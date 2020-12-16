120 населенных пунктов в Черниговской области остаются обесточенными из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (порывы ветра) по состоянию на утро среды остаются обесточенными 120 населенных пунктов в Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 16 декабря в результате осложнения погодных условий с 14 на 15 декабря (мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 120 населенных пунктов в черниговской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По состоянию на 7 ч. утра 16 декабря по информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено. Ограничений движения нет.

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Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 459 работников и 342 единицы техники