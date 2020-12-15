"Слуга народу" Семінський під час засідання Ради вибирав "Мерседес". ФОТО
Під час засідання Верховної Ради сьогодні, 15 грудня, нардеп фракції "Слуга народу" Олег Семінський займався вивченням комлектації нових автомобілів "Мерседес".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час нинішнього засідання Верховної Ради "слуга народу" Олег Семінський (заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, обраний по 205-му округу в Чернігівській області) вивчав комлектацію нових автомобілів "Мерседес".
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Судя по фото Вито, или нет?
Тому і ваш "слуга народний" має мати пристойний "членовоз"..
https://mover.uz/watch/MCsr6Oom/