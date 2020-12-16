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Новости Санкции против России
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Послы ЕС одобрили продление экономических санкций против России, - Йозвяк

Послы ЕС одобрили продление экономических санкций против России, - Йозвяк

Послы стран Европейского союза одобрили продление экономических санкций против России. Санкции за военную агрессию будут продлены еще на полгода.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС одобрили продление экономических санкций в отношении России еще на 6 месяцев", - отметил Йозвяк.

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Отметим, действие этого пакета санкций истекало 31 января 2021 года. Таким образом, ограничительные меры продлены до 31 июля 2021 года.

Послы ЕС одобрили продление экономических санкций против России, - Йозвяк 01

Напомним,экономические санкции против России ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для некоторых банков и компаний, а также запрещают финансовую помощь и посредничество для российских финансовых институтов.

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Санкции нужно усиливать!
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16.12.2020 12:08 Ответить
Пора уже вводить ємбарго на жижу ,остальніе производители жижі легко и с удовольствием закроют єту потребность ,пора уже продуктовіе карточки на ВСЕ на Моржовии вводить ,а также прекратить скупать госдолговіе обязательства лаптей ,пусть жрут крімваш....
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16.12.2020 12:18 Ответить
пОСЛИ - то "одобрили"... Не пОСЛАМ ці санкції здійснювати, а підприємствам і організаціям, котрі понесуть збитки від таких обмежень. пОСЛАМ це все одно, що висловити "занепокоєння, глибоке занепокоєння, обурення". Бовкнули і забули.
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16.12.2020 12:24 Ответить
 
 