2021 рік буде роком закордонних українців, - Кулеба
У 2021 році Міністерство закордонних справ України працюватиме над підвищенням ефективності взаємовідносин з українцями, які живуть за кордоном.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Це буде рік закордонних українців. Ми будемо дуже серйозно працювати над підвищенням ефективності взаємовідносин із закордонними українцями. Будемо продовжувати рухатися азіатським треком. Будемо займатися Африкою більш предметно, ми багато аналітики провели цього року щодо Африки, і тепер ця аналітика має перетворитися на політику. І дуже віримо, що у нас відбудуться важливі прориви в двосторонніх відносинах з низкою країн, з країною Латинської Америки, з однією азіатською країною. Будемо активно над цим працювати", - наголосив глава МЗС України.
Крім того, за словами міністра, пріоритетною буде тема протидії агресії РФ і запуск Кримської платформи.
"Тема протидії російській агресії на всіх фронтах. Це буде рік запуску Кримської платформи, це буде новий елемент у всій архітектурі протидії російській агресії", - зазначив глава МЗС.
Також Кулеба висловив переконання в тому, що партнерство України і США посилиться в 2021 році.
"Безумовно, ще в наступному році буде велика інтрига і тема - це відносини зі Сполученими Штатами, усі стежитимуть, писатимуть, коментуватимуть. Це буде дуже цікаво. Але я переконаний, що в результаті цієї співпраці ми станемо ще сильнішими і наше партнерство зі Сполученими Штатами поглибиться", - додав Кулеба.
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Или как-то по другому?
При Зелени - и мерзко и стыдно.
Посмотрите тенденцию - в 2021 в Украину вернутся Янукович, Азаров, Клюевы, и пр.
Это и есть те "зарубежные украинцы" для которых 2021 будет счастливым годом.
Я запомнил, потому что по телеку тогда крутили сопливые репортажи о тяжелом положении вещей с матешей в стране, клован пиарился на достижениях наших детей на предыдущих международных олимпиадах по математике, а потом (в декабре 2019) внезапно отменили финансирование олимпиад по матеше, и как следствие не послали команду на межнар (впервые за хз сколько лет). И вот теперь жмутся на дистанционное обучение, денег на это не выделяют.
Страшно себе представить, что теперь будет с заграничными украинцами. Всевидящее око обратилось в их сторону.
Оказывается, что существует следующий идиотизм:
1) если страна рождения типа сша, то у ребенка нет отчества. Хотя отец есть. Ведь в свидетельствах некоторых стран нет отчеств.
2) убрать идиотское требование перевода свидетельства и вообще документов, апостиля на них, если они на языке страны, в которой находится посольство.
Просто смешно - нужно перевести 30 слов в свидетельстве о рождении, но этот перевод нужно сделать с участием профессионального переводчика, заверить нотариально и поставить апостиль. Для посольства это 10 минут работы, для родителей ребенка это несколько дней бегости и сотни долларов расхода.
3) писать транслитерацию имен (допускаю, что с некоторыми ограничениями) в соотествии с литературными аналогами, чтоб не паскудить имена детей на английской или кирилической версии.