РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8597 посетителей онлайн
Новости
1 216 10
ВР (27381) Разумков Дмитрий (1520) Абрамовский Роман (50)

Рада сняла с повестки дня вопрос об отставке министра экологии Абрамовского

Рада сняла с повестки дня вопрос об отставке министра экологии Абрамовского

Верховная Рада сняла с повестки дня в среду рассмотрение вопроса об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Дмитрий Разумков в ходе заседания парламента.

"У нас в повестке дня был ещё вопрос относительно рассмотрения заявления об отставке министра экологии. Профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведения всех необходимых процедур для подготовки его рассмотрения в зале. Поэтому есть предложение снять его сегодня с повестки дня", - сказал спикер.

Как сообщалось, 15 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам парламента рассмотреть заявления об увольнении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Читайте: Главы Минэкологии и Минветеранов подали в отставку, - Разумков

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Баня одернул слуг -- "Совсем от рук отбились? "Пряников" насыпать?"
показать весь комментарий
16.12.2020 12:01
+2
хфамилия правильная....
показать весь комментарий
16.12.2020 12:09
+2
ну вот...а кто там мне доказывал,шо абрамовского менять надо?
оказывается еще не выработал ресурс
показать весь комментарий
16.12.2020 12:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Абрамовський прикриває олігархів, не дає виписувати їм штрафи за забруднення повітря. Всі ці меткомбінати які безмежно отруюють повітря, всі прикриваються Абрамовським та його ручним керівником Екологічної інспекції.
показать весь комментарий
16.12.2020 11:53 Ответить
Я був у шоці, коли відкрив онлайн карту насиченості СО2... Над нами пляма найнасиченіша- на рівні східного Китаю...
показать весь комментарий
16.12.2020 12:00 Ответить
Коли Єгор Фірсов, екс-керівник Екологічної інспекції почав штрафувати меткобінати його швидко зняли і призначили керованого управлінця, який всі штрафи відмінив.
показать весь комментарий
16.12.2020 12:04 Ответить
Заніс? Чи зєлі зателефонували?))
показать весь комментарий
16.12.2020 11:59 Ответить
Баня одернул слуг -- "Совсем от рук отбились? "Пряников" насыпать?"
показать весь комментарий
16.12.2020 12:01 Ответить
хфамилия правильная....
показать весь комментарий
16.12.2020 12:09 Ответить
ну вот...а кто там мне доказывал,шо абрамовского менять надо?
оказывается еще не выработал ресурс
показать весь комментарий
16.12.2020 12:12 Ответить
Откупился !!!!
показать весь комментарий
16.12.2020 13:04 Ответить
Прикрасив екологію лісів і карпат пеньками і повенями. Немає за що зачепитись.
показать весь комментарий
16.12.2020 13:27 Ответить
 
 