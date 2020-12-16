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2021 рік буде роком закордонних українців, - Кулеба

2021 рік буде роком закордонних українців, - Кулеба

У 2021 році Міністерство закордонних справ України працюватиме над підвищенням ефективності взаємовідносин з українцями, які живуть за кордоном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Це буде рік закордонних українців. Ми будемо дуже серйозно працювати над підвищенням ефективності взаємовідносин із закордонними українцями. Будемо продовжувати рухатися азіатським треком. Будемо займатися Африкою більш предметно, ми багато аналітики провели цього року щодо Африки, і тепер ця аналітика має перетворитися на політику. І дуже віримо, що у нас відбудуться важливі прориви в двосторонніх відносинах з низкою країн, з країною Латинської Америки, з однією азіатською країною. Будемо активно над цим працювати", - наголосив глава МЗС України.

Крім того, за словами міністра, пріоритетною буде тема протидії агресії РФ і запуск Кримської платформи.

"Тема протидії російській агресії на всіх фронтах. Це буде рік запуску Кримської платформи, це буде новий елемент у всій архітектурі протидії російській агресії", - зазначив глава МЗС.

Також Кулеба висловив переконання в тому, що партнерство України і США посилиться в 2021 році.

"Безумовно, ще в наступному році буде велика інтрига і тема - це відносини зі Сполученими Штатами, усі стежитимуть, писатимуть, коментуватимуть. Це буде дуже цікаво. Але я переконаний, що в результаті цієї співпраці ми станемо ще сильнішими і наше партнерство зі Сполученими Штатами поглибиться", - додав Кулеба.

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Топ коментарі
+15
Логично, кто ж нас кормить то будет, как не деньги заробитчан, они в отличии от наших бизнесменов налоги не оптимизируют, скрутки НДС не делают, прибыль по офшорам не прячут.
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16.12.2020 11:24
+11
Да, есть такие мысли сбежать от зебильного общества.
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16.12.2020 11:25
+9
С одной стороны да, а с другой - если родина тебя только эксплуатирует как раба и пытается уничтожить то нахрена она такая нужна?
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16.12.2020 11:35
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Логично, кто ж нас кормить то будет, как не деньги заробитчан, они в отличии от наших бизнесменов налоги не оптимизируют, скрутки НДС не делают, прибыль по офшорам не прячут.
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16.12.2020 11:24 Відповісти
Он не потерял надежду всех заробитчан обложить еще одним налогом.
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16.12.2020 11:29 Відповісти
Этот налог может дать старт переезду заробитчан на ПМЖ в другие страны и как следствие отказа от украинского гражданства. Кроме того, выработать критерии и механизм взимания налога с заробитчан практически невозможно.
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16.12.2020 13:42 Відповісти
Получение гражданства другой страны не означает потерю украинского. Можете не отказываться. Гражданства лишить может только президент своим указом. Просто со вторым гражданством в Украине вас будут считать гражданином Украины и вы не сможете обратиться за консульской помощью в посольство в случае проблем. За отказ от украинского гражданства украинское посольство в Вашингтоне хочет $500. Это для тех у кого отказ от гражданства является условием поступления на госслужбу.
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16.12.2020 14:04 Відповісти
Я получил гражданство другой страны без отказа от украинского, но у меня закончилось действие украинского заграничного паспорта и новый мне не могут выдать. В украинском консульстве в г. Брно, где я нахожусь на учёте, требуют справку из полиции для иностранцев, откуда я уже снялся с учёта... Так что де-факто остаюсь гражданиним Украины без документов и при пересечении границы с Украиной я вынужден предоставлять чешский паспорт. При существующем законе о гражданстве - ситуация патовая...
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16.12.2020 14:42 Відповісти
Я был в такой же ситуации. В украинском посольстве в штатах я украинский паспорт продлить не мог потому что я не мог предоставить документ подтверждающий легальность моего пребывания в штатах😀 Ну не американский же паспорт им показывать. Все решилось просто - въехал в Украину по американскому и уже в Украине получил новый паспорт. В следующий раз въехал по украинскому - не впустить не имеют права.
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16.12.2020 14:48 Відповісти
Но ведь заграничный паспорт выдают по месту прописки, а у меня её в Украине нет...
Или как-то по другому?
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17.12.2020 15:38 Відповісти
Хороший вопрос. У меня есть обычный внутренний паспорт с пропиской его кажется спрашивали.
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17.12.2020 18:03 Відповісти
Та да)ведь не заграничные ,наверно,от ковида передохнут с зелиной помощью
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16.12.2020 11:24 Відповісти
Да, есть такие мысли сбежать от зебильного общества.
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16.12.2020 11:25 Відповісти
"Это будет очень интересно" .
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16.12.2020 11:26 Відповісти
Це треба розуміти, як те, що всі українці в їдуть на заробітки, чи що українцем можна буде відчувати себе лише за кордоном? В Україні залишаться лише малороси?
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16.12.2020 11:26 Відповісти
Ні. Це означає що Янукович, Азаров, Клюєви та інші будуть повертатись до України.
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16.12.2020 12:25 Відповісти
Эмигранты, на всякий случай берите справки что вы никогда не жили в "этой" стране.
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16.12.2020 11:26 Відповісти
Может пора взгляд и внутрь страны повернуть? И подумать вам как избавить страну от этого зеленого урода и его хозяина.
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16.12.2020 11:28 Відповісти
Ага, свою хату вже "опорядкували". тепер попхнемося до чужої.
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16.12.2020 12:15 Відповісти
Вже придумали як залізти в кишеню заробітчанам?
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16.12.2020 11:28 Відповісти
ну короче понятно, заробитчане держитесь..Дядя ві идиот? Для противодействия кацапстану, лучше займитесь внутреннимипроблемами, єкономикой.. сделайте уровень жизни віше чем в кацапстане в разы и больше ничего не нужно делать в противодействие кацапстану!!!
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16.12.2020 11:31 Відповісти
а их все тянет забугор, внутри страны все разваливается, а они будут работать за бугрпом.. идиоты одни словом
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16.12.2020 11:32 Відповісти
С одной стороны да, а с другой - если родина тебя только эксплуатирует как раба и пытается уничтожить то нахрена она такая нужна?
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16.12.2020 11:35 Відповісти
ну это выбирает каждый сам для себя..... Пусть кричат уродина, хоть и не красавица, но она нам нравится!
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16.12.2020 18:08 Відповісти
а ты умный работай в украине
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16.12.2020 12:24 Відповісти
а я работал и работаю в Украине.. и никогда никуда не выезжал на заработки....
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16.12.2020 18:07 Відповісти
намек понятен! Заграничные украинцы, держитесь за свои карманы!
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16.12.2020 11:35 Відповісти
виктор фёдорович и мыкола янович, ваш год! 2021 год будет годом заграничных украинцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7916
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16.12.2020 11:35 Відповісти
Тут еще можно поспорить, что хуже - Януковощь или ЗеМразь.
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16.12.2020 11:37 Відповісти
При Яныке было мерзко.
При Зелени - и мерзко и стыдно.
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16.12.2020 12:27 Відповісти
Сказочники.
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16.12.2020 11:39 Відповісти
Судячи з кількості знайомих, що планують переїзд за кордон (не тимчасово, назавжди) - то так, 21 рік буде роком закордонних українців.
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16.12.2020 11:41 Відповісти
Будут обдирать как липку. Их беспокойство заключается в введении налогов.
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16.12.2020 11:49 Відповісти
Вже давно пора було дати цим людям державну підтримку. Гроші заробітчан - це мабуть сама надійна стаття доходів України за останні 20 років. А поки що їм нічого не світить, крім оподаткування )) Що ви можете запропонувати, крім загадкового "року"?
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16.12.2020 11:55 Відповісти
а навіщо це закордонним українцям?
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16.12.2020 12:03 Відповісти
Это навязчивый сервиз, ни кто ни кого не спрашивает, сказано быть счастливым, то не хер морду кривить )))
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16.12.2020 12:26 Відповісти
Нормальну консульську службу організуйте у тих країнах, де є великі громади. Бо зараз це просто мізер. Елементарні послуги неможливо з них витрясти місяцями.
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16.12.2020 12:03 Відповісти
Так они туда не работать отправляются, а отдыхать.
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16.12.2020 12:21 Відповісти
"богатство Украины заграничными украинцами прирастать будет" (кулеба)
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16.12.2020 12:05 Відповісти
" над повышением эффективности взаимоотношений с заграничными украинцами"- перекладаю: створимо умови для ще більш швидшого визду більшой кількості працівників зв кордон на роботу.... - та будем шукати можливості їх продоїти...
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16.12.2020 12:05 Відповісти
а чего все сразу про заробитчан подумали?
Посмотрите тенденцию - в 2021 в Украину вернутся Янукович, Азаров, Клюевы, и пр.
Это и есть те "зарубежные украинцы" для которых 2021 будет счастливым годом.
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16.12.2020 12:29 Відповісти
податками обкладуть?
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16.12.2020 12:55 Відповісти
А на внутрешних Украинцев Наплевать.А руки тянутся к Тем , кто вырвался с нищеты и произволаи поставил себя на ноги. Обложить и отобрать при пересечении границы.
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16.12.2020 12:57 Відповісти
Угу, а 2020 год зеленая плесень объявляла годом математики - кто-то, кроме меня, это помнит?
Я запомнил, потому что по телеку тогда крутили сопливые репортажи о тяжелом положении вещей с матешей в стране, клован пиарился на достижениях наших детей на предыдущих международных олимпиадах по математике, а потом (в декабре 2019) внезапно отменили финансирование олимпиад по матеше, и как следствие не послали команду на межнар (впервые за хз сколько лет). И вот теперь жмутся на дистанционное обучение, денег на это не выделяют.
Страшно себе представить, что теперь будет с заграничными украинцами. Всевидящее око обратилось в их сторону.
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16.12.2020 13:06 Відповісти
Годом "ВИСЕЛИЦЫ" 21 навряд ли будет, но годом Линча вполне.
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16.12.2020 15:03 Відповісти
А коли вже буде рік вітчизняних українців? Ми цього чекаємо вже 30 років!
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16.12.2020 15:13 Відповісти
пусть министр иностранных дел начнет с простого - упростит процедуру получения гражданства для детей эмигрантов и приведет в проядок имена и отчества при транслитерации.
Оказывается, что существует следующий идиотизм:
1) если страна рождения типа сша, то у ребенка нет отчества. Хотя отец есть. Ведь в свидетельствах некоторых стран нет отчеств.
2) убрать идиотское требование перевода свидетельства и вообще документов, апостиля на них, если они на языке страны, в которой находится посольство.
Просто смешно - нужно перевести 30 слов в свидетельстве о рождении, но этот перевод нужно сделать с участием профессионального переводчика, заверить нотариально и поставить апостиль. Для посольства это 10 минут работы, для родителей ребенка это несколько дней бегости и сотни долларов расхода.

3) писать транслитерацию имен (допускаю, что с некоторыми ограничениями) в соотествии с литературными аналогами, чтоб не паскудить имена детей на английской или кирилической версии.
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16.12.2020 15:26 Відповісти
 
 