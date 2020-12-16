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Австрія посилює обмеження на в'їзд до країни з 19 грудня

Австрія посилює обмеження на в'їзд до країни з 19 грудня

В Австрії з 19 грудня посилюють обмеження на в'їзд до країни. Вони стосуватимуться тих країн, де зафіксовано високий рівень поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факты".

Тепер під час в'їзду до країни необхідно пройти обов'язковий 10-денний карантин, навіть якщо у людини негативний тест на коронавірус.

Щоб така обсервація закінчилася достроково, потрібно пройти тест за свої гроші, але не раніше ніж через п'ять днів після початку самоізоляції.

Ті, хто будуть прибувати до Австрії після 19 грудня, підписуватимуть відповідний формуляр про карантин, який рекомендується завчасно роздрукувати та заповнити.

Такі обмеження діятимуть і для України зокрема.

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Посилення карантину не стосується громадян, які прибувають із 10 країн: Австралія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Уругвай і Ватикан.

Нагадаємо, з 7 грудня в Австрії послабили карантин, але ресторани і готелі будуть закриті до 7 січня. З 24 грудня в країні запрацюють підйомники. Мандрівники мають проходити 10-денний карантин.

На Новий рік дозволять збиратися компаніям до десяти осіб, також запрацюють роздрібні магазини і підприємства сфери послуг: перукарні та салони краси.

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А что, есть прямые рейсы из Уругвая и Ватикана? В любом случае, люди прибудут из других стран
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16.12.2020 07:44 Відповісти
Ви що? Австрія-Уругвай найпопулярніший авіарейс!
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16.12.2020 08:10 Відповісти
Вы правы. Совсем забыл. Это тот, который с дозаправкой в Ватикане
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16.12.2020 08:13 Відповісти
так, спочатку в Римі, а потім в Ватікані
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16.12.2020 08:17 Відповісти
😀😀😀
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16.12.2020 08:37 Відповісти
Не, в Риме нельзя. Иначе карантин. Только Ватикан
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16.12.2020 10:05 Відповісти
з Уругвая можно, там все навпаки - короновірус жахається щоб не заразитися людьми
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16.12.2020 10:55 Відповісти
В Словакии сейчас тоже - 5 дней карантина после въезда в страну из соседних стран ( Австрия Венгрия Украина Польши Чехия ), а потом обязательно тест .
А вот в Украину из заражённого лугандона пускают туда сюда ,
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16.12.2020 08:40 Відповісти
!!!!

Из 10 людей, которые переходят с оккупированной территории на нашу, 7-8 больны COVID-19, - глава Луганской ОГА Гайдай

https://censor.net/ru/news/3237057/iz_10_lyudeyi_kotorye_perehodyat_s_okkupirovannoyi_territorii_na_nashu_78_bolny_covid19_glava_luganskoyi
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16.12.2020 08:43 Відповісти
 
 