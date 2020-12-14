"Массандру" продали структурам банка "Россия", принадлежащего "кассиру Путина" Ковальчуку

Дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций крымского винзавода "Массандра" за 5,327 млрд рублей.

Информация опубликована на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Второй участник аукциона ООО "Эстейт Групп" предложил меньшую сумму за винзавод - 5,3 млрд рублей.

ООО "Южный проект" зарегистрировано в российском Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО "Акционерный банк "Россия". В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей.

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Основным акционером и бывшем председателем совета директоров банка "Россия" является Юрий Ковальчук, которого СМИ называют "кассиром Путина". После аннексии Крыма Министерство финансов США ввело санкции против Ковальчука. Банк "Россия" на данный момент работает на полуострове, он тоже находится под санкциями.

Часть денег от продажи винзавода "Массандра" направят на медицину, образование, социальную политику и ЖКХ, сообщила на заседании российского парламента Крыма 14 декабря вице-премьер-министр финансов Ирина Кивико, передает издание.

"Часть прогнозных доходов от реализации акций – 2 млрд 837 млн рублей планируется в данном бюджете направить на следующие расходы: Министерству здравоохранения 1 млрд 217 млн рублей. Министерству жилищно-коммунального хозяйства: на предоставление субсидий юрлицам на возмещение недополученных доходов, которые возникли между экономически обоснованным тарифом и тарифами для населения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - 1 млрд 6 млн рублей. Минтруда и соцзащиты Крыма получит 155,4 млн рублей на выдачу 161 сертификата для приобретения жилья семьями с детьми", - рассказала Кивико.

Напомним, подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Стартовая цена определена в 627,4 миллиона рублей.

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Вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал ранее, что в отношении лиц, которые причастны к продаже винзавода "Массандра", а также в отношении будущих покупателей предприятия, будут введены как украинские, так и международные санкции.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с продажей данного крымского винзавода.