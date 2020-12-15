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Турчинов: Реваншисты формируют повестку дня для силовых структур (обновлено). ФОТО

Сегодня реваншисты формируют повестку дня, в том числе и для силовых структур.

Об этом руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов сказал, комментируя вручение ГБР Татьяне Чорновол официального обвинения в якобы совершении умышленного убийства во время кровавого противостояния защитников Майдана и силовых структур 18 февраля 2014 года, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Турчинова, попытка очернить героев, превратив их в преступников, а подонков и реальных убийц избавить от ответственности – это и есть признаки реваншистской антиукраинской власти.

"Обвинение Татьяны Чорновол в умышленном убийстве – это вызов, который подконтрольные "зеленой" власти силовые структуры бросают всем, кто защищал свободу и независимость нашей страны на Майдане", – сказал он.

Турчинов: Реваншисты формируют повестку дня для силовых структур (обновлено) 01Турчинов: Реваншисты формируют повестку дня для силовых структур (обновлено) 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания штаба "Партии регионов" в 2014 г.

Турчинов подчеркнул, что 18 февраля 2014 года во время бойни в Мариинском парке и на Институтской, ночного штурма Майдана, "который был осуществлен с беспрецедентной жестокостью с задействованием всех имеющихся у власти силовых подразделений, от рук силовиков и нанятого властью криминалитета погибло 35 активистов, около тысячи получили тяжелые ранения".

Турчинов: Реваншисты формируют повестку дня для силовых структур (обновлено) 03

"Еще больше потерь мы понесли 20 февраля, когда "Беркут" фактически в упор расстреливал героев Небесной Сотни", – сказал он, добавив, что вместе с этим преступников, зверски убивавших майдановцев, освободили из зала суда и дали возможность выехать в Россию, "а Татьяну Чорновол, которая была с нами на Майдане с первого до последнего дня, не прячась за чужими спинами во время кровавого противостояния, была зверски избита наемниками тогдашней власти, обвиняют в умышленном убийстве".

Турчинов: Реваншисты формируют повестку дня для силовых структур (обновлено) 04

Также на Цензор.НЕТ: Чорновол - героиня Революции Достоинства, она находится под защитой украинского народа, - Порошенко

Руководитель Центрального штаба "ЕС" подчеркнул, что реванш, происходящий сегодня, является составной частью сдачи национальных интересов, "который, по замыслу Москвы и ее ставленников на Банковой, должен обеспечить возвращение Украины в орбиту российской империи".

"Это вызов для всех, кто был на Майдане, для всех, кто защищал страну на поле боя", – сказал Турчинов, резюмировав, что защищая Татьяну Чорновол, активисты защищают Революцию Достоинства и тот путь, которым пошла наша страна.

Напомним, 15 декабря экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".

Турчинов: Реваншисты формируют повестку дня для силовых структур (обновлено) 05

Автор: 

Турчинов Александр (3336) Чорновол Татьяна (654)


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Топ комментарии
+50
Турчинов: Реваншисти формують порядок денний для силових структур - Цензор.НЕТ 4203
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15.12.2020 19:15
+46
что вы хотите от преЗЕрватива который на КВН выступал перед ******???
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15.12.2020 19:05
+34
Не злите кровавого пастора
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15.12.2020 19:01
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Страница 2 из 2
В нашій країні навіть патріотичної еліти у владі ніколи не було та немає.
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15.12.2020 19:31 Ответить
система которая приводит к власти сепаров, клоунов, певунов, и неучей - обречена!!!
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15.12.2020 19:38 Ответить
Наша країна - це Діснейленд для купки олігархів, а те, що видають за "демократію" лише легітимне прикриття для цього.
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15.12.2020 19:35 Ответить
це нереально,немає харизматичних лідерів які б пропагували цю ідею,також потрібно буде закрити кордон як при совку,та забути про підтримку з боку Заходу.
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15.12.2020 19:37 Ответить
Хаха, смешно, представляю 2014 без поддержки запада, без финпомощи, без санкций и тд..
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15.12.2020 19:41 Ответить
Якби "лазаренків" ловили не в Америці, а в Україні, то нашо нам та допомога?
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15.12.2020 23:21 Ответить
Нам дуже "гарно" допомагають:
1990 - 52 млн.
2020 - 37 млн.
2050 - 22 млн. ?
Смішно? Вам подобається?
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16.12.2020 22:12 Ответить
Ааа так то Запад виноват в том что у нас население уменшается, а я то думал президент выстроивший коррупционную бандитскую антинародную систему
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17.12.2020 12:04 Ответить
Котрий з них? Якщо уряд підгодовують, то мабуть за потрібну політику.
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17.12.2020 12:39 Ответить
действующей власти нет доверия НИГДЕ, подкармливают конешно "с больным надо разговаривать"
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17.12.2020 12:44 Ответить
Точно, вкрай потрібна націократія, щоб врятувати державу Україна. Для цього треба відкрити двері африканцям, бо вони швидко переходять на українську мову, поважають і підтримують українців, як елітну націю. І діло піде на лад.))
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15.12.2020 20:33 Ответить
Аби не кацап
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15.12.2020 23:17 Ответить
Отморозок ватный, Порошенко освободил Мариуполь, Славянск. Если б не Порошенко ты падла праздновал новый год в подвале прячась от градов.
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15.12.2020 19:35 Ответить
А що Аваков?
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15.12.2020 19:31 Ответить
А шо аваков... Воно флагі на провокації , тіпо *майдан*, шиє та уніформу для пту-шників нацжон скупляє.
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15.12.2020 19:39 Ответить
Зріє потрошки новий Майдан. У Якуновича визрів на пятий рік. При таких темпах у Зеленського може визріти раніше
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15.12.2020 19:32 Ответить
4й взагалі то
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15.12.2020 19:35 Ответить
А шо тянуть, клоуны за два года привели страну в упадок. "Новые лица" отморожение, бестолковые и безответственные. Только бы не получилось что ***** опять воспользуется случаем и перейдет Днепр.
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15.12.2020 19:54 Ответить
в 15 что ли вызрел?
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15.12.2020 22:30 Ответить
шо ж ви **** за 5 років не повірішували усі ці питання? чим Порошенко кращий за Зельонського? як би Зельонський не взяв би владу, більш чим упевнений це саме робив би сьогодні Порошенко. усе сказане правильно, але людьми які не мають на це право.
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15.12.2020 19:38 Ответить
Все вирішити неможливо,а то давно вже сталих демократіях потрібно було б розігнати сенати і палати лордів) Уявіть,що таке різношерстна коаліція з 5 фракцій у парламенті за Порошенка,спробуй домовитися по кожному закону......це вам не монобільшість.
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15.12.2020 19:48 Ответить
шо вы такое говорите, у зели в первый год его правления, в парламенте было большинство, они все вместе дружно принимали решения и главное вместе катались на самокатах в Раде, было такое? Но деньжата раздеребанили, а апетиты выросли, теперь каждый голосует с выгодой для себя, на народ им насс..ть
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15.12.2020 20:01 Ответить
Тa тобі ****, з Лахти, через VPN, видніше.
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15.12.2020 19:51 Ответить
А кто им , этим реваншистам в 2015-м дал время - зализать раны, освоится, и пойти в наступление вместе с Куйлом на ВСЕ Украинское !? Не подскажите хФамилии этих деятелей !?
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15.12.2020 19:40 Ответить
Зе і слуги народа .! І не в 2015 , а в 2019 му . . !! До 2019 реваншисти сиділи тихо як миші . А деякі з них взагалі - за парєбріком ..
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15.12.2020 20:14 Ответить
я в 2015-м вернулся с Лугандона и увидев в Киеве рекламу на биг-бордах, по ТВ - Рыгов !!! и сказал - Мы проиграли Майдан, и вскоре проиграем войну с кацапней, и не дай Бог потеряем Украину ..
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15.12.2020 20:21 Ответить
Ну ,їх і було видно, хіба що в рекламі , а зараз вони сидять в охвісі на Банковій , і фактично керують правоохоронними органами держави ..

Силою зачистити ригів не вдавалось і вдасться , тому шо вони - апазіція , а в країні - дємократія . Розумієш що це значить ,, чи мені ще й це " розжовувати " ??
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15.12.2020 20:33 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ МУРАЄВ,
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
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15.12.2020 21:16 Ответить
А ти не пробував пройтися ,, разом і своїм Трампом .?? Кому він тут потрібен , до біса .? Його "полівают " по ділу ,, не треба було називати мокшанське х.йло - класним парнєм . .
Всім тут пох , на те - хто там Америці президент ,, демократ чи респ , головне щоб він якнайбльш вороже ставився до кремлівського х.йла ..
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15.12.2020 20:05 Ответить
О, вот ещё один такой с промытым мозгом (если он, мозг, вообще есть) объявился.
Трамп, говоришь, Пуйло хорошим парнем назвал? И всё??? Для вас, убогих, этого достаточно? Теперь не удивительно что это стадо проголосовало за Зелю. Вот такие же интеллектуалы доверчивые преобладают на 73 процента...
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15.12.2020 20:48 Ответить
.Що значить - ещьо одін ,, це ти тут -- одін , дурко , озирнися навколо ,, це ти - " біла ворона" ,, заблукав сердешний .. Від стада відбився ..
І шо ти ніяк не второпаєш . ?Ти з породи товстолобиків , чи що . ? Тобі ж дали зрозуміти - ТАК цього цілком достатньо . Назвав х.йла класним парнєм , все одно що - запарафінився по повній .
Рухай на срувєсну , там таким як ти раді , а тут ні ,, вкумєкав , дятел ??
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15.12.2020 21:06 Ответить
При Турчинові такого не було. Був один 112 і то сидів тишком-нишком. Мураев коли-не коли дерзіл. А зараз сепарського гімна розвилось - не хватить гілляк.
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15.12.2020 19:44 Ответить
Турчинов: Реваншисти формують порядок денний для силових структур - Цензор.НЕТ 2376
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15.12.2020 20:26 Ответить
Почему "уже"? Она всегда была с украинскими документами.
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15.12.2020 21:52 Ответить
А СБУ навіщо?
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16.12.2020 17:12 Ответить
Дик таваріщ Путєн пріказал
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15.12.2020 19:49 Ответить
зеЛю и его банду ждет рюряга!
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15.12.2020 19:50 Ответить
Неа, краще повернути в 95 чи кр-запор-транзіт.
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15.12.2020 20:03 Ответить
Софія Федина

"Ручні ДБР І ГПУ у підозрі, врученій Тетяна Чорновол, назвали Революцію Гідності «масовими заворушеннями, які супроводжувалися насильством»
Вважаю, що ці структури на чолі з #потерпілим заслужили народне обнулення😡😡😡"
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15.12.2020 19:56 Ответить
Хочу потримати за горло цензорівську худобу яка всі 5 років верещала що "порох зрадив ідеали Майдану".А потім ці горлянкі перегризти зубамию. А перед тим спитаю : ну що , зелене падло відродило вам ідеали Майдану?.
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15.12.2020 20:06 Ответить
«8000 добробатовцев»?
Чувак, цей фейк гімно.
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15.12.2020 20:15 Ответить
Військову прокуратуру в лапті перевзуло ще пшено за вказівкою фсб
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15.12.2020 20:15 Ответить
Зебилов на нари, опожопу к стенке.
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15.12.2020 20:28 Ответить
Как она мне не нравится. Вы даже представить не можете. Алчная, лживая, неприятная. НО за то что шинковала уродов даундаских надо пока наградить. Революции делают идеалисты, а пользуются подонки.
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15.12.2020 21:01 Ответить
все закономерно. профукали 5 лет, решая шкурные вопросы, теперь отгребать заново.
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15.12.2020 21:15 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ МУРАЄВ,
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
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15.12.2020 21:20 Ответить
Пастора - до влади!
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15.12.2020 21:39 Ответить
Рано. Народ еще не вкусил в полной мере зелененького...
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15.12.2020 22:04 Ответить
Здається мені, що лише в такий спосіб можна помістити Таню до лікарні. Сумна ситуація. І прикра.
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15.12.2020 22:30 Ответить
Готов спорить на сотку зелени, что приговора по этому производству не будет. Это так, показуха Зе для части своего электората "мол, смотрите, мы ж не только вас судим, но еще и Черновол". По большому счету, именно этим и должен был окончиться юридический нонсенс в виде "закона об амнистии майдановцев". Потому что НЕРЕАЛЬНА в юриспруденции ситуация, когда в конфликте проводится следствие лишь по действиям одной стороны. именно поэтому, кстати, и поменяли "беркутов" - потому что вынести им приговор, когда отсутствуют вообще материалы расследования по действиям второй стороны конфликта, это безперспективно в стране, которая признает решения ЕСПЧ и других международных судебных инстанций. правда, двое из "беркутов", проинструктированные адвокатами, вернулись. Теперь будет интересно посмотреть, как будут изворачиваться в их случае.
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15.12.2020 22:35 Ответить
А я брусчатку в беркут бросал , мне тоже подозрение ?Даешь оружие народу!
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15.12.2020 22:38 Ответить
И выйду еще бросать! То что пладами революции пользуются подлецы известно давно , но это не отменяет того что если бы не было революций, подавляющее большинство ходило бы в ошейниках рабов и не считалось бы людьми!
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16.12.2020 19:50 Ответить
Кремлеботов повилазило, на боярку под нг зарабативают.
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15.12.2020 23:35 Ответить
Потринділи і все гаразд ?

Хворе все суспільство України (за виключенням патріотів і небайдужих) і хворе ВАТНОЮ хворобою за допомогою якої в Україні паразитують різні прокремлівські виродки.

Треба міняти менталітет на більш цивілізований, прозахідний, а не жити ватним радянським "пронєсйот" і "влада за нас все зробе", "мені всі винні" .
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16.12.2020 02:00 Ответить
😡😡😡
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16.12.2020 06:53 Ответить
Партнов должен сдохнуть😡😡
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16.12.2020 06:54 Ответить
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