Рада сняла с повестки дня вопрос об отставке министра экологии Абрамовского
Верховная Рада сняла с повестки дня в среду рассмотрение вопроса об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Дмитрий Разумков в ходе заседания парламента.
"У нас в повестке дня был ещё вопрос относительно рассмотрения заявления об отставке министра экологии. Профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведения всех необходимых процедур для подготовки его рассмотрения в зале. Поэтому есть предложение снять его сегодня с повестки дня", - сказал спикер.
Как сообщалось, 15 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам парламента рассмотреть заявления об увольнении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.
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