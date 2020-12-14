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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Массандру" продали структурам банка "Россия", принадлежащего "кассиру Путина" Ковальчуку

Дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций крымского винзавода "Массандра" за 5,327 млрд рублей.

Информация опубликована на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Второй участник аукциона ООО "Эстейт Групп" предложил меньшую сумму за винзавод - 5,3 млрд рублей.

ООО "Южный проект" зарегистрировано в российском Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО "Акционерный банк "Россия". В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей.

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Основным акционером и бывшем председателем совета директоров банка "Россия" является Юрий Ковальчук, которого СМИ называют "кассиром Путина". После аннексии Крыма Министерство финансов США ввело санкции против Ковальчука. Банк "Россия" на данный момент работает на полуострове, он тоже находится под санкциями.

Часть денег от продажи винзавода "Массандра" направят на медицину, образование, социальную политику и ЖКХ, сообщила на заседании российского парламента Крыма 14 декабря вице-премьер-министр финансов Ирина Кивико, передает издание.

"Часть прогнозных доходов от реализации акций – 2 млрд 837 млн рублей планируется в данном бюджете направить на следующие расходы: Министерству здравоохранения 1 млрд 217 млн рублей. Министерству жилищно-коммунального хозяйства: на предоставление субсидий юрлицам на возмещение недополученных доходов, которые возникли между экономически обоснованным тарифом и тарифами для населения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - 1 млрд 6 млн рублей. Минтруда и соцзащиты Крыма получит 155,4 млн рублей на выдачу 161 сертификата для приобретения жилья семьями с детьми", - рассказала Кивико.

Напомним, подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Стартовая цена определена в 627,4 миллиона рублей.

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Вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал ранее, что в отношении лиц, которые причастны к продаже винзавода "Массандра", а также в отношении будущих покупателей предприятия, будут введены как украинские, так и международные санкции.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с продажей данного крымского винзавода.

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Топ комментарии
+4
Хм...перепродаж краденого! Панове,маємо справу зі звичайними баригами!
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14.12.2020 17:13
+3
Вчера я поднял тему Казахстана....Сегодня Казахи послали Мавзолейное быдло на очень ..большой и толстый канат...
Крысы Путлерские...кто у вас в запасе остался типа союзничек...ХАМАС или Хезболла?
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14.12.2020 17:17
+3
Надолго ли дураку стеклянный буй? - и буй разобьет, и руки порежет. Недолго Массандре вином оставаться
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14.12.2020 17:27
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Правила форума Совет форумчан
падумаєш санкції. кошерному ковальчуку то не заважає жити в європі
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14.12.2020 17:11 Ответить
Хм...перепродаж краденого! Панове,маємо справу зі звичайними баригами!
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14.12.2020 17:13 Ответить
Орда , однако .
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14.12.2020 17:14 Ответить
А в это время, где-то в Вашингтоне 10:15 a.m. ET. Дискотека начинается.
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14.12.2020 17:15 Ответить
Хорошо хоть украинцу.
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14.12.2020 17:15 Ответить
?????????????
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14.12.2020 17:17 Ответить
Ковальчук. Московитською мало б буті "Кузнєцов"
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14.12.2020 18:13 Ответить
Вчера я поднял тему Казахстана....Сегодня Казахи послали Мавзолейное быдло на очень ..большой и толстый канат...
Крысы Путлерские...кто у вас в запасе остался типа союзничек...ХАМАС или Хезболла?
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14.12.2020 17:17 Ответить
вкусное вино массандра теперь раз в пять слаще будет
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14.12.2020 17:18 Ответить
а когда оно было вкусное? разве что при СССР. херня!
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14.12.2020 17:26 Ответить
Невже моншанські злодії перепрофілюють Масандру на випуск "бояришніка"?
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14.12.2020 17:34 Ответить
Вино вкусное производят во Франции... насколько я помню отец привозил оттуда пару бочонков винца ...,мне тогда было лет 10...,мама говорила,такое повторить невозможно в СССР,климат не тот и мозги давно пропиты...,на сраной РАБссии этих рецептов никогда не было и никогда не будет...
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14.12.2020 17:25 Ответить
Надолго ли дураку стеклянный буй? - и буй разобьет, и руки порежет. Недолго Массандре вином оставаться
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14.12.2020 17:27 Ответить
Продаю Кремль и Эрмитаж. Срочно!
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14.12.2020 17:32 Ответить
И как всегда ничего до ума не доведут и бросят. Виноградники без полива высохнут, оборудование заржавеет, дубовые бочки рассохнутся, а деньги, по обычаю, распи**ят. Вот и вся цена этой прихватизации.
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14.12.2020 18:35 Ответить
лет 10 назад слышал такую байку от крымского винодела.
янык хотел забрать себе массандру.
директор поехал в москву, в кремль, *********** и яныку сказали не выступать,
мол, это уже не твоё, а наше в будущем.
Я не поверил. А зря.
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14.12.2020 22:14 Ответить
 
 