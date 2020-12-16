2021 год будет годом заграничных украинцев, - Кулеба
В 2021 году Министерство иностранных дел Украины будет работать над повышением эффективности взаимоотношений с украинцами, живущими за границей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Это будет год заграничных украинцев. Мы будем очень серьезно работать над повышением эффективности взаимоотношений с заграничными украинцами. Будем продолжать двигаться по азиатскому треку. Будем заниматься Африкой более предметно, мы много аналитики провели в этом году по Африке, и теперь эта аналитика должна превратиться в политику. И очень верим, что у нас состоятся важные прорывы в двусторонних отношениях с рядом стран, со страной Латинской Америки, с одной азиатской страной. Будем активно над этим работать", - подчеркнул глава МИД Украины.
Кроме того, по словам министра, приоритетной будет тема противодействия агрессии РФ и запуск Крымской платформы.
"Тема противодействия российской агрессии на всех фронтах. Это будет год запуска Крымской платформы, это будет новый элемент во всей архитектуре противодействия российской агрессии", - отметил глава МИД.
Также Кулеба выразил убеждение в том, что партнерство Украины и США усилится в 2021 году.
"Безусловно, еще в следующем году будет большая интрига и тема - это отношения с Соединенными Штатами, все будут следить, писать, комментировать. Это будет очень интересно. Но я убежден, что в результате этого сотрудничества мы станем еще сильнее и наше партнерство с Соединенными Штатами углубится", - добавил Кулеба.
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Или как-то по другому?
При Зелени - и мерзко и стыдно.
Посмотрите тенденцию - в 2021 в Украину вернутся Янукович, Азаров, Клюевы, и пр.
Это и есть те "зарубежные украинцы" для которых 2021 будет счастливым годом.
Я запомнил, потому что по телеку тогда крутили сопливые репортажи о тяжелом положении вещей с матешей в стране, клован пиарился на достижениях наших детей на предыдущих международных олимпиадах по математике, а потом (в декабре 2019) внезапно отменили финансирование олимпиад по матеше, и как следствие не послали команду на межнар (впервые за хз сколько лет). И вот теперь жмутся на дистанционное обучение, денег на это не выделяют.
Страшно себе представить, что теперь будет с заграничными украинцами. Всевидящее око обратилось в их сторону.
Оказывается, что существует следующий идиотизм:
1) если страна рождения типа сша, то у ребенка нет отчества. Хотя отец есть. Ведь в свидетельствах некоторых стран нет отчеств.
2) убрать идиотское требование перевода свидетельства и вообще документов, апостиля на них, если они на языке страны, в которой находится посольство.
Просто смешно - нужно перевести 30 слов в свидетельстве о рождении, но этот перевод нужно сделать с участием профессионального переводчика, заверить нотариально и поставить апостиль. Для посольства это 10 минут работы, для родителей ребенка это несколько дней бегости и сотни долларов расхода.
3) писать транслитерацию имен (допускаю, что с некоторыми ограничениями) в соотествии с литературными аналогами, чтоб не паскудить имена детей на английской или кирилической версии.