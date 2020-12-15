Турчинов: Реваншисты формируют повестку дня для силовых структур (обновлено). ФОТО

Сегодня реваншисты формируют повестку дня, в том числе и для силовых структур.

Об этом руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов сказал, комментируя вручение ГБР Татьяне Чорновол официального обвинения в якобы совершении умышленного убийства во время кровавого противостояния защитников Майдана и силовых структур 18 февраля 2014 года, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Турчинова, попытка очернить героев, превратив их в преступников, а подонков и реальных убийц избавить от ответственности – это и есть признаки реваншистской антиукраинской власти.

"Обвинение Татьяны Чорновол в умышленном убийстве – это вызов, который подконтрольные "зеленой" власти силовые структуры бросают всем, кто защищал свободу и независимость нашей страны на Майдане", – сказал он.

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Турчинов подчеркнул, что 18 февраля 2014 года во время бойни в Мариинском парке и на Институтской, ночного штурма Майдана, "который был осуществлен с беспрецедентной жестокостью с задействованием всех имеющихся у власти силовых подразделений, от рук силовиков и нанятого властью криминалитета погибло 35 активистов, около тысячи получили тяжелые ранения".

"Еще больше потерь мы понесли 20 февраля, когда "Беркут" фактически в упор расстреливал героев Небесной Сотни", – сказал он, добавив, что вместе с этим преступников, зверски убивавших майдановцев, освободили из зала суда и дали возможность выехать в Россию, "а Татьяну Чорновол, которая была с нами на Майдане с первого до последнего дня, не прячась за чужими спинами во время кровавого противостояния, была зверски избита наемниками тогдашней власти, обвиняют в умышленном убийстве".

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Руководитель Центрального штаба "ЕС" подчеркнул, что реванш, происходящий сегодня, является составной частью сдачи национальных интересов, "который, по замыслу Москвы и ее ставленников на Банковой, должен обеспечить возвращение Украины в орбиту российской империи".

"Это вызов для всех, кто был на Майдане, для всех, кто защищал страну на поле боя", – сказал Турчинов, резюмировав, что защищая Татьяну Чорновол, активисты защищают Революцию Достоинства и тот путь, которым пошла наша страна.

Напомним, 15 декабря экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".