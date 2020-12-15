Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліція демонтувала більшість наметів підприємців, які були встановлені під час акції протесту в центрі Києва на Майдані Незалежності.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Під час сутичок протестувальників з правоохоронцями постраждав 1 поліцейський і 1 учасниця акції. Їм надають медичну допомогу.
Рух автомобілів Хрещатиком відновлено.
Нагадуємо, сьогодні в центрі Києва відбувається акція протесту представників руху SaveФОП, що вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
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Так вони ж голосували по приколу, аби не Порошенко і хуже не буде?
Гидкі мені ті ФОПи, бо в них літр молока,кефіру, сметани не літр, а 800 грам!
Кілограм рису, пошона, гречки не кілограм, а 800 грам?
І вся торгівля іде під девізом:"На...би покупця, щоб собі Land Kruiser купить!
А без підтримки народу їх там віддубасять, та на тому і кінець.
https://twitter.com/yurchuk57
https://twitter.com/yurchuk57
На Майдані зараз, як бички, стикнулись ті, хто вибирав янелоха, і ті, кого щедро кормить янелох. В цій ситуації гру ведуть лише грошові купюри...
Підкорми ФОПів - і ті підуть, бо їм похєр, що продають Україну, їм би лиш в кишеню не лізли. Але най буцаються, мо щось допетрають.
Тоді Аваков сам допомагав ставити.
Ото були часи.
Свобода.
Не те що зараз, диктатура клоунів.😕
Потом ты выбираешь власть, которая тебе будет ссать на голову. Ты выходишь на протест и получаешь дубинкой по хребту. Хто всрався? Невистка.
И когда прийдет беда ,а по моему мнению , она уже пришла в виде этого бл-ского ансамбля СН, ОПЗЖ ,шария и т.д. все будут сидеть дома и думать ,а поцелуйте меня в задницу ,с этим вашим Майданом.