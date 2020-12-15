Рада планирует назначить министров в четверг, - "слуга народа" Корниенко

"Слуги народа" провели собеседование с кандидатами на должность министров образования, науки, экологии, агрополитиков и министра по делам ветеранов.

Об этом председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил журналистам после заседания фракции, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, Верховная Рада планирует рассмотреть назначение пяти министров в четверг, 17 декабря.

"Были все 5 кандидатов заслушаны. Завтра не будет голосоваться за их назначения, а, скорее, всего в четверг. И если вопрос относительно Абрамовского будет решен, то будет голосоваться в четверг его увольнение, а в пятницу - назначение. Завтра будет голосоваться только увольнение господина Бессараба - министра ветеранов", - рассказал Корниенко.

Он добавил, что сегодня вечером "Слуга народа" проведет во фракции опрос о поддержке кандидатов на должности министров.

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На заседании парламента вечером во вторник, 15 декабря председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил, что в отставку подали министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб.

После этого состоялось заседание фракции "Слуги народа", на котором фракция провела собеседования с кандидатами на должность глав пяти министерств: Минэнерго, Минобразования, Минэкологии, Минагропромышленности, и Минветеранов.

На должность главы Министерства образования и науки рассматривают действующего и.о. министра Сергея Шкарлета, первого вице-премьера – министра энергетики - бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко, министра ветеранов - генерал-майора Юлию Лапутину.

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Минагрополитики может возглавить председатель Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко, а Минэкологии - председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах. В заседании участвовал президент Владимир Зеленский.