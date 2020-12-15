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Новости Санкции против России Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Резников о продаже "Массандры" оккупантами: "Санкционный пакет уже готовится"

Резников о продаже

Украина будет инициировать введение международных санкций против России из-за "национализации" АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

По словам вице-премьер-министра, министра реинтеграции Алексея Резникова, Украине будет инициировать национальные санкции, судебное преследование, в т.ч. в международных судах, а также обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточении санкций.

"Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, организовавшего это и т.д.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится", - добавил Резников.

Напомним, подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Стартовая цена определена в 627,4 миллиона рублей.

Вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал ранее, что в отношении лиц, которые причастны к продаже винзавода "Массандра", а также в отношении будущих покупателей предприятия, будут введены как украинские, так и международные санкции.

14 декабря дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций крымского винзавода "Массандра" за 5,327 млрд рублей.

Также читайте: Украина просит Google включить крымскотатарский язык в переводчик, - Минреинтеграции

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блин, ну какие санкции???, сколько уже отжато!, принимайте Закон о реституции!, такое впечатление, что тот Крым нам и не нужен!.....
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15.12.2020 10:24 Ответить
Покупайте настойку глода. Теперь в бутылках по 0.7
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15.12.2020 10:29 Ответить
А тот, кто покупает, он что не понимает. что это незаконно и со временем деньги, которые он потратит на покупку просто пойдут в пользу Украины БЕЗВЗВРАТНО. И куда смотрят ес и сша, они же привыкли везде наших политиков тыкать носом?
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15.12.2020 10:34 Ответить
Это серьезно. Умные люди, называют это действо, "мышиная возня"....
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15.12.2020 10:58 Ответить
Я так понимаю, что санкции включают отвод войск еще в четырех точках?
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15.12.2020 11:24 Ответить
Хоспади, для начала хотя бы экпорт ильменит в Крым прикройте, деятели хрЕновы...
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15.12.2020 11:55 Ответить
Лисичанский НПЗ принадлежит РосНефти, конфискуйте и продайте, завод не работает уничтожается
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15.12.2020 12:33 Ответить
 
 