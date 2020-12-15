На Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення. ВІДЕО+ФОТО
На Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення, перекривши рух через шляхопровід.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, як видно з відеозапису в соцмережах, впало принаймні три опори. Пошкоджено кілька автомобілів.
Топ коментарі
+44 Aaron Smith #335432
показати весь коментар15.12.2020 15:53
+36 Саша Киев
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+24 Alena Malash
показати весь коментар15.12.2020 17:25
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Столбы при такой вибрации там не нужны вообще - мост метро освещён безо всяких столбов,
и там порядок.
Що за люди
Короче они были просто установлены в посадочные отверстия...
Я сомневаюсь что даже если не поставили шайбы гровера то все болты раскрутились от вибрации....
Это какой конструктор был гениальный....
такой принцип как на фото не пригоден для монтажа на основаниях, с вибраций.
А если доступно - то металл опорной площадки слишком тонкий и сварной шов получился "больным местом" и при вибрации разрушился металл стакана
сравните толщину металла "пятки" и "стакана"
где тонко - там и рвется
про вес этого монстра я молчю)))
давно есть композитные опоры...
но это не наши методы))
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У йо мое ...тоже размер фото малый недосмотрел Это пипец...
Конструктора пора отправить в КБ Антонова генитальным авиаконструктором
Судя по ржавчине на месте разрыва, сей процесс начался давненько, может и прошлой зимой еще.
Его вообще нельзя к мостам подпускать.
Конструктор дебил, эксперты проекта преступники...
читай посты выше шо ниже фотки
На одном шулявском путепроводе украли еще 2 , и даже тот единственный многострадальный построили на от#бись И виталька снова мер, не ну я согласен, пани/мани с зеленым зонтиком из раварусской еще хуже, но есть же нормальные *** кандидаты, набирающие по 4 процента и все, ну Киев как раз собой и представляет срез со всей Украины в миниатюре 25 % вменяемых и.... как бы так помягче, назовем их остальными))