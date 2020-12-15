На Шулявском мосту в Киеве упали столбы освещения. ВИДЕО+ ФОТО

На Шулявском мосту в Киеве упали столбы освещения, перекрыв движение по путепроводу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи в соцсетях упало минимум три опоры. Повреждено несколько автомобилей.

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