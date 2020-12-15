Резніков щодо продажу "Масандри" окупантами: "Санкційний пакет вже готується"

Україна ініціюватиме запровадження міжнародних санкцій проти Росії через "націоналізацію" АТ "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

За словами віцепрем'єр-міністра, міністра реінтеграції Олексія Резнікова, Україна ініціюватиме національні санкції, судове переслідування, зокрема в міжнародних судах, а також звертатиметься до міжнародних партнерів щодо внесення винних до санкційних списків і посилення санкцій.

"Усі наявні у відкритих джерелах документи (протоколи, заявки, біографії керівництва так званого міністерства в Криму, що організувало це тощо) вже в нас. Санкційний пакет вже готується", - додав Резніков.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "парламент" окупованого Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Стартова ціна визначена в 627,4 мільйона рублів.

Віцепрем'єр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомляв раніше, що стосовно осіб, які причетні до продажу винзаводу "Масандра", а також щодо майбутніх покупців підприємства, будуть запроваджені як українські, так і міжнародні санкції.

14 грудня дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проект" купила 100% акцій кримського винзаводу "Масандра" за 5,327 мільярда рублів.

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