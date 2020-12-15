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Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция демонтировала большинство палаток предпринимателей, которые были установлены в ходе акции протеста в центре Киева на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 01
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 02
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 03
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 05
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 06

Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 07

Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 08

Смотрите: Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе столкновений протестующий с правоохранителями пострадал 1 полицейский и 1 участница акции. Им оказывают медицинскую помощь.

Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 09

Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 10

Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары по голове и химические ожоги глаз: во время массовой акции на Майдане пострадало около 40 полицейских

Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 12

Движение автомобилей про Крещатику востановлено.

Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 13
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 14
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 15
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 16
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 17
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 18
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 19

Также смотрите: Предприниматели вышли на протест в Житомире из-за карантина: "Впечатление, что власть держит нас за дураков". ФОТОрепортаж

Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 20
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 21

Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено) 22

Напоминаем, сегодня в центре Киева проходит акция протеста представителей движения SaveФОП, требующих отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Киев (25580) Нацполиция (16498) протест (5858) малый бизнес (123) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+58
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности - Цензор.НЕТ 9571
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15.12.2020 18:11
+41
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности - Цензор.НЕТ 5324
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15.12.2020 18:13
+34
Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности - Цензор.НЕТ 7346
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15.12.2020 18:14
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Страница 2 из 2
нагадало кадри смирічної давнини.. напевно за це вмирали на тді на Майдані, а потім на східному фронті..Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 9737
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15.12.2020 18:48 Ответить
Ні, тоді вмирали не за те, щоб податки не платити
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15.12.2020 18:58 Ответить
История повторяется. Лохи должни страдать и Украина просто создана для страдания.
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15.12.2020 23:59 Ответить
Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 5699
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15.12.2020 18:52 Ответить
Спекулянтам не дають спекулювать, шолі?
Так вони ж голосували по приколу, аби не Порошенко і хуже не буде?
Гидкі мені ті ФОПи, бо в них літр молока,кефіру, сметани не літр, а 800 грам!
Кілограм рису, пошона, гречки не кілограм, а 800 грам?
І вся торгівля іде під девізом:"На...би покупця, щоб собі Land Kruiser купить!
А без підтримки народу їх там віддубасять, та на тому і кінець.
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15.12.2020 18:55 Ответить
так вони і понаїхали на крузаках і рендж роверах, бідуючі фопи
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15.12.2020 18:57 Ответить
Land cruiser
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16.12.2020 01:22 Ответить
Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 5830
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15.12.2020 18:55 Ответить
https://twitter.com/yurchuk57 ТРИДІД @yurchuk57

https://twitter.com/yurchuk57
https://twitter.com/yurchuk57

На Майдані зараз, як бички, стикнулись ті, хто вибирав янелоха, і ті, кого щедро кормить янелох. В цій ситуації гру ведуть лише грошові купюри...

Підкорми ФОПів - і ті підуть, бо їм похєр, що продають Україну, їм би лиш в кишеню не лізли. Але най буцаються, мо щось допетрають.
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15.12.2020 20:01 Ответить
Зараз підприємцям поліція не дає поставити палатки, а пам'ятаєте коли лещенко з семенченком в 17 році ставили палатки проти Пороха?
Тоді Аваков сам допомагав ставити.
Ото були часи.
Свобода.
Не те що зараз, диктатура клоунів.😕
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15.12.2020 18:57 Ответить
2 клоуна шмарля і авакян.
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15.12.2020 19:48 Ответить
У країні де було безліч більш вагомих приводів сходитися на Майдан це виглядає якось не того..🤔
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15.12.2020 18:58 Ответить
В тому і біда, що ці протестувальники вважають, що рівність, справедливість, демократію, НАТО, ЄС на хліб не намажеш. Їм би вирвати можливість і далі не платити податки, а хто там буде при владі - глибоко до сраки.
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15.12.2020 19:04 Ответить
Все эти телодвижения только мобилизуют людей на сопротивление. Основная борьба начнется, когда выкристаллизуются лидеры и мобилизующее ядро. Вспомним 2014-й и представим себе удар, котолрый сейчас могут нанести люди с миномётами в руках. Нагорный Карабах в центре Киева.
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15.12.2020 19:03 Ответить
Нічого не буде. Люди можуть іти під кулі за ідеї, а не під жлобськими лозунгами
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15.12.2020 19:06 Ответить
Ти де собі промислові, наприклад, товари покупаєш?
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15.12.2020 19:34 Ответить
Кажется кому то лавры Януковича спокойно спать не дают, понос начался.
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15.12.2020 19:04 Ответить
Ну да, вспомните развитие событий с начала декабря 2013 по февраль 2014 года.
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15.12.2020 19:17 Ответить
Отже свободу голосувати українці мають, а свободу казати владі, що та чинить неправильно - ні... Зрозуміло. Зеленський стрімко перетворюється на Лукашенка.
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15.12.2020 19:18 Ответить
Так они же голосовали за реванш. Могли голосовать за кого-то из проукраинских сил, а выбрали Зеленского, который срать на них хотел.
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15.12.2020 19:33 Ответить
Навряд чи вони голосували за реванш. Їх просто розвели, бо дурні. По понятіям.
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16.12.2020 20:13 Ответить
Между Лукашенко и ЗЕ в главном очень мало общего. Лукашенко не допустил дерибан крупных гос. предприятий и земли.Для ЗЕ с его олигархом это главная цель.
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23.12.2020 01:08 Ответить
А те кто голосовал за Тихановскую это аналоги тех кто голосовал за Зеленского. И те кто стоят за Тихановской тоже дерибанщики как и ЗЕ+КО. Они хотят дорваться до власти и раздерибанить Беларусь.
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23.12.2020 01:40 Ответить
Шо такое! Не понимаю, какой однако же странный народ эти ФОПы. Они же прямо стопроцентно голосовали за это шапито. Выбрали себе сначала в президенты чувака из телевизора, абсолютно ничего не понимающего в управлении государством. Затем с не меньшим энтузиазмом навыбирали в Раду всяких грузчиков, фотографов, домработниц и вообще безработных. Результат выбора вполне закономерен. Чем же они не довольны?Они что, рассчитывали на что-то другое?
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15.12.2020 19:23 Ответить
Про 100% - брехня полная.
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15.12.2020 19:36 Ответить
Это образное выражение, а не брехня. Я же написала слово "прямо", а то, что большинство из них голосовали за весь этот цирк, да еще и с энтузиазмом, вы ведь не отрицаете?
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15.12.2020 19:41 Ответить
Не увиливай.
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15.12.2020 19:43 Ответить
Фопам стидно признаться, что они лоханулись и вибрали зебильониша, теперь кидаются на всех от безсилия.
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15.12.2020 23:54 Ответить
Согласен. 73% а может и больше. Так в чем проблемы.
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15.12.2020 20:02 Ответить
Полегче... Я - ФОП, категорически не голосовал за Зе.
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15.12.2020 19:42 Ответить
Стравливают народ.
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15.12.2020 19:44 Ответить
Извините, понятно, что не ФОПы внушаемы и не всеми можно легко манипулировать. Жаль, что такие как вы оказались там в меньшинстве.
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15.12.2020 19:45 Ответить
Ну вы в меньшинстве ,как и мои мама и сестра среди докторов...а то что протестующие фопы расплетают: мы даже своего добились при РЕЖИМЕ Порошенко...иллюзий на их счет нет)
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15.12.2020 19:51 Ответить
В будь якому правилі завжди є виключення.
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15.12.2020 20:03 Ответить
Сначала ты выбираешь власть, которая тебя будет уважать и ценить. Тогда ты выходишь на протест и власть тебя слышит. Так было при Порошенко.
Потом ты выбираешь власть, которая тебе будет ссать на голову. Ты выходишь на протест и получаешь дубинкой по хребту. Хто всрався? Невистка.
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15.12.2020 19:32 Ответить
Могут вернуться. Они с таким азартом их сегодня устанавливали...
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15.12.2020 19:36 Ответить
Зуб даю золотой шо у этих ФОПов во всём виноват Порошенко)))) Это же главный электорат клоуна, эти фопы все на 80% голосовали за клоуна..патамушта барига мародьор всё украл и не даёт им жить...
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15.12.2020 20:36 Ответить
И когда эти старые-новые лица начнут бить Людей?
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15.12.2020 20:58 Ответить
Перше і єдине гасло має бути: "Зєлю геть, дострокові". Все інше потім. Бо президент має бути президентом, а не чієюсь маріонеткою. Корпоративні інтереси не виведуть на протести широкі маси активних людей
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15.12.2020 20:59 Ответить
Нашим президентом має бути незалежна людина, яка буде працювати на не якісь приховані інтереси купки олігархів, російських агентів, або світових спекулянтів, а на інтереси українців. Зєля працює на будь кого, тільки не на українців.
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15.12.2020 21:03 Ответить
Є така людина. Одна. Петро Порошенко.
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15.12.2020 22:38 Ответить
Не Ванька ты тут усерался топил за кловуна, и твоя Воня тоже поддержала клоуна..теперь жри зелёные сопли до последнего..
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15.12.2020 21:10 Ответить
Сам жери, троль мародерський
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15.12.2020 21:14 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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15.12.2020 21:15 Ответить
Какие достроковые твоя ВОня топила за клоуна по полной и сейчас рассчитывает шо ей место премьера дадут, Вона тогда ЗЕкловуну и жопу вылижет
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15.12.2020 22:06 Ответить
тогда вздернись на первом суку ..несчастье ...умом тронутое .
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15.12.2020 21:29 Ответить
Хуже не будет, говорили они.
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15.12.2020 23:48 Ответить
Мне кажется , что все эти спасифопы, автоевросилы -это такой способ дискредитации идеи Майдана. Патриоты смотрят и думают - так вам всем и надо , пересичным ваабще фиолетовою. Следующая акция может быть за снижение цен на пиво или за отмену правил дорожного движения.
И когда прийдет беда ,а по моему мнению , она уже пришла в виде этого бл-ского ансамбля СН, ОПЗЖ ,шария и т.д. все будут сидеть дома и думать ,а поцелуйте меня в задницу ,с этим вашим Майданом.
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16.12.2020 11:56 Ответить
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