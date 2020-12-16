УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6991 відвідувач онлайн
Новини Санкції проти Росії
678 4
росія (63614) санкції (11313) Євросоюз (12779) Йозвяк (154)

Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії, - Йозвяк

Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії, - Йозвяк

Посли країн Європейського союзу схвалили продовження економічних санкцій проти Росії. Санкції за військову агресію будуть продовжені ще на пів року.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії ще на 6 місяців", - зазначив Йозвяк.

Зазначимо, дія цього пакету санкцій минає 31 січня 2021 року. Таким чином, обмежувальні заходи продовжені до 31 липня 2021 року.

Також читайте: Резніков щодо продажу "Масандри" окупантами: "Санкційний пакет вже готується"

Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії, - Йозвяк 01

Нагадаємо, економічні санкції проти Росії обмежують доступ до ринків капіталу ЄС для деяких банків і компаній, а також забороняють фінансову допомогу і посередництво для російських фінансових інститутів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Санкции нужно усиливать!
показати весь коментар
16.12.2020 12:08 Відповісти
Пора уже вводить ємбарго на жижу ,остальніе производители жижі легко и с удовольствием закроют єту потребность ,пора уже продуктовіе карточки на ВСЕ на Моржовии вводить ,а также прекратить скупать госдолговіе обязательства лаптей ,пусть жрут крімваш....
показати весь коментар
16.12.2020 12:18 Відповісти
пОСЛИ - то "одобрили"... Не пОСЛАМ ці санкції здійснювати, а підприємствам і організаціям, котрі понесуть збитки від таких обмежень. пОСЛАМ це все одно, що висловити "занепокоєння, глибоке занепокоєння, обурення". Бовкнули і забули.
показати весь коментар
16.12.2020 12:24 Відповісти
 
 