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Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція демонтувала більшість наметів підприємців, які були встановлені під час акції протесту в центрі Києва на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 01
Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 02
Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 03
Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 04

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Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 05
Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 06

Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 07

Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 08

Під час сутичок протестувальників з правоохоронцями постраждав 1 поліцейський і 1 учасниця акції. Їм надають медичну допомогу.

Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 09

Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 10

Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 11

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Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 12

Рух автомобілів Хрещатиком відновлено.

Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 13
Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 14
Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 15
Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 16
Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 17
Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 18
Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 19

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Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 20
Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 21

Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено) 22

Нагадуємо, сьогодні в центрі Києва відбувається акція протесту представників руху SaveФОП, що вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Київ (19534) Нацполіція (15205) протест (2398) малий бізнес (281) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+58
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности - Цензор.НЕТ 9571
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15.12.2020 18:11
+41
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности - Цензор.НЕТ 5324
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15.12.2020 18:13
+34
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности - Цензор.НЕТ 7346
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15.12.2020 18:14
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нагадало кадри смирічної давнини.. напевно за це вмирали на тді на Майдані, а потім на східному фронті..Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 9737
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15.12.2020 18:48 Відповісти
Ні, тоді вмирали не за те, щоб податки не платити
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15.12.2020 18:58 Відповісти
История повторяется. Лохи должни страдать и Украина просто создана для страдания.
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15.12.2020 23:59 Відповісти
Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 5699
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15.12.2020 18:52 Відповісти
Спекулянтам не дають спекулювать, шолі?
Так вони ж голосували по приколу, аби не Порошенко і хуже не буде?
Гидкі мені ті ФОПи, бо в них літр молока,кефіру, сметани не літр, а 800 грам!
Кілограм рису, пошона, гречки не кілограм, а 800 грам?
І вся торгівля іде під девізом:"На...би покупця, щоб собі Land Kruiser купить!
А без підтримки народу їх там віддубасять, та на тому і кінець.
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15.12.2020 18:55 Відповісти
так вони і понаїхали на крузаках і рендж роверах, бідуючі фопи
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15.12.2020 18:57 Відповісти
Land cruiser
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16.12.2020 01:22 Відповісти
Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 5830
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15.12.2020 18:55 Відповісти
https://twitter.com/yurchuk57 ТРИДІД @yurchuk57

https://twitter.com/yurchuk57
https://twitter.com/yurchuk57

На Майдані зараз, як бички, стикнулись ті, хто вибирав янелоха, і ті, кого щедро кормить янелох. В цій ситуації гру ведуть лише грошові купюри...

Підкорми ФОПів - і ті підуть, бо їм похєр, що продають Україну, їм би лиш в кишеню не лізли. Але най буцаються, мо щось допетрають.
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15.12.2020 20:01 Відповісти
Зараз підприємцям поліція не дає поставити палатки, а пам'ятаєте коли лещенко з семенченком в 17 році ставили палатки проти Пороха?
Тоді Аваков сам допомагав ставити.
Ото були часи.
Свобода.
Не те що зараз, диктатура клоунів.😕
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15.12.2020 18:57 Відповісти
2 клоуна шмарля і авакян.
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15.12.2020 19:48 Відповісти
У країні де було безліч більш вагомих приводів сходитися на Майдан це виглядає якось не того..🤔
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15.12.2020 18:58 Відповісти
В тому і біда, що ці протестувальники вважають, що рівність, справедливість, демократію, НАТО, ЄС на хліб не намажеш. Їм би вирвати можливість і далі не платити податки, а хто там буде при владі - глибоко до сраки.
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15.12.2020 19:04 Відповісти
Все эти телодвижения только мобилизуют людей на сопротивление. Основная борьба начнется, когда выкристаллизуются лидеры и мобилизующее ядро. Вспомним 2014-й и представим себе удар, котолрый сейчас могут нанести люди с миномётами в руках. Нагорный Карабах в центре Киева.
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15.12.2020 19:03 Відповісти
Нічого не буде. Люди можуть іти під кулі за ідеї, а не під жлобськими лозунгами
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15.12.2020 19:06 Відповісти
Ти де собі промислові, наприклад, товари покупаєш?
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15.12.2020 19:34 Відповісти
Кажется кому то лавры Януковича спокойно спать не дают, понос начался.
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15.12.2020 19:04 Відповісти
Ну да, вспомните развитие событий с начала декабря 2013 по февраль 2014 года.
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15.12.2020 19:17 Відповісти
Отже свободу голосувати українці мають, а свободу казати владі, що та чинить неправильно - ні... Зрозуміло. Зеленський стрімко перетворюється на Лукашенка.
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15.12.2020 19:18 Відповісти
Так они же голосовали за реванш. Могли голосовать за кого-то из проукраинских сил, а выбрали Зеленского, который срать на них хотел.
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15.12.2020 19:33 Відповісти
Навряд чи вони голосували за реванш. Їх просто розвели, бо дурні. По понятіям.
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16.12.2020 20:13 Відповісти
Между Лукашенко и ЗЕ в главном очень мало общего. Лукашенко не допустил дерибан крупных гос. предприятий и земли.Для ЗЕ с его олигархом это главная цель.
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23.12.2020 01:08 Відповісти
А те кто голосовал за Тихановскую это аналоги тех кто голосовал за Зеленского. И те кто стоят за Тихановской тоже дерибанщики как и ЗЕ+КО. Они хотят дорваться до власти и раздерибанить Беларусь.
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23.12.2020 01:40 Відповісти
Шо такое! Не понимаю, какой однако же странный народ эти ФОПы. Они же прямо стопроцентно голосовали за это шапито. Выбрали себе сначала в президенты чувака из телевизора, абсолютно ничего не понимающего в управлении государством. Затем с не меньшим энтузиазмом навыбирали в Раду всяких грузчиков, фотографов, домработниц и вообще безработных. Результат выбора вполне закономерен. Чем же они не довольны?Они что, рассчитывали на что-то другое?
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15.12.2020 19:23 Відповісти
Про 100% - брехня полная.
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15.12.2020 19:36 Відповісти
Это образное выражение, а не брехня. Я же написала слово "прямо", а то, что большинство из них голосовали за весь этот цирк, да еще и с энтузиазмом, вы ведь не отрицаете?
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15.12.2020 19:41 Відповісти
Не увиливай.
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15.12.2020 19:43 Відповісти
Фопам стидно признаться, что они лоханулись и вибрали зебильониша, теперь кидаются на всех от безсилия.
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15.12.2020 23:54 Відповісти
Согласен. 73% а может и больше. Так в чем проблемы.
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15.12.2020 20:02 Відповісти
Полегче... Я - ФОП, категорически не голосовал за Зе.
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15.12.2020 19:42 Відповісти
Стравливают народ.
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15.12.2020 19:44 Відповісти
Извините, понятно, что не ФОПы внушаемы и не всеми можно легко манипулировать. Жаль, что такие как вы оказались там в меньшинстве.
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15.12.2020 19:45 Відповісти
Ну вы в меньшинстве ,как и мои мама и сестра среди докторов...а то что протестующие фопы расплетают: мы даже своего добились при РЕЖИМЕ Порошенко...иллюзий на их счет нет)
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15.12.2020 19:51 Відповісти
В будь якому правилі завжди є виключення.
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15.12.2020 20:03 Відповісти
Сначала ты выбираешь власть, которая тебя будет уважать и ценить. Тогда ты выходишь на протест и власть тебя слышит. Так было при Порошенко.
Потом ты выбираешь власть, которая тебе будет ссать на голову. Ты выходишь на протест и получаешь дубинкой по хребту. Хто всрався? Невистка.
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15.12.2020 19:32 Відповісти
Могут вернуться. Они с таким азартом их сегодня устанавливали...
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15.12.2020 19:36 Відповісти
Зуб даю золотой шо у этих ФОПов во всём виноват Порошенко)))) Это же главный электорат клоуна, эти фопы все на 80% голосовали за клоуна..патамушта барига мародьор всё украл и не даёт им жить...
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15.12.2020 20:36 Відповісти
И когда эти старые-новые лица начнут бить Людей?
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15.12.2020 20:58 Відповісти
Перше і єдине гасло має бути: "Зєлю геть, дострокові". Все інше потім. Бо президент має бути президентом, а не чієюсь маріонеткою. Корпоративні інтереси не виведуть на протести широкі маси активних людей
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15.12.2020 20:59 Відповісти
Нашим президентом має бути незалежна людина, яка буде працювати на не якісь приховані інтереси купки олігархів, російських агентів, або світових спекулянтів, а на інтереси українців. Зєля працює на будь кого, тільки не на українців.
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15.12.2020 21:03 Відповісти
Є така людина. Одна. Петро Порошенко.
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15.12.2020 22:38 Відповісти
Не Ванька ты тут усерался топил за кловуна, и твоя Воня тоже поддержала клоуна..теперь жри зелёные сопли до последнего..
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15.12.2020 21:10 Відповісти
Сам жери, троль мародерський
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15.12.2020 21:14 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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15.12.2020 21:15 Відповісти
Какие достроковые твоя ВОня топила за клоуна по полной и сейчас рассчитывает шо ей место премьера дадут, Вона тогда ЗЕкловуну и жопу вылижет
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15.12.2020 22:06 Відповісти
тогда вздернись на первом суку ..несчастье ...умом тронутое .
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15.12.2020 21:29 Відповісти
Хуже не будет, говорили они.
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15.12.2020 23:48 Відповісти
Мне кажется , что все эти спасифопы, автоевросилы -это такой способ дискредитации идеи Майдана. Патриоты смотрят и думают - так вам всем и надо , пересичным ваабще фиолетовою. Следующая акция может быть за снижение цен на пиво или за отмену правил дорожного движения.
И когда прийдет беда ,а по моему мнению , она уже пришла в виде этого бл-ского ансамбля СН, ОПЗЖ ,шария и т.д. все будут сидеть дома и думать ,а поцелуйте меня в задницу ,с этим вашим Майданом.
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16.12.2020 11:56 Відповісти
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