... хорошо что не анал...
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15.12.2020 19:27 Відповісти
Аналом он на него зарабатывал.
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15.12.2020 19:29 Відповісти
Насреддін сказав би : Ішак обирає ішака
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15.12.2020 19:30 Відповісти
хорошо значит служит "народу"
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15.12.2020 19:32 Відповісти
Олег Семинский в прошлом деловой партнер по газодобывающему бизнесу экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, покинувшего Украину после Майдана, и экс-регионала Нестора Шуфрича.
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15.12.2020 19:55 Відповісти
Шас зебилы налетят и будут писать, что порошенковец бы выбирал Бентли
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15.12.2020 19:28 Відповісти
Каждый уважающий себя депутат порошенковец,еще при его каденции выбрал себе машину.Сомневаюсь что кто то из них ездит на ланосе или ладе калине.
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15.12.2020 21:14 Відповісти
заробив чесною і щирою працею, блд
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15.12.2020 19:30 Відповісти
Конец эпохи бедности у слуги народа.. Не завидуйте.
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15.12.2020 19:34 Відповісти
Накарантинил
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15.12.2020 19:30 Відповісти
Ну вот же, вот! Конец "эпохы зубожиння" наступил таки! А всё ноете, всё чем-то недовольны!
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15.12.2020 19:31 Відповісти
Должность самая денежная в постсовке.
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15.12.2020 19:31 Відповісти
ай, молодець.... тільки прийняли бюджет на 2021, а він вже знає, куди його потратить
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15.12.2020 19:32 Відповісти
А шо, ФОПы меняют Мерседесы как перчатки, а депатут чем хуже
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15.12.2020 19:32 Відповісти
Ачётакова? А ничьо! Працює депутат,трудиться...
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15.12.2020 19:34 Відповісти
А що ж йому робити? Деякі будинки куплять по 200 мільйонів і літаки по 100 мільйонів доларів.А це якийсь там Мерседесик.І взагалі не завідуйте.Ви що хочете все,отнять і подєліть?
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15.12.2020 19:34 Відповісти
У них это на генном уровне. Один мерен выбирает, другой проститутку, третья вибратор, а четвертая матрац. Что вы еще хотели от Криворожзской помойки, чтобы они запросы от народа выбирали?
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15.12.2020 19:34 Відповісти
Говорят что украинцы плохо живут, если их слуги машины себе покупают,то это говорит об благосостоянии украинцев.
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15.12.2020 19:36 Відповісти
"Слуга народа" Семинский во время заседания Рады выбирал "Мерседес" - Цензор.НЕТ 2727
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15.12.2020 19:38 Відповісти
довольно быстро бывшие парикмахеры накалядовали..
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15.12.2020 19:39 Відповісти
73%, погодьтесь, зразу ж видно, для кого "слуги", "за майбутнє" і "матьківщина", подруги коломойського, бюджет "кінця епохи бідності" прийняли?
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15.12.2020 19:41 Відповісти
на фото мінівен, бусик він же мікроавтобус
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15.12.2020 19:42 Відповісти
в детский дом выбирал?
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15.12.2020 19:48 Відповісти
а шо, гарна сімейна машинка
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15.12.2020 19:50 Відповісти
я ж кажу. Обирав, слуга народний, подарунок для підшефного дитбудинку. А тут журналюги, сволота цинічна.
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15.12.2020 19:58 Відповісти
"Слуга народа" Семинский во время заседания Рады выбирал "Мерседес" - Цензор.НЕТ 6919
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15.12.2020 19:49 Відповісти
Идиот ,надо выбирать боевые беспилотники ,прежде всего ,потому что если русня прийдёт в Киев ,в первую очередь подбирают жирные машины 🤦🤫🤔😠
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15.12.2020 19:47 Відповісти
Воно шука бистрий мерседес. Шоб встигнути до граніци смитись.
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15.12.2020 19:50 Відповісти
У одному слові, ключовому доречі, букофку О пропустив. Ці не зрозуміють.
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15.12.2020 19:55 Відповісти
Отбирают
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15.12.2020 19:48 Відповісти
Запізднівся Азіров (С)
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15.12.2020 19:56 Відповісти
цілий прошарок кровосісєй
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16.12.2020 08:03 Відповісти
Ну так...заработав уже. Зетіпіли за це голосували та дали йому грошей.
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15.12.2020 19:49 Відповісти
Думал Гелик смотрит, а он маршруткой интересуется - лошара...
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15.12.2020 19:49 Відповісти
То для охраны
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15.12.2020 19:55 Відповісти
Иностранцам и не Вдомек , - Слуги в Украине живут и не бедуют , то как тогда должны жить простые Украинцы, а протестуют Гастробайтеры, оказывается.
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15.12.2020 19:49 Відповісти
"Наслужил", бедняга...
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15.12.2020 19:50 Відповісти
НАПК може стартувати ...
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15.12.2020 19:51 Відповісти
Какой?
Судя по фото Вито, или нет?
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15.12.2020 19:51 Відповісти
Пам'ятайте!Кожен з вас "презедент" )))
Тому і ваш "слуга народний" має мати пристойний "членовоз"..
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15.12.2020 19:52 Відповісти
Мля, а чого не Toyota? Абідна, да?!
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15.12.2020 19:53 Відповісти
Свой бюджет он уже принял
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15.12.2020 19:53 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3237121/rada_uvelichila_rashody_na_svoe_soderjanie_na_560_millionov
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15.12.2020 19:56 Відповісти
Все, как и полагается. Слуга ездит на маленьком мерседесе, а его хозяева ездят на большом троллейбусе.
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15.12.2020 20:02 Відповісти
То он выбирал машину для работы на трассе
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15.12.2020 20:04 Відповісти
В бюджеті прописано, хто за, тому по мерседесу. Ось і вибирає
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15.12.2020 20:15 Відповісти
Зєлю геть?
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15.12.2020 20:22 Відповісти
Насправді, думаю, не собі вибирає. Чувак тримає автосалон Сівер-Авто в Чернігові. Схоже, дивиться новий асортимент.
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15.12.2020 21:06 Відповісти
А что Ланосы выбирать? И повторно спрашиваю---а что Ланосы выбирать??? Кто последний раз маргарин покупал *Бутербродный* что 32 коп стоил? ТО-То!
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15.12.2020 21:06 Відповісти
пфф а я выбирал ролтон в атб..
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15.12.2020 21:47 Відповісти
ролтон -кацапское гавно ! бери мивину ! и по качеству лучшеЕ)
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15.12.2020 21:53 Відповісти
Да вы гоните! Лучше уж два яйца сварить, или пожарить... И вкуснее, и сытнее и безопаснее.
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15.12.2020 23:32 Відповісти
они по 30 нет таких средств
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16.12.2020 11:19 Відповісти
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16.12.2020 15:15 Відповісти
нет
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16.12.2020 11:20 Відповісти
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16.12.2020 18:12 Відповісти
срать на Украинский великий народ депутаты хотели с высокой башни
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15.12.2020 21:52 Відповісти
Ох у ж ці мамки,що ******* "скорость"...)
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15.12.2020 22:08 Відповісти
Не бережешь ты себя, все о народе думаешь

https://mover.uz/watch/MCsr6Oom/
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15.12.2020 22:15 Відповісти
Эти зе дебилы вообще ни чего и ни кого не боятся.
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15.12.2020 22:24 Відповісти
О зебилах думает...
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15.12.2020 23:31 Відповісти
Ну не Деу ему выбирать
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16.12.2020 03:16 Відповісти
 
 