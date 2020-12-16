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украинцы (3787) Кулеба Дмитрий (2880)

2021 год будет годом заграничных украинцев, - Кулеба

2021 год будет годом заграничных украинцев, - Кулеба

В 2021 году Министерство иностранных дел Украины будет работать над повышением эффективности взаимоотношений с украинцами, живущими за границей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это будет год заграничных украинцев. Мы будем очень серьезно работать над повышением эффективности взаимоотношений с заграничными украинцами. Будем продолжать двигаться по азиатскому треку. Будем заниматься Африкой более предметно, мы много аналитики провели в этом году по Африке, и теперь эта аналитика должна превратиться в политику. И очень верим, что у нас состоятся важные прорывы в двусторонних отношениях с рядом стран, со страной Латинской Америки, с одной азиатской страной. Будем активно над этим работать", - подчеркнул глава МИД Украины.

Кроме того, по словам министра, приоритетной будет тема противодействия агрессии РФ и запуск Крымской платформы.

"Тема противодействия российской агрессии на всех фронтах. Это будет год запуска Крымской платформы, это будет новый элемент во всей архитектуре противодействия российской агрессии", - отметил глава МИД.

Также Кулеба выразил убеждение в том, что партнерство Украины и США усилится в 2021 году.

"Безусловно, еще в следующем году будет большая интрига и тема - это отношения с Соединенными Штатами, все будут следить, писать, комментировать. Это будет очень интересно. Но я убежден, что в результате этого сотрудничества мы станем еще сильнее и наше партнерство с Соединенными Штатами углубится", - добавил Кулеба.

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Топ комментарии
+15
Логично, кто ж нас кормить то будет, как не деньги заробитчан, они в отличии от наших бизнесменов налоги не оптимизируют, скрутки НДС не делают, прибыль по офшорам не прячут.
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16.12.2020 11:24
+11
Да, есть такие мысли сбежать от зебильного общества.
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16.12.2020 11:25
+9
С одной стороны да, а с другой - если родина тебя только эксплуатирует как раба и пытается уничтожить то нахрена она такая нужна?
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16.12.2020 11:35
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Логично, кто ж нас кормить то будет, как не деньги заробитчан, они в отличии от наших бизнесменов налоги не оптимизируют, скрутки НДС не делают, прибыль по офшорам не прячут.
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16.12.2020 11:24 Ответить
Он не потерял надежду всех заробитчан обложить еще одним налогом.
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16.12.2020 11:29 Ответить
Этот налог может дать старт переезду заробитчан на ПМЖ в другие страны и как следствие отказа от украинского гражданства. Кроме того, выработать критерии и механизм взимания налога с заробитчан практически невозможно.
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16.12.2020 13:42 Ответить
Получение гражданства другой страны не означает потерю украинского. Можете не отказываться. Гражданства лишить может только президент своим указом. Просто со вторым гражданством в Украине вас будут считать гражданином Украины и вы не сможете обратиться за консульской помощью в посольство в случае проблем. За отказ от украинского гражданства украинское посольство в Вашингтоне хочет $500. Это для тех у кого отказ от гражданства является условием поступления на госслужбу.
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16.12.2020 14:04 Ответить
Я получил гражданство другой страны без отказа от украинского, но у меня закончилось действие украинского заграничного паспорта и новый мне не могут выдать. В украинском консульстве в г. Брно, где я нахожусь на учёте, требуют справку из полиции для иностранцев, откуда я уже снялся с учёта... Так что де-факто остаюсь гражданиним Украины без документов и при пересечении границы с Украиной я вынужден предоставлять чешский паспорт. При существующем законе о гражданстве - ситуация патовая...
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16.12.2020 14:42 Ответить
Я был в такой же ситуации. В украинском посольстве в штатах я украинский паспорт продлить не мог потому что я не мог предоставить документ подтверждающий легальность моего пребывания в штатах😀 Ну не американский же паспорт им показывать. Все решилось просто - въехал в Украину по американскому и уже в Украине получил новый паспорт. В следующий раз въехал по украинскому - не впустить не имеют права.
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16.12.2020 14:48 Ответить
Но ведь заграничный паспорт выдают по месту прописки, а у меня её в Украине нет...
Или как-то по другому?
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17.12.2020 15:38 Ответить
Хороший вопрос. У меня есть обычный внутренний паспорт с пропиской его кажется спрашивали.
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17.12.2020 18:03 Ответить
Та да)ведь не заграничные ,наверно,от ковида передохнут с зелиной помощью
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16.12.2020 11:24 Ответить
Да, есть такие мысли сбежать от зебильного общества.
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16.12.2020 11:25 Ответить
"Это будет очень интересно" .
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16.12.2020 11:26 Ответить
Це треба розуміти, як те, що всі українці в їдуть на заробітки, чи що українцем можна буде відчувати себе лише за кордоном? В Україні залишаться лише малороси?
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16.12.2020 11:26 Ответить
Ні. Це означає що Янукович, Азаров, Клюєви та інші будуть повертатись до України.
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16.12.2020 12:25 Ответить
Эмигранты, на всякий случай берите справки что вы никогда не жили в "этой" стране.
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16.12.2020 11:26 Ответить
Может пора взгляд и внутрь страны повернуть? И подумать вам как избавить страну от этого зеленого урода и его хозяина.
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16.12.2020 11:28 Ответить
Ага, свою хату вже "опорядкували". тепер попхнемося до чужої.
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16.12.2020 12:15 Ответить
Вже придумали як залізти в кишеню заробітчанам?
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16.12.2020 11:28 Ответить
ну короче понятно, заробитчане держитесь..Дядя ві идиот? Для противодействия кацапстану, лучше займитесь внутреннимипроблемами, єкономикой.. сделайте уровень жизни віше чем в кацапстане в разы и больше ничего не нужно делать в противодействие кацапстану!!!
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16.12.2020 11:31 Ответить
а их все тянет забугор, внутри страны все разваливается, а они будут работать за бугрпом.. идиоты одни словом
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16.12.2020 11:32 Ответить
С одной стороны да, а с другой - если родина тебя только эксплуатирует как раба и пытается уничтожить то нахрена она такая нужна?
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16.12.2020 11:35 Ответить
ну это выбирает каждый сам для себя..... Пусть кричат уродина, хоть и не красавица, но она нам нравится!
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16.12.2020 18:08 Ответить
а ты умный работай в украине
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16.12.2020 12:24 Ответить
а я работал и работаю в Украине.. и никогда никуда не выезжал на заработки....
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16.12.2020 18:07 Ответить
намек понятен! Заграничные украинцы, держитесь за свои карманы!
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16.12.2020 11:35 Ответить
виктор фёдорович и мыкола янович, ваш год! 2021 год будет годом заграничных украинцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7916
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16.12.2020 11:35 Ответить
Тут еще можно поспорить, что хуже - Януковощь или ЗеМразь.
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16.12.2020 11:37 Ответить
При Яныке было мерзко.
При Зелени - и мерзко и стыдно.
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16.12.2020 12:27 Ответить
Сказочники.
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16.12.2020 11:39 Ответить
Судячи з кількості знайомих, що планують переїзд за кордон (не тимчасово, назавжди) - то так, 21 рік буде роком закордонних українців.
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16.12.2020 11:41 Ответить
Будут обдирать как липку. Их беспокойство заключается в введении налогов.
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16.12.2020 11:49 Ответить
Вже давно пора було дати цим людям державну підтримку. Гроші заробітчан - це мабуть сама надійна стаття доходів України за останні 20 років. А поки що їм нічого не світить, крім оподаткування )) Що ви можете запропонувати, крім загадкового "року"?
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16.12.2020 11:55 Ответить
а навіщо це закордонним українцям?
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16.12.2020 12:03 Ответить
Это навязчивый сервиз, ни кто ни кого не спрашивает, сказано быть счастливым, то не хер морду кривить )))
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16.12.2020 12:26 Ответить
Нормальну консульську службу організуйте у тих країнах, де є великі громади. Бо зараз це просто мізер. Елементарні послуги неможливо з них витрясти місяцями.
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16.12.2020 12:03 Ответить
Так они туда не работать отправляются, а отдыхать.
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16.12.2020 12:21 Ответить
"богатство Украины заграничными украинцами прирастать будет" (кулеба)
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16.12.2020 12:05 Ответить
" над повышением эффективности взаимоотношений с заграничными украинцами"- перекладаю: створимо умови для ще більш швидшого визду більшой кількості працівників зв кордон на роботу.... - та будем шукати можливості їх продоїти...
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16.12.2020 12:05 Ответить
а чего все сразу про заробитчан подумали?
Посмотрите тенденцию - в 2021 в Украину вернутся Янукович, Азаров, Клюевы, и пр.
Это и есть те "зарубежные украинцы" для которых 2021 будет счастливым годом.
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16.12.2020 12:29 Ответить
податками обкладуть?
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16.12.2020 12:55 Ответить
А на внутрешних Украинцев Наплевать.А руки тянутся к Тем , кто вырвался с нищеты и произволаи поставил себя на ноги. Обложить и отобрать при пересечении границы.
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16.12.2020 12:57 Ответить
Угу, а 2020 год зеленая плесень объявляла годом математики - кто-то, кроме меня, это помнит?
Я запомнил, потому что по телеку тогда крутили сопливые репортажи о тяжелом положении вещей с матешей в стране, клован пиарился на достижениях наших детей на предыдущих международных олимпиадах по математике, а потом (в декабре 2019) внезапно отменили финансирование олимпиад по матеше, и как следствие не послали команду на межнар (впервые за хз сколько лет). И вот теперь жмутся на дистанционное обучение, денег на это не выделяют.
Страшно себе представить, что теперь будет с заграничными украинцами. Всевидящее око обратилось в их сторону.
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16.12.2020 13:06 Ответить
Годом "ВИСЕЛИЦЫ" 21 навряд ли будет, но годом Линча вполне.
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16.12.2020 15:03 Ответить
А коли вже буде рік вітчизняних українців? Ми цього чекаємо вже 30 років!
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16.12.2020 15:13 Ответить
пусть министр иностранных дел начнет с простого - упростит процедуру получения гражданства для детей эмигрантов и приведет в проядок имена и отчества при транслитерации.
Оказывается, что существует следующий идиотизм:
1) если страна рождения типа сша, то у ребенка нет отчества. Хотя отец есть. Ведь в свидетельствах некоторых стран нет отчеств.
2) убрать идиотское требование перевода свидетельства и вообще документов, апостиля на них, если они на языке страны, в которой находится посольство.
Просто смешно - нужно перевести 30 слов в свидетельстве о рождении, но этот перевод нужно сделать с участием профессионального переводчика, заверить нотариально и поставить апостиль. Для посольства это 10 минут работы, для родителей ребенка это несколько дней бегости и сотни долларов расхода.

3) писать транслитерацию имен (допускаю, что с некоторыми ограничениями) в соотествии с литературными аналогами, чтоб не паскудить имена детей на английской или кирилической версии.
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16.12.2020 15:26 Ответить
 
 