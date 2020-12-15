Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция демонтировала большинство палаток предпринимателей, которые были установлены в ходе акции протеста в центре Киева на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











Смотрите: Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе столкновений протестующий с правоохранителями пострадал 1 полицейский и 1 участница акции. Им оказывают медицинскую помощь.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары по голове и химические ожоги глаз: во время массовой акции на Майдане пострадало около 40 полицейских

Движение автомобилей про Крещатику востановлено.















Также смотрите: Предприниматели вышли на протест в Житомире из-за карантина: "Впечатление, что власть держит нас за дураков". ФОТОрепортаж





Напоминаем, сегодня в центре Киева проходит акция протеста представителей движения SaveФОП, требующих отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.