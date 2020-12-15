УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11604 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Окуповані території - Крим і Донбас
2 370 7
вино (174) Крим (14082) росія (63589) санкції (11297) Резніков (1442) Міністерство реінтеграції (500)

Резніков щодо продажу "Масандри" окупантами: "Санкційний пакет вже готується"

Резніков щодо продажу

Україна ініціюватиме запровадження міжнародних санкцій проти Росії через "націоналізацію" АТ "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

За словами віцепрем'єр-міністра, міністра реінтеграції Олексія Резнікова, Україна ініціюватиме національні санкції, судове переслідування, зокрема в міжнародних судах, а також звертатиметься до міжнародних партнерів щодо внесення винних до санкційних списків і посилення санкцій.

"Усі наявні у відкритих джерелах документи (протоколи, заявки, біографії керівництва так званого міністерства в Криму, що організувало це тощо) вже в нас. Санкційний пакет вже готується", - додав Резніков.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "парламент" окупованого Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Стартова ціна визначена в 627,4 мільйона рублів.

Віцепрем'єр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомляв раніше, що стосовно осіб, які причетні до продажу винзаводу "Масандра", а також щодо майбутніх покупців підприємства, будуть запроваджені як українські, так і міжнародні санкції.

14 грудня дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проект" купила 100% акцій кримського винзаводу "Масандра" за 5,327 мільярда рублів.

Також читайте: Україна просить Google включити кримськотатарську мову в перекладач, - Мінреінтеграції

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
блин, ну какие санкции???, сколько уже отжато!, принимайте Закон о реституции!, такое впечатление, что тот Крым нам и не нужен!.....
показати весь коментар
15.12.2020 10:24 Відповісти
Покупайте настойку глода. Теперь в бутылках по 0.7
показати весь коментар
15.12.2020 10:29 Відповісти
А тот, кто покупает, он что не понимает. что это незаконно и со временем деньги, которые он потратит на покупку просто пойдут в пользу Украины БЕЗВЗВРАТНО. И куда смотрят ес и сша, они же привыкли везде наших политиков тыкать носом?
показати весь коментар
15.12.2020 10:34 Відповісти
Это серьезно. Умные люди, называют это действо, "мышиная возня"....
показати весь коментар
15.12.2020 10:58 Відповісти
Я так понимаю, что санкции включают отвод войск еще в четырех точках?
показати весь коментар
15.12.2020 11:24 Відповісти
Хоспади, для начала хотя бы экпорт ильменит в Крым прикройте, деятели хрЕновы...
показати весь коментар
15.12.2020 11:55 Відповісти
Лисичанский НПЗ принадлежит РосНефти, конфискуйте и продайте, завод не работает уничтожается
показати весь коментар
15.12.2020 12:33 Відповісти
 
 