Протестующие предприниматели собираются заночевать на Майдане. ВИДЕО
Участники акции протеста физлиц-предпринимателей не собираются уходить с Майдана Независимости и хотят провести там всю ночь.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Протестующие принесли с собой подушки и одеяла, собрали денег, чтобы купить еды.
Учасники акції на підтримку ФОПів вирішили залишитися на майдані до ранку. З собою мають подушки та ковдри pic.twitter.com/ITnjgoN0Sf— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) December 15, 2020
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в центре Киева физлица-предприниматели протестуют против запланированных правительством на январь карантинных ограничений работы. Целый день между ними и правоохранителями происходят стычки. Пострадали около 40 полицейских.
Также на Цензор.НЕТ: Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция не дала этого сделать, а поставленные палатки снесла. Во время столкновений ранения получили трое стражей порядка - в МВД сообщают, что на них напала "группа нетрезвых мужчин". В полиции начали дело о насилии в отношении работников правоохранительных органов.
Пожалуйста, подождите...
украинские АЭС можно спокойно закрывать.....
Вибивайте із їхніх порожніх голів ЗЕльоную дурь !!!!!
МЫЫсяць *****. Тьфу.
Тепер хай зносять цю ***..дську владу...что тєперь...Тепер хай вигрібають дубінами...Хай вдівають пухові платки , а мінтам ********* палочки...І тепер пошутимо як ігральщик на роялі..
До хера тут козломордиє такі як ти...? Треба було не сракой думать а головами, 1,5 роки тому......
КТО эти несчастные ФОПы?
Илоны Маски из гаража?
Вы не пробовали открыть кафе на Крещатике?
Вы уверены, что это вам удастся просто так?
Без дяди в горадминистрации или мамы с мешком денег?