Головні новини 15 грудня: прийняли бюджет, ФОПи протестують на Майдані

Рада прийняла бюджет і продовжила особливий статус Донбасу, а ще збирається призначити нових міністрів. У центрі Києва - протести і сутички з поліцейськими, Тетяні Чорновол пред'явили звинувачення у вбивстві під час підпалу офісу "Партії регіонів" у 2014 році - головні новини України 15 грудня.

Новий бюджет, нові міністри і старий особливий статус Донбасу

Верховна Рада прийняла бюджет на 2021 рік. 289 голосів "за" дали депутати "Слуги народу", "За майбутнє", "Довіри" і позафракційні. Найбільше грошей у 2021 році отримають Мінсоцполітики, Мінфін та Міністерство охорони здоров'я, але взагалі-то витрати довелося скоротити порівняно з початковим планом: за словами міністра фінансів Сергія Марченка, єдині, кому не урізали фінансування - це сектор безпеки та оборони.

Витрачати гроші держбюджету наступного року зможуть п'ятеро нових міністрів: їх Рада збирається призначити в четвер, а поки з кандидатами познайомилися на засіданні фракції Зеленський і "слуги народу". Нових керівників можуть отримати Міносвіти, Мінекології, Міненерго, Мінагропромисловості і Міністерство у справах ветеранів. Очікується, що останнє очолить генерал-майор Юлія Лапутіна - ветеран, ексзаступниця начальника Центру спецоперацій "А" СБУ.

Також Рада сьогодні на рік продовжила дію закону про особливий статус Донбасу. "За" проголосували 304 депутати. "Слуга народу" Яременко рішення критикує: мовляв, виконати Мінські угоди все одно неможливо, і якщо від них відмовлятися, то краще зараз, ніж пізніше.

Протести ФОП

Підприємці цілий день протестували в центрі Києва і залишилися ночувати на Майдані. Вони вимагають, щоб уряд не забороняв їм працювати під час локдауну з 8 по 24 січня. Між протестувальниками та поліцейськими постійно виникали сутички, силовики застосовували сльозогінний газ. У Нацполіціі заявляють про 40 постраждалих співробітників. Увечері учасники протесту спробували поставити на Майдані намети, але поліція їх знесла. Тому вони збираються ночувати на привезених зі собою подушках і ковдрах.

Тетяну Чорновол звинуватили в умисному вбивстві

Йдеться про загибель людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року. Державне бюро розслідувань завершило розслідування і передає справу до суду. Чорновол назвала обвинувачення "повною маячнею" і хоче якомога швидше отримати виправдувальний вирок.

За Чорновол заступилися Петро Порошенко, Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк.

На Шулявському мосту в Києві впали стовпи

Рух було перекрито, через це, а ще через протести в центрі весь Київ зупинився в заторах. Кличко заявив, що винних в обвалі стовпів потрібно посадити, а прокуратура Києва почала кримінальну справу.

Депутати мріють про красиве життя

Відразу двох "слуг народу" спіймали на тому, що на роботі вони думають зовсім не про роботу.

Валерій Колюх вибирав під час засідання Ради готель у Домінікані за $6750, а його колега Олег Семінський - вивчав комплектації нових "Мерседесів".