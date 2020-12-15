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Рада планирует назначить министров в четверг, - "слуга народа" Корниенко

Рада планирует назначить министров в четверг, -

"Слуги народа" провели собеседование с кандидатами на должность министров образования, науки, экологии, агрополитиков и министра по делам ветеранов.

Об этом председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил журналистам после заседания фракции, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, Верховная Рада планирует рассмотреть назначение пяти министров в четверг, 17 декабря.

"Были все 5 кандидатов заслушаны. Завтра не будет голосоваться за их назначения, а, скорее, всего в четверг. И если вопрос относительно Абрамовского будет решен, то будет голосоваться в четверг его увольнение, а в пятницу - назначение. Завтра будет голосоваться только увольнение господина Бессараба - министра ветеранов", - рассказал Корниенко.

Он добавил, что сегодня вечером "Слуга народа" проведет во фракции опрос о поддержке кандидатов на должности министров.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский представит "слугам" кандидатов на должности министров: Витренко, Лапутину, Шкарлета

На заседании парламента вечером во вторник, 15 декабря председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил, что в отставку подали министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб.

После этого состоялось заседание фракции "Слуги народа", на котором фракция провела собеседования с кандидатами на должность глав пяти министерств: Минэнерго, Минобразования, Минэкологии, Минагропромышленности, и Минветеранов.

На должность главы Министерства образования и науки рассматривают действующего и.о. министра Сергея Шкарлета, первого вице-премьера – министра энергетики - бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко, министра ветеранов - генерал-майора Юлию Лапутину.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минветеранов может возглавить генерал-майор Лапутина, - "слуга народа" Кравчук. ФОТО

Минагрополитики может возглавить председатель Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко, а Минэкологии - председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах. В заседании участвовал президент Владимир Зеленский.

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Сильвера в капитаны! (с)
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15.12.2020 21:17 Ответить
Упс.."США решили провести срочно оперативную проверку Зеленского и его близкого окружения - потому что Зеленский и Ермак как они думают совершили предательство Украины." (с)
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15.12.2020 21:24 Ответить
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15.12.2020 21:29 Ответить
Утром Разумков созвал все фракции поговорить. Новых министров не выбрали. Борьба, пока, за кресла продолжается. Кто сколько больше выкатит. А если по-другому, цена вопроса и цена интереса. Под столом- кейсы. Удивительно, что букетов орхидей между 'партами' ты мне-я тебе, не было.
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15.12.2020 21:54 Ответить
Рада планує призначити міністрів у четвер, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4741
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15.12.2020 22:11 Ответить
После того , как он побреется, приведет в порядок свой хаер, уберет мешки под глазами(перестанет бухать), прояснит народу-что есть корабельная сосна , в его понимании, можно будет его цитироать в новостях, прислушиваться к его словам. Это, как минимум. Ну смотреть жеж гыдко. Депутат, представитель власти , ***.
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15.12.2020 23:30 Ответить
Ректори виступають "за", освітяни та науковці "проти" призначення Шкарлета міністром МОН. Що відбувається?
https://life.pravda.com.ua/society/2020/12/15/243396/
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15.12.2020 23:58 Ответить
 
 