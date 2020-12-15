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ВР (14832) держбюджет (2360) підприємці (616) протест (2377) Донбас (22348) Чорновол Тетяна (254) Шулявський міст (75)

Головні новини 15 грудня: прийняли бюджет, ФОПи протестують на Майдані

Головні новини 15 грудня: прийняли бюджет, ФОПи протестують на Майдані

Рада прийняла бюджет і продовжила особливий статус Донбасу, а ще збирається призначити нових міністрів. У центрі Києва - протести і сутички з поліцейськими, Тетяні Чорновол пред'явили звинувачення у вбивстві під час підпалу офісу "Партії регіонів" у 2014 році - головні новини України 15 грудня.

Новий бюджет, нові міністри і старий особливий статус Донбасу

Верховна Рада прийняла бюджет на 2021 рік. 289 голосів "за" дали депутати "Слуги народу", "За майбутнє", "Довіри" і позафракційні. Найбільше грошей у 2021 році отримають Мінсоцполітики, Мінфін та Міністерство охорони здоров'я, але взагалі-то витрати довелося скоротити порівняно з початковим планом: за словами міністра фінансів Сергія Марченка, єдині, кому не урізали фінансування - це сектор безпеки та оборони.

Витрачати гроші держбюджету наступного року зможуть п'ятеро нових міністрів: їх Рада збирається призначити в четвер, а поки з кандидатами познайомилися на засіданні фракції Зеленський і "слуги народу". Нових керівників можуть отримати Міносвіти, Мінекології, Міненерго, Мінагропромисловості і Міністерство у справах ветеранів. Очікується, що останнє очолить генерал-майор Юлія Лапутіна - ветеран, ексзаступниця начальника Центру спецоперацій "А" СБУ.

Також Рада сьогодні на рік продовжила дію закону про особливий статус Донбасу. "За" проголосували 304 депутати. "Слуга народу" Яременко рішення критикує: мовляв, виконати Мінські угоди все одно неможливо, і якщо від них відмовлятися, то краще зараз, ніж пізніше.

Головні новини 15 грудня: прийняли бюджет, ФОПи протестують на Майдані 01

Протести ФОП

Підприємці цілий день протестували в центрі Києва і залишилися ночувати на Майдані. Вони вимагають, щоб уряд не забороняв їм працювати під час локдауну з 8 по 24 січня. Між протестувальниками та поліцейськими постійно виникали сутички, силовики застосовували сльозогінний газ. У Нацполіціі заявляють про 40 постраждалих співробітників. Увечері учасники протесту спробували поставити на Майдані намети, але поліція їх знесла. Тому вони збираються ночувати на привезених зі собою подушках і ковдрах.

Тетяну Чорновол звинуватили в умисному вбивстві

Йдеться про загибель людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року. Державне бюро розслідувань завершило розслідування і передає справу до суду. Чорновол назвала обвинувачення "повною маячнею" і хоче якомога швидше отримати виправдувальний вирок.

За Чорновол заступилися Петро Порошенко, Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк.

Головні новини 15 грудня: прийняли бюджет, ФОПи протестують на Майдані 02

На Шулявському мосту в Києві впали стовпи

Рух було перекрито, через це, а ще через протести в центрі весь Київ зупинився в заторах. Кличко заявив, що винних в обвалі стовпів потрібно посадити, а прокуратура Києва почала кримінальну справу.

Депутати мріють про красиве життя

Відразу двох "слуг народу" спіймали на тому, що на роботі вони думають зовсім не про роботу.

Валерій Колюх вибирав під час засідання Ради готель у Домінікані за $6750, а його колега Олег Семінський - вивчав комплектації нових "Мерседесів".

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Топ коментарі
+10
Ось ці ФОПи , що канючать , та стоять із плакатами «шановний пане преЗЕдент…» - вони ж вийшло не за Україну, не через те, що ЗЕлупа віддає ворогу наші території, «розводячи війська»;
не через реванш ригівських виродків на керівних посадах; не через відкат реформ; не через посадженого в кутузку АТОшника Ріфмайстра, і так далі.
Оце бидло вийшло ВИКЛЮЧНО через своїх 5 копійок!
Коли вони виступлять за Україну - тоді і я поруч з ними стану, пліч-опліч.
А за ковбасу, Майдан ніколи не виходив, і не вийде!!
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15.12.2020 22:07
+8
Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане - Цензор.НЕТ 9096
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15.12.2020 22:02
+8
Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане - Цензор.НЕТ 5143
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15.12.2020 22:14
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Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане - Цензор.НЕТ 9096
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15.12.2020 22:02 Відповісти
А шо то за хрен телку в розовом за титьку лапает?
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15.12.2020 22:07 Відповісти
Ось ці ФОПи , що канючать , та стоять із плакатами «шановний пане преЗЕдент…» - вони ж вийшло не за Україну, не через те, що ЗЕлупа віддає ворогу наші території, «розводячи війська»;
не через реванш ригівських виродків на керівних посадах; не через відкат реформ; не через посадженого в кутузку АТОшника Ріфмайстра, і так далі.
Оце бидло вийшло ВИКЛЮЧНО через своїх 5 копійок!
Коли вони виступлять за Україну - тоді і я поруч з ними стану, пліч-опліч.
А за ковбасу, Майдан ніколи не виходив, і не вийде!!
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15.12.2020 22:07 Відповісти
Ти скоріш за все дурень...Побачив фотожопний плакат і почав дристать...А мозгів хватило зрозуміть,за що ФОПи майданують?
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15.12.2020 23:20 Відповісти
Я, конечно, над каждым свечку не держал, но большинство ФОПов проголосовали за Зелю в 2019-м. Он вас за это сейчас благодарит, а вы не радуетесь. Ещё и без масок половина.
Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане - Цензор.НЕТ 4840
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15.12.2020 22:09 Відповісти
Всі ми презЕденти.
Сьогодні одні презЕденти, газом та кийками пояснювали іншим презЕдентам, що презЕдент
ім нічєво нє должен
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15.12.2020 22:12 Відповісти
Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане - Цензор.НЕТ 5143
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15.12.2020 22:14 Відповісти
Зебилоиду отвечал и не посмотрел, что Вы такую же картинку вставили. И я даже знаю, откуда она.
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15.12.2020 22:46 Відповісти
Буває.
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15.12.2020 22:47 Відповісти
Щє одне козлосраке...Де за плакатом люди???? Що,всрався!!!! #гібриднавійна
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15.12.2020 22:49 Відповісти
Порвало на шмаття!

Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане - Цензор.НЕТ 5662
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15.12.2020 22:28 Відповісти
Возмущает, что этот жлобский шабаш, за то чтоб не платить налоги и оставить нас, пенсионеров вообще на грани вымирания, сравнивают с Майданом. Мы всей семьей стояли на Майдане за европейские ценности, кот. включают и уплату налогов и заботу о стариках и больных. Этих пьяных тварей интересуют только их пирожки и шмотки, люди задыхаются в больницах, у нас друзья умерли без всякой помощи, локдаун нужен, чтоб прервать этот рост болезни. Сколько эти толстозадые уде потратили за 3 недели прож ивания в Киеве? Я бы наэти деньги семью кормила не один месяц. На лютеранской стояли крутые машины с полными багажниками водки и закуски, это под моим домом. Щоб их там па майдане отлупили так, чтоб не гадили на святом для нас месте, где мы боролись за дрстоинство и умирали. Твари, ненавижу, в Метрограде нет ни одного кассового аппарата, чеков никто не дает.
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15.12.2020 22:34 Відповісти
Алёна, если Вы сейчас в Киеве, посмотрите, на скольких и в каких автобусах их сюда свезли. На их номера обратите внимание. А кто девушку кормит, тот её и танцует.
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15.12.2020 22:50 Відповісти
Та нє, ти точно чмо...З нинішними законами неможливо вижити навіть СЕРЕДНЬОМУ бізнесу...А НОРМАЛЬНІ Закони ніхєра не приймаються ЗЕпєдіками...
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15.12.2020 22:59 Відповісти
"Средний бизнес" в твоём понимании- это продавать штопаные г*ндоны. А мелкий- рваные. Поэтому засохни и насчёт бизнеса, и насчёт своих зебилов, за которых ты тоже голосовал, судя по тупизне твоих высеров.
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15.12.2020 23:09 Відповісти
Олена, Вы реально думаете, что если будут больше собирать налогов, то пенсионеры будут получать достойную пенсию?
Мне Вас искренне жаль....
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16.12.2020 11:54 Відповісти
Динах,мігрант.. Поняв?
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15.12.2020 23:11 Відповісти
 
 