На Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення. ВІДЕО+ФОТО

На Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення, перекривши рух через шляхопровід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, як видно з відеозапису в соцмережах, впало принаймні три опори. Пошкоджено кілька автомобілів.





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