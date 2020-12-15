Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція демонтувала більшість наметів підприємців, які були встановлені під час акції протесту в центрі Києва на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.









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Під час сутичок протестувальників з правоохоронцями постраждав 1 поліцейський і 1 учасниця акції. Їм надають медичну допомогу.











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Рух автомобілів Хрещатиком відновлено.















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Нагадуємо, сьогодні в центрі Києва відбувається акція протесту представників руху SaveФОП, що вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.