Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полиция демонтировала большинство палаток предпринимателей, которые были установлены в ходе акции протеста в центре Киева на Майдане Незалежности.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В ходе столкновений протестующий с правоохранителями пострадал 1 полицейский и 1 участница акции. Им оказывают медицинскую помощь.
Движение автомобилей про Крещатику востановлено.
Напоминаем, сегодня в центре Киева проходит акция протеста представителей движения SaveФОП, требующих отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Так вони ж голосували по приколу, аби не Порошенко і хуже не буде?
Гидкі мені ті ФОПи, бо в них літр молока,кефіру, сметани не літр, а 800 грам!
Кілограм рису, пошона, гречки не кілограм, а 800 грам?
І вся торгівля іде під девізом:"На...би покупця, щоб собі Land Kruiser купить!
А без підтримки народу їх там віддубасять, та на тому і кінець.
https://twitter.com/yurchuk57
https://twitter.com/yurchuk57
На Майдані зараз, як бички, стикнулись ті, хто вибирав янелоха, і ті, кого щедро кормить янелох. В цій ситуації гру ведуть лише грошові купюри...
Підкорми ФОПів - і ті підуть, бо їм похєр, що продають Україну, їм би лиш в кишеню не лізли. Але най буцаються, мо щось допетрають.
Тоді Аваков сам допомагав ставити.
Ото були часи.
Свобода.
Не те що зараз, диктатура клоунів.😕
Потом ты выбираешь власть, которая тебе будет ссать на голову. Ты выходишь на протест и получаешь дубинкой по хребту. Хто всрався? Невистка.
И когда прийдет беда ,а по моему мнению , она уже пришла в виде этого бл-ского ансамбля СН, ОПЗЖ ,шария и т.д. все будут сидеть дома и думать ,а поцелуйте меня в задницу ,с этим вашим Майданом.