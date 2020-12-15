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Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані. ВIДЕО

Учасники акції протесту фізосіб-підприємців не мають наміру йти з Майдану Незалежності і хочуть провести там усю ніч.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Протестувальники принесли з собою подушки і ковдри, зібрали гроші, щоб купити їжі.

Читайте також: Під час демонтажу наметів на Майдані на поліцейських напала "група нетверезих чоловіків", - МВС

Учасники акції на підтримку ФОПів вирішили залишитися на майдані до ранку. З собою мають подушки та ковдри pic.twitter.com/ITnjgoN0Sf

— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) December 15, 2020

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в центрі Києва фізособи-підприємці протестують проти запланованих урядом на січень карантинних обмежень роботи. Цілий день між ними та правоохоронцями відбуваються сутички. Постраждали близько 40 поліцейських.

Увечері учасники протесту спробували поставити на Майдані намети, але поліція не дала цього зробити, а поставлені намети знесла. Під час зіткнень поранень зазнали троє правоохоронців - в МВС повідомляють, що на них напала "група нетверезих чоловіків". У поліції почали справу про насильство щодо працівників правоохоронних органів.
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Топ коментарі
+64
Протестующие предприниматели собираются заночевать на Майдане - Цензор.НЕТ 1396
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15.12.2020 21:02
+52
Протестующие предприниматели собираются заночевать на Майдане - Цензор.НЕТ 6362
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15.12.2020 21:03
+51
ФОПи вийшли відстоювати свої шкурні інтереси, коли почнуть підтримувати інтереси України, тоді і я їх підтримаю.
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15.12.2020 21:04
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Ned, а чому б не обговорити формулу 5.10 в оподаткуванні?
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15.12.2020 23:41 Відповісти
Золотые были времена.Я тогда дом построил.Денег на всё хватало.Покупательная способность и кредиты делали своё дело.
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18.12.2020 08:23 Відповісти
однозначно, декларують прибуток в місяць 2000-3000грн.з них податок а решта реалізованого товару йде чорним налом а там можуть суми сягати десятизнака мінімум а тут їм хвіст почали щемити.
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15.12.2020 22:39 Відповісти
За Конституцією, народ України має право на повстання проти влади. А от права на повстання проти блазнів з Кварталу-95 нема... Так що, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і ні в чому не звинувачуйте циркову абізянку. Звинувачуйте тих, хто дав їй гранату.
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15.12.2020 21:35 Відповісти
По ТВ вже пройшла інфа ..*Зажопівці * привезли харківських .
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15.12.2020 21:40 Відповісти
Интересно, а если полицейским дать эбонитовые палочки, а ФОПов одеть в шерстяную одежду , то они смогут добывать электричество ?
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15.12.2020 21:43 Відповісти
ФОПовские тетки и так в мохнатых махеровых рейтузах ходят.
украинские АЭС можно спокойно закрывать.....
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15.12.2020 21:59 Відповісти
7 лет назад было то же самое...
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15.12.2020 21:44 Відповісти
Ні. Тоді виходили не тільки підприємці. Виходили всі. Ось тут проблема.
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15.12.2020 21:47 Відповісти
Это не Майдан. Это фопы. Когда до них дойдет, что Майдан крепко отличается от того, за что они вышли, им же будет легче, да и народа будет на порядки больше. Но пока это учеба на собственном горбу.
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15.12.2020 21:50 Відповісти
Индюкович сбежал.....сбежит ли Зеля...
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15.12.2020 21:45 Відповісти
Правильно, сбежит Зеля и будет возможкость вернуть Индюковича !Дёшь дежа вю!!!!
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15.12.2020 22:09 Відповісти
Зеля сбежит отдыхать в Оман, притомился
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15.12.2020 22:19 Відповісти
Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 8546
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15.12.2020 21:47 Відповісти
Бийте, хлопці ФОПівських овець добряче!
Вибивайте із їхніх порожніх голів ЗЕльоную дурь !!!!!
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15.12.2020 22:04 Відповісти
Під кожним словом підписуюсь.
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16.12.2020 08:20 Відповісти
Ну что ж, это похвально. Надеюсь, вы одеты не в шерстяные свитеры. А то ведь короткое замыкание запросто отхватить...
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15.12.2020 21:49 Відповісти
....что на них напала "группа нетрезвых мужчин".....и принуждала к сожительству)......блад! одно и тоже одно и тоже. идите вы все в жопу!!
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15.12.2020 21:56 Відповісти
Когда встал вопрос платить налоги, вот тут и встала вся дерьмовая рать против.Ну не будут платить налоги эти хряки, не будут и всё!
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15.12.2020 22:03 Відповісти
Ти в кого собі речі купуєш?
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15.12.2020 22:11 Відповісти
Так у них и покупаю, только у меня с зарплаты выщитываюN им на пенсии.
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15.12.2020 22:21 Відповісти
Так не купуй, нащо ж ти їх годуєш, пролєтарію?
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15.12.2020 22:41 Відповісти
Ти справді впевнений що там всі підприємці?Такой большой и в сказки веришь?????
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16.12.2020 19:23 Відповісти
МОЖНО ПОДУМАТЬ, ЧТО ,ЕСЛИ ОДНОГО И ДРУГОГО ХРЯКА ЗАСТАВЯТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ТО, ОН ПЕРЕСТАНЕТ ПРОДАВАТЬ ТОВАР, ГДЕ ЛОГИКА?
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16.12.2020 19:28 Відповісти
Ти з якого заводу?
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16.12.2020 19:31 Відповісти
Якраз з того що платить податки
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16.12.2020 20:19 Відповісти
Просто верніть єдиний податок зразка 2005-2010 років, тоді його платили ВСІ! І бюджету коштів вистачало...
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15.12.2020 22:11 Відповісти
СССРа уже не будет.
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15.12.2020 22:49 Відповісти
Причому тут ссср, якщо це дуже ліберальне законодавство було з мінімальним втручанням держави у бізнес - майже по Адаму Сміту)))
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15.12.2020 22:52 Відповісти
КОгда коснулось их кармана вон как заныли, а когда за кловуна голосовали то у них во всём был виноват Порошенко..барига мародьор всё украл и жить им не давал..Ну теперь то при ЗЕкловуне зажили, а на демонстарцию собрались наверно что бы спасибо сказать ЗЕбубачке за конец эпохи бедности, ога??
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15.12.2020 22:10 Відповісти
Правильно!!!! Янукович это сила!!!!!
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15.12.2020 22:19 Відповісти
Они и голосовали за Януковича...вся рыговская кодла это и есть кремлёвские ЗЕслуги Урода...Портнов не даст соврать
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15.12.2020 23:26 Відповісти
И что теперь ? Зелебобики никуда не денутся, они придурки по жизни. Если их не поправить они очередную сволочь изберут, а жизнь коротка.
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15.12.2020 23:48 Відповісти
Хватит нести бред , что все ФОПы голосовали за ЗЕ🤬Самим не противно, что повелись на 4 штуки баксов зарплаты для учителей!
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15.12.2020 22:29 Відповісти
А эти голосильщики сидят в подворотне , что бы сворой напасть на тех кто лучше их.
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15.12.2020 23:18 Відповісти
Вийду тільки на антикорупційний (жорстокий) майдан. Всі інші мене не цікавлять.
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15.12.2020 22:55 Відповісти
Полностью солидарен , но иногда нужен компромиссный союз.А там разберемся.
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15.12.2020 23:21 Відповісти
Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 1981
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15.12.2020 23:04 Відповісти
Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 2389
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15.12.2020 23:21 Відповісти
Во-во, їх же переспорить не можна було, кидались наче дурні коли їм казали правду про Вовочку, от виявилося, що не наче.
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15.12.2020 23:22 Відповісти
Оказываются люли помогают лечить зебилизм
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16.12.2020 00:06 Відповісти
Лёд тронулся.

Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 1379

Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 8171

Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 2877
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16.12.2020 07:34 Відповісти
Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 585
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16.12.2020 07:37 Відповісти


Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 8958
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16.12.2020 07:42 Відповісти
Тут народец окрысился на фопы. То как они голосили за писюна -позор на их головы. А вот насчет кассовых аппаратов вопрос спорный Почему у нас чиновники не платят налоги? С 37000 налог не платится вообще ( может в цифрах ошибаюсь , но где так ) Так какого хрена вы их пинаете ? Похоже на то как вы воняли на евробляхеров за то что они не такие лохи как вы.
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15.12.2020 23:13 Відповісти
Так касовые может и нужны.. тут дело не в том что ФОПам отменить касовые, а в том что бы заставить чиновников платить на равне с ФОПами..
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15.12.2020 23:29 Відповісти
Так отож. Закон должен быть один для всех! Только поясните мне, чего вы с таким воодушевлением проклинали евробляхеров. (К слову у меня машина с автосалона и я не фоп) Теперь ФОПы плохие, завидки берут или как?
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15.12.2020 23:43 Відповісти
Тут кто то писал что нормальных Людей процентов 7. Похоже он прав.
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15.12.2020 23:15 Відповісти
В Украине чуть больше--25%)))
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15.12.2020 23:20 Відповісти
Все познается в сравнении. У соседей, наверное, уже 0,5% осталось - результат обратной селекции, начиная с 1917. Когда выгоднее, для выживания, быть мягко говоря недалеким. То, для нас, и 7% - счастье.
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16.12.2020 08:07 Відповісти
С таким народцем надо голосовать за проститутку с окружной. Хуже точно не будет.
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15.12.2020 23:25 Відповісти
"Группа нетрезвых мужчин" "Жалкая кучка отщепенцев" "нАемные шавки запада" - нафталинный перечень из сталинских сундуков кгб для обозначения народа , недовольного бандитской властью. Вот это и есть весь "милый и новый зеленский" до копейки.
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15.12.2020 23:29 Відповісти
цепные псы имперского капитализма
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16.12.2020 11:38 Відповісти
интересы олигархов не задеты сталобыть все закончится ничем .
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15.12.2020 23:33 Відповісти
Вам там виднее
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15.12.2020 23:39 Відповісти
Знаю таких, товару берут на 1000 000 та быльше за раз, податок в них 1000 гривен в мысяць.
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16.12.2020 00:16 Відповісти
**** дебил. Ты пиши или на украинском уже полностью или на русском.
МЫЫсяць *****. Тьфу.
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16.12.2020 07:37 Відповісти
Можно ли пристроиться на ночь к какой нибудь предпринимательнице в палатку? Имеется бордосское и нидерландский сыр.
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16.12.2020 00:17 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3237138/01921494-2c13-711d-8dac-507913683180
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16.12.2020 07:38 Відповісти
Ну не томите. Где новости, ночевали или нет?
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16.12.2020 07:46 Відповісти
Пусть только уберут за собой весь срач
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16.12.2020 08:03 Відповісти
А не ці самі ФОООПи голосували за зелену жабу аби тільки не Порох ?
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16.12.2020 08:18 Відповісти
Допустим они и что теперь ? Хочешь сидеть в дерьме как казламордые ? Сиди , тебя никто не беспокоит.
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16.12.2020 08:50 Відповісти
Чуєш ти....казламордий! что тєперь, в гавнє всі від таких долбо%%ів...!!!!!!!!
Тепер хай зносять цю ***..дську владу...что тєперь...Тепер хай вигрібають дубінами...Хай вдівають пухові платки , а мінтам ********* палочки...І тепер пошутимо як ігральщик на роялі..
До хера тут козломордиє такі як ти...? Треба було не сракой думать а головами, 1,5 роки тому......
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16.12.2020 09:01 Відповісти
ФОПы это дыра, мой знакомый выслал людей на митинг в Киев, чтоб все оставалось как есть, продает стройматериалы, у него каждую неделю новый ФОП чеки покупателям выдает... жирные бариги привыкли использовать фопы для уклонения уплаты от налогов и именно сейчас 90% их работников поперлись на митинги в Киев.
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16.12.2020 08:35 Відповісти
Где то я уже слышал про барыг. Там еще выли что кто то на крови наживается..... А брата он не убил ?
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16.12.2020 08:47 Відповісти
Я сегодня уже писал , что отличительной чертой ботов является то что они выползают стаей. Быстро срут и переползают на другую тему.
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16.12.2020 08:52 Відповісти
А КОГО вы поддерживаете?
КТО эти несчастные ФОПы?
Илоны Маски из гаража?
Вы не пробовали открыть кафе на Крещатике?
Вы уверены, что это вам удастся просто так?
Без дяди в горадминистрации или мамы с мешком денег?
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16.12.2020 12:37 Відповісти
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