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На Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення. ВІДЕО+ФОТО

На Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення, перекривши рух через шляхопровід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, як видно з відеозапису в соцмережах, впало принаймні три опори. Пошкоджено кілька автомобілів.

На Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення 01
На Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення 02

Також дивіться: "Не встиг застигнути": водії на Шулявському мосту в Києві відсунули огорожу та поїхали щойно покладеним асфальтом. ВIДЕО

Автор: 

аварія (561) Шулявський міст (77)


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Топ коментарі
+44
просто очень мало денег на ремонт выделили. Вот если бы в два раза больше, то фонари б упали через месяц только.
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15.12.2020 15:53
+36
його не ремонтували, а збудували новий)) при цьому коштів виділили міліард)) будували фірми Микитася (який нещодавно вийшов із СІЗО, бо здав НАБУ Татарова із офісу президента). При цьому коштів виділили в 2 раза більше і будували в 2 раза довше ..ніж пропонували іноземні компанії
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15.12.2020 16:00
+24
Белорусы никакие не браты, в 2014 большинство поддерживало Путина и радостно улюлюкало по воводу Крыма и "ополченцев", посмотрите каменты на tut.by того времени - процентов 70 как минимум за Пу.
И как, кстати, украинцы вам, идиотам инфантильным, ножи в спину вставляют? Тем, что не приезжают за вас Луку скидывать? Так сами же орёте, что майдан вам там не нужен!
Получаете ровно то, что заслуживаете и что сами хотите. Чем недовольны?
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15.12.2020 17:25
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Это просто дно !!!!!
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15.12.2020 18:59 Відповісти
Стовпи не готові до землі....
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15.12.2020 19:45 Відповісти
На Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення - Цензор.НЕТ 8622
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15.12.2020 20:34 Відповісти
если Педалик не может организовать расчистку льда в дворовых проездах и посыпку тротуаров песком и солью, то строительство какого моста он может организовать? правильно, каличного, как он сам. Урод, пусть думает как людям деньги за машины вернуть, на которые эти столбы упали.
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15.12.2020 21:05 Відповісти
Никто ничего не вернет, еще и виноватыми попробуют сделать
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15.12.2020 21:09 Відповісти
Мост сильно вибрирует, особенно от фур и троллейбусов - кто делал фото с моста - в курсе.
Столбы при такой вибрации там не нужны вообще - мост метро освещён безо всяких столбов,
и там порядок.
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15.12.2020 21:38 Відповісти
Зелеботи щоб звалити Кличка ладні навіть мости зламати....
Що за люди
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15.12.2020 22:02 Відповісти
Їх напевно і не прикручували...На Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення - Цензор.НЕТ 3806
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15.12.2020 22:19 Відповісти
Резьба целая!!!!! Не сорвана.....в каждом отверстии!!!!! Должен был произойти либо разрыв болта (шпильки), либо срез резьбы...
Короче они были просто установлены в посадочные отверстия...
Я сомневаюсь что даже если не поставили шайбы гровера то все болты раскрутились от вибрации....
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15.12.2020 22:28 Відповісти
Хотя стоп...жалко малый размер фото....разрушение по шло по сварному шву....Это дебильная конструкция такая...посмотрите на рычаг столба и диаметр приваренного кольца....
Это какой конструктор был гениальный....
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15.12.2020 22:34 Відповісти
Народ, кто мехмат заканчивал или политех инженер-механик...АУ!!!!
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15.12.2020 22:36 Відповісти
Ты что? Причём тут мехмат....и политех..... это строительный институт ПГС...
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15.12.2020 22:43 Відповісти
В данном случае меня интересует те кто сдавал сопромат и желательно выше чем на удовлетворительно
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15.12.2020 22:51 Відповісти
Зри в корень- столбы не закрепили - боятся что весь электорат там висеть будет)))) вот они и падают при малейших колебаниях).... про сопротивление материалов - прикол засчитан🤫
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15.12.2020 22:58 Відповісти
Столбы закрепили...смотри фото внимательно (я тоже сначала подумал, что нет) ...опорная плита столба прикручена болтами сверху к нижней опорной плите...произошло разрушение сварочных швов...
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15.12.2020 23:01 Відповісти
да тут на лицо изначально неправильный подход к конструкции крепления опоры
такой принцип как на фото не пригоден для монтажа на основаниях, с вибраций.
А если доступно - то металл опорной площадки слишком тонкий и сварной шов получился "больным местом" и при вибрации разрушился металл стакана
сравните толщину металла "пятки" и "стакана"
где тонко - там и рвется
про вес этого монстра я молчю)))
давно есть композитные опоры...
но это не наши методы))
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16.12.2020 09:11 Відповісти
сравните толщину металла "пятки" и "стакана"



===
У йо мое ...тоже размер фото малый недосмотрел Это пипец...
Конструктора пора отправить в КБ Антонова генитальным авиаконструктором
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16.12.2020 20:16 Відповісти
Да все просто, в конструкцию крепления опор попала вода, ночью она замерзла и порвала метал к которому прикреплены опоры.
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16.12.2020 00:39 Відповісти
правильно, только не просто ночью замерзла, а со временем вода заполнила полость и циклами заморозки/разморозки приподымала "крышку" полости все дальше разрывая шов.
Судя по ржавчине на месте разрыва, сей процесс начался давненько, может и прошлой зимой еще.
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16.12.2020 20:50 Відповісти
кличко опять ославился со своим мостом.
Его вообще нельзя к мостам подпускать.
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15.12.2020 22:42 Відповісти
и удивительно, как падая они никого не убили. Все отделались легким испугом...
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15.12.2020 22:48 Відповісти
Путяра, доколе?!...
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16.12.2020 06:48 Відповісти
земакака подпилила
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16.12.2020 07:23 Відповісти
Вообще ничего удивительного ,если в Днепре ,в Транспортном университете ,закрыли в прошлом году кафедру мосты и туннели . Они практически считали все мосты в Украине 🤔
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16.12.2020 08:26 Відповісти
Очень маленькая опора столба ! Во-вторых в столб должен входить направляющий штырь .
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16.12.2020 09:29 Відповісти
Чяво, каво - гекало.
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16.12.2020 09:42 Відповісти
Вопрос о столбах упавших на Шулявский мост состоит не в том, "почему они упали?". Вопрос состоит в том, - "Как они до сих пор стояли в НЕЗАКРЕПЛЕННОМ состоянии !" timeze2019.blogspot.com
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16.12.2020 10:00 Відповісти
Он и были закреплены...рабочие свою задачу выполнили, контролеры на мнстах тоже...
Конструктор дебил, эксперты проекта преступники...
читай посты выше шо ниже фотки
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16.12.2020 20:19 Відповісти
Не здивуюся, що ті, на котрих впали опори, за Віталіка голосували. Шкодую лише, що таким опори на голову не впали...
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16.12.2020 13:55 Відповісти
Как в мультике про чебурашку, когда он речь толкал. Мы штроили штроили, и наконец поштроили)) Уррррааааа!

На одном шулявском путепроводе украли еще 2 , и даже тот единственный многострадальный построили на от#бись И виталька снова мер, не ну я согласен, пани/мани с зеленым зонтиком из раварусской еще хуже, но есть же нормальные *** кандидаты, набирающие по 4 процента и все, ну Киев как раз собой и представляет срез со всей Украины в миниатюре 25 % вменяемых и.... как бы так помягче, назовем их остальными))
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16.12.2020 14:24 Відповісти
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