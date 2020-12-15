Турчинов: Реваншисты формируют повестку дня для силовых структур (обновлено). ФОТО
Сегодня реваншисты формируют повестку дня, в том числе и для силовых структур.
Об этом руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов сказал, комментируя вручение ГБР Татьяне Чорновол официального обвинения в якобы совершении умышленного убийства во время кровавого противостояния защитников Майдана и силовых структур 18 февраля 2014 года, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Турчинова, попытка очернить героев, превратив их в преступников, а подонков и реальных убийц избавить от ответственности – это и есть признаки реваншистской антиукраинской власти.
"Обвинение Татьяны Чорновол в умышленном убийстве – это вызов, который подконтрольные "зеленой" власти силовые структуры бросают всем, кто защищал свободу и независимость нашей страны на Майдане", – сказал он.
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Турчинов подчеркнул, что 18 февраля 2014 года во время бойни в Мариинском парке и на Институтской, ночного штурма Майдана, "который был осуществлен с беспрецедентной жестокостью с задействованием всех имеющихся у власти силовых подразделений, от рук силовиков и нанятого властью криминалитета погибло 35 активистов, около тысячи получили тяжелые ранения".
"Еще больше потерь мы понесли 20 февраля, когда "Беркут" фактически в упор расстреливал героев Небесной Сотни", – сказал он, добавив, что вместе с этим преступников, зверски убивавших майдановцев, освободили из зала суда и дали возможность выехать в Россию, "а Татьяну Чорновол, которая была с нами на Майдане с первого до последнего дня, не прячась за чужими спинами во время кровавого противостояния, была зверски избита наемниками тогдашней власти, обвиняют в умышленном убийстве".
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Руководитель Центрального штаба "ЕС" подчеркнул, что реванш, происходящий сегодня, является составной частью сдачи национальных интересов, "который, по замыслу Москвы и ее ставленников на Банковой, должен обеспечить возвращение Украины в орбиту российской империи".
"Это вызов для всех, кто был на Майдане, для всех, кто защищал страну на поле боя", – сказал Турчинов, резюмировав, что защищая Татьяну Чорновол, активисты защищают Революцию Достоинства и тот путь, которым пошла наша страна.
Напомним, 15 декабря экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".
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Силою зачистити ригів не вдавалось і вдасться , тому шо вони - апазіція , а в країні - дємократія . Розумієш що це значить ,, чи мені ще й це " розжовувати " ??
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
Всім тут пох , на те - хто там Америці президент ,, демократ чи респ , головне щоб він якнайбльш вороже ставився до кремлівського х.йла ..
Трамп, говоришь, Пуйло хорошим парнем назвал? И всё??? Для вас, убогих, этого достаточно? Теперь не удивительно что это стадо проголосовало за Зелю. Вот такие же интеллектуалы доверчивые преобладают на 73 процента...
І шо ти ніяк не второпаєш . ?Ти з породи товстолобиків , чи що . ? Тобі ж дали зрозуміти - ТАК цього цілком достатньо . Назвав х.йла класним парнєм , все одно що - запарафінився по повній .
Рухай на срувєсну , там таким як ти раді , а тут ні ,, вкумєкав , дятел ??
"Ручні ДБР І ГПУ у підозрі, врученій Тетяна Чорновол, назвали Революцію Гідності «масовими заворушеннями, які супроводжувалися насильством»
Вважаю, що ці структури на чолі з #потерпілим заслужили народне обнулення😡😡😡"
Чувак, цей фейк гімно.
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
Хворе все суспільство України (за виключенням патріотів і небайдужих) і хворе ВАТНОЮ хворобою за допомогою якої в Україні паразитують різні прокремлівські виродки.
Треба міняти менталітет на більш цивілізований, прозахідний, а не жити ватним радянським "пронєсйот" і "влада за нас все зробе", "мені всі винні" .