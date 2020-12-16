2021 год будет годом заграничных украинцев, - Кулеба

В 2021 году Министерство иностранных дел Украины будет работать над повышением эффективности взаимоотношений с украинцами, живущими за границей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это будет год заграничных украинцев. Мы будем очень серьезно работать над повышением эффективности взаимоотношений с заграничными украинцами. Будем продолжать двигаться по азиатскому треку. Будем заниматься Африкой более предметно, мы много аналитики провели в этом году по Африке, и теперь эта аналитика должна превратиться в политику. И очень верим, что у нас состоятся важные прорывы в двусторонних отношениях с рядом стран, со страной Латинской Америки, с одной азиатской страной. Будем активно над этим работать", - подчеркнул глава МИД Украины.

Кроме того, по словам министра, приоритетной будет тема противодействия агрессии РФ и запуск Крымской платформы.

"Тема противодействия российской агрессии на всех фронтах. Это будет год запуска Крымской платформы, это будет новый элемент во всей архитектуре противодействия российской агрессии", - отметил глава МИД.

Также Кулеба выразил убеждение в том, что партнерство Украины и США усилится в 2021 году.

"Безусловно, еще в следующем году будет большая интрига и тема - это отношения с Соединенными Штатами, все будут следить, писать, комментировать. Это будет очень интересно. Но я убежден, что в результате этого сотрудничества мы станем еще сильнее и наше партнерство с Соединенными Штатами углубится", - добавил Кулеба.

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