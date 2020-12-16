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Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане. ФОТОрепортаж

Несколько сотен участников акций протеста физических лиц - предпринимателей решили ночевать на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Правоохранителей в центре столицы стало меньше. При этом автобусы с силовиками припаркованы вдоль Крещатика в районе возле Майдана Незалежности.

Ситуация остается спокойной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане

Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане 01
Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане 02
Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане 03
Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протестующие предприниматели собираются заночевать на Майдане. ВИДЕО

Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане 05
Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане 06
Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане 07
Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Напомним, 15 декабря в центре Киева физлица-предприниматели протестуют против запланированных правительством на январь карантинных ограничений работы. Целый день между ними и правоохранителями происходят стычки. Пострадали около 40 полицейских.

Вечером протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция не дала этого сделать, а поставленные палатки снесла. Во время столкновений ранения получили трое стражей порядка - в МВД сообщают, что на них напала "группа нетрезвых мужчин". В полиции начали дело о насилии в отношении работников правоохранительных органов.

Также читайте: Законы о поддержке бизнеса на карантине опубликовали в "Голосе Украины": завтра они вступают в силу

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Топ комментарии
+31
треба їм покрутити відео с "жартами" їх улюбленого члєнограя, про "ібонітовие палочки"!
сподіваюся будуть сміятися, "смішніж" "жарти"!!! а сміх подовжує життя...
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16.12.2020 00:44
+22
Главное не порох....
, что бы при власти не был УКРАИНЕЦ ! ..
ОСОБЕННО - УМНЫЙ , ПРЕДПРИИМЧЫВЫЙ , и БОГАТЫЙ !!.
.
лучше СМЕРТЬ от соседей , чем хлеб от брата...
.
================== -=
ТАК и ПОГИБЛА УКРАИНА в 1919 г г..
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16.12.2020 00:39
+20
идиоты, а ведь могли же в 19-м проголосовать за "Барыгу" и теперь не морозиться 😕
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16.12.2020 00:38
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Так і жиємо - від Майдану до Майдану.
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16.12.2020 00:35 Ответить
один ти мріями про палкофнєга Грицацуєва, що має очолити наступний майдан.
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16.12.2020 10:31 Ответить
от ЗЕ в голове - попе холодно 😂
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16.12.2020 00:36 Ответить
идиоты, а ведь могли же в 19-м проголосовать за "Барыгу" и теперь не морозиться 😕
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16.12.2020 00:38 Ответить
треба їм покрутити відео с "жартами" їх улюбленого члєнограя, про "ібонітовие палочки"!
сподіваюся будуть сміятися, "смішніж" "жарти"!!! а сміх подовжує життя...
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16.12.2020 00:44 Ответить
На то и идиоты. Надо было включать мозги, когда им ,,Сватами, ,,Слугой народа,, и 95-м кварталом их промывали
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16.12.2020 01:03 Ответить
А, так у нас ковид татарову, венедиктова и прочее отребье на должности назначил? И он Вагнеровцев сдал? И лечится он только асфальтом?
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16.12.2020 02:34 Ответить
идиот... пипец идиот...
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16.12.2020 06:34 Ответить
могли, але багато ФОПів "чомусь" захотіли клована, от і мають, і чому не радіють, то ж отримали, що хотіли, може їм мало.
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16.12.2020 10:33 Ответить
Главное не порох....
, что бы при власти не был УКРАИНЕЦ ! ..
ОСОБЕННО - УМНЫЙ , ПРЕДПРИИМЧЫВЫЙ , и БОГАТЫЙ !!.
.
лучше СМЕРТЬ от соседей , чем хлеб от брата...
.
================== -=
ТАК и ПОГИБЛА УКРАИНА в 1919 г г..
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16.12.2020 00:39 Ответить
комплексы мелких барыг перед большим барыгой🤔
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16.12.2020 00:41 Ответить
Можна подумати, що введення касових апаратів якось зменшить їх виторги. Чого взагалі туди пішли?
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16.12.2020 00:48 Ответить
я думаю там підприємців немає, зараз сезон заробити грошей, бо навіть незважаючи на т.з. локдаун у січні, доходів у підприємців і так у цей час практично немає, вся країна до середини січня відпочиває. це штучно організований і профінансований одною політичною партію зубожілої, точніш її спонсорами.
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16.12.2020 10:38 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ТРЕТИЙ МАЙДАН БЫЛ ЖЁСТКИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ !)
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16.12.2020 00:48 Ответить
Який ще Третій Майдан? Ти в якій реальності живеш, бот?
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16.12.2020 00:53 Ответить
САМ ТЫ БОТ !!! ТРЕТИЙ МАЙДАН БЕЗЖАЛОСТНЫЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ !!!
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16.12.2020 00:59 Ответить
Это уже четвертый , первый был - революция на граните
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16.12.2020 01:02 Ответить
да-да, что не слышно лидера 1-го Майдана Олесь Доний. Замолчал наверно навсегда.
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16.12.2020 01:08 Ответить
Постоянное ухудшение условий жизни неминуемо приведет к новой революционной ситуации, и уже сейчас видно, что власти предержащие не в состоянии что-либо противопоставить этому процессу.
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16.12.2020 00:49 Ответить
Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане - Цензор.НЕТ 8324
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16.12.2020 00:51 Ответить
так і бачу, як зєбіли говорять своїм дітям: "- дивись, зліва-направо: міністр культури, президент України і міністр Оборони"
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16.12.2020 01:00 Ответить
Это все, что надо знать про Зеленского на самом деле.

Эта гифка - это начало и конец всех достоинств нынешнего преЗЕдента.
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16.12.2020 01:23 Ответить
средний больше всех воды выпил
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16.12.2020 01:31 Ответить
Бунт ФОПов понятен, но не имеет смысла, пока не появится политическая составляющая. Перед последним Майданом тоже был майдан налоговый. Но кончился ничем. Нужны политики и нужны радикалы. То, что эту власть нужно свергать - уже совершенно очевидно. По причине умственной отсталости
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16.12.2020 01:16 Ответить
А про вирус что нибудь слышал? О мерах, которые пиинимает цивилизованая Европа? Дело ж не во власти, а в жлобстве =пусть все подохнут, а мы хотим бабла и налоги не поатить".
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16.12.2020 09:59 Ответить
Возможно войдёт в силу и наступит арифметическая прогрессия к концу года
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16.12.2020 01:30 Ответить
ФОПы погуляли. 40 раненых ментов. 2 - средней тяжести.
ФОПи платять податки на утримання поліції.

Поліція на акції ФОПів Шо ви там про сябров писали? На себе в зеркало гляньте! (с)
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16.12.2020 01:44 Ответить
Жалко, что полиция слабо среагировала, потому что у этих наемных тварей было все и балрнчики и гранаты и пили они, пока шли маршем всю дорогу. Твари, загадили святое место, где люди за достоинство стояли, а не за бабло.
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16.12.2020 10:02 Ответить
Все попытки организовать долговременные протесты на экономических проблемах провальны. Необходимо выдвигать политические требования, а недовольные экономикой найдутся при любой власти
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16.12.2020 04:06 Ответить
Зебилы, вы неправильно бюджетом с Ахметкой поделились. Поэтому его ФОПы и не уходят.
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16.12.2020 07:27 Ответить
то не його, то зубожілої
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16.12.2020 10:43 Ответить
а шо там про экономику и про людей....десятый майдан не хочет сказать...начиная кучма геть..луценко уперед...не дурите людям мозги...скажите правду мы грабим под видом защиты налогоплательщиков сша....
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16.12.2020 07:50 Ответить
Ну що там, виходить в зебілів майдан
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16.12.2020 08:30 Ответить
https://twitter.com/_dopeless Yes! Dopeless

Аааааааааааааааааа
- Ви звертались зі своїми проблемами до депутатів від вашого міста?
- Тааак! Камельчук!!! Ми звертались до нашого депутата, він нас підтримує!!!
Але його не чують! Він же зі Слуги Народу! Хто його почує???

Порошенко!!! Почуй врешті депутатів слугінарода!!!

Кількасот мітингувальників-підприємців залишилися на Майдані - Цензор.НЕТ 4036
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16.12.2020 08:49 Ответить
Де сцена за гроші пороха? Без неї Майданів не буває.
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16.12.2020 09:29 Ответить
Блин, и тут Порох. И Кеннеди он убил, и Навальногт пытался травануть, надо же какая прыть! Не надоело эту @уйню писать?
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16.12.2020 10:05 Ответить
Кенеді і Навального?
Почнемо з Булатова
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16.12.2020 20:41 Ответить
Просто эгоистичные, тупые подонки, загадили святое для любого нормального украинца место Майдан. Мы там стояли за европейский выбор, а они тупо за свое бабло. На больных и умерших плевать, лишь бы тряпки свои продавать и пирожки. Я не жалею, что их били, мало били, потому что видела вчера этот "протест" пьяных тупорылов и рядом бежали журналисты всех "лучших" каналов zik, Наш, 112 и т.д. Пусть Сенцов хорошо подумает, прежде чам писать свои посты, за что боролись мы, и за что они. Я старый человек, у меня нет права на здоровье и жизнь?
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16.12.2020 09:54 Ответить
 
 