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Австрия ужесточает ограничения на въезд в страну с 19 декабря

Австрия ужесточает ограничения на въезд в страну с 19 декабря

В Австрии с 19 декабря усиливают ограничения на въезд в страну. Они будут касаться тех стран, где зафиксирован высокий уровень распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Теперь при въезде в страну необходимо пройти обязательный 10-дневный карантин, даже если у человека отрицательный тест на коронавирус.

Чтобы такая обсервация закончилась досрочно, нужно пройти тест за свои деньги, но не ранее чем через пять дней после начала самоизоляции.

Те, кто будут прибывать в Австрию после 19 декабря, будут подписывать соответствующий формуляр о карантине, который рекомендуется заблаговременно распечатать и заполнить.

Такие ограничения будут действовать и для Украины в частности.

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Усиление карантина не касается граждан, прибывающих из 10 стран: Австралия, Финляндия, Ирландия, Исландия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Уругвай и Ватикан.

Напомним, с 7 декабря в Австрии ослабили карантин, но рестораны и гостиницы будут закрыты до 7 января. С 24 декабря в стране заработают подъемники. Путешественники должны проходить 10-дневный карантин.

На Новый год позволят собираться компаниям до десяти человек, также заработают розничные магазины и предприятия сферы услуг: парикмахерские и салоны красоты.
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А что, есть прямые рейсы из Уругвая и Ватикана? В любом случае, люди прибудут из других стран
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16.12.2020 07:44 Ответить
Ви що? Австрія-Уругвай найпопулярніший авіарейс!
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16.12.2020 08:10 Ответить
Вы правы. Совсем забыл. Это тот, который с дозаправкой в Ватикане
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16.12.2020 08:13 Ответить
так, спочатку в Римі, а потім в Ватікані
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16.12.2020 08:17 Ответить
😀😀😀
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16.12.2020 08:37 Ответить
Не, в Риме нельзя. Иначе карантин. Только Ватикан
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16.12.2020 10:05 Ответить
з Уругвая можно, там все навпаки - короновірус жахається щоб не заразитися людьми
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16.12.2020 10:55 Ответить
В Словакии сейчас тоже - 5 дней карантина после въезда в страну из соседних стран ( Австрия Венгрия Украина Польши Чехия ), а потом обязательно тест .
А вот в Украину из заражённого лугандона пускают туда сюда ,
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16.12.2020 08:40 Ответить
!!!!

Из 10 людей, которые переходят с оккупированной территории на нашу, 7-8 больны COVID-19, - глава Луганской ОГА Гайдай

https://censor.net/ru/news/3237057/iz_10_lyudeyi_kotorye_perehodyat_s_okkupirovannoyi_territorii_na_nashu_78_bolny_covid19_glava_luganskoyi
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16.12.2020 08:43 Ответить
 
 