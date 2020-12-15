Рада планує призначити міністрів у четвер, - "слуга народу" Корнієнко

"Слуги народу" провели співбесіду з кандидатами на посаду міністрів освіти, науки, екології, агрополітики та міністра у справах ветеранів.

Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив журналістам після засідання фракції, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, Верховна Рада планує розглянути призначення п'яти міністрів у четвер, 17 грудня.

"Були всі 5 кандидатів заслухані. Завтра не будемо голосуватися за їхнє призначення, а, швидше за все, у четвер. І якщо питання щодо Абрамовського буде вирішене, то буде голосуватися в четвер його звільнення, а в п'ятницю - призначення. Завтра буде голосуватися тільки звільнення пана Бесараба - міністра ветеранів", - розповів Корнієнко.

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Він додав, що сьогодні увечері "Слуга народу" проведе у фракції опитування про підтримку кандидатів на посади міністрів.

На засіданні парламенту ввечері у вівторок, 15 грудня голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що у відставку подали міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський та міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб.

Після цього відбулося засідання фракції "Слуги народу", на якому фракція провела співбесіди з кандидатами на посаду голів п'яти міністерств: Міненерго, Міносвіти, Мінекології, Мінагропромисловості і Мінветеранів.

На посаду очільника Міністерства освіти і науки розглядають чинного в.о. міністра Сергія Шкарлета, першого віцепрем'єра - міністра енергетики - колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка, міністра ветеранів - генерал-майора Юлію Лапутіну.

Мінагрополітики може очолити голова Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко, а Мінекології - голова Державної служби геології і надр Роман Опімах. У засіданні брав участь президент Володимир Зеленський.