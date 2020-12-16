Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане. ФОТОрепортаж
Несколько сотен участников акций протеста физических лиц - предпринимателей решили ночевать на Майдане Незалежности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Правоохранителей в центре столицы стало меньше. При этом автобусы с силовиками припаркованы вдоль Крещатика в районе возле Майдана Незалежности.
Ситуация остается спокойной.
Фото: Анатолий Сирык, Укринформ
Напомним, 15 декабря в центре Киева физлица-предприниматели протестуют против запланированных правительством на январь карантинных ограничений работы. Целый день между ними и правоохранителями происходят стычки. Пострадали около 40 полицейских.
Вечером протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция не дала этого сделать, а поставленные палатки снесла. Во время столкновений ранения получили трое стражей порядка - в МВД сообщают, что на них напала "группа нетрезвых мужчин". В полиции начали дело о насилии в отношении работников правоохранительных органов.
Пожалуйста, подождите...
сподіваюся будуть сміятися, "смішніж" "жарти"!!! а сміх подовжує життя...
, что бы при власти не был УКРАИНЕЦ ! ..
ОСОБЕННО - УМНЫЙ , ПРЕДПРИИМЧЫВЫЙ , и БОГАТЫЙ !!.
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лучше СМЕРТЬ от соседей , чем хлеб от брата...
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ТАК и ПОГИБЛА УКРАИНА в 1919 г г..
Эта гифка - это начало и конец всех достоинств нынешнего преЗЕдента.
ФОПи платять податки на утримання поліції.
Поліція на акції ФОПів Шо ви там про сябров писали? На себе в зеркало гляньте! (с)
Аааааааааааааааааа
- Ви звертались зі своїми проблемами до депутатів від вашого міста?
- Тааак! Камельчук!!! Ми звертались до нашого депутата, він нас підтримує!!!
Але його не чують! Він же зі Слуги Народу! Хто його почує???
Порошенко!!! Почуй врешті депутатів слугінарода!!!
Почнемо з Булатова