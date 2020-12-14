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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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"Масандру" продали структурам банку "Росія", що належить "касиру Путіна" Ковальчуку

Дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проєкт" купила 100% акцій кримського винзаводу "Масандра" за 5,327 мільярда рублів.

Інформацію опубліковано на офіційному сайті Росії для розміщення інформації про проведення торгів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Другий учасник аукціону ТОВ "Естейт Груп" запропонував меншу суму за винзавод - 5,3 млрд рублів.

ТОВ "Південний проєкт" зареєстровано в російському Санкт-Петербурзі і на 99,9% належить АТ "Акціонерний банк "Росія". У грудні 2017 року ця компанія купила завод шампанських вин "Новий Світ" у Судаку за 1,5 млрд рублів.

Основним акціонером і колишнім головою ради директорів банку "Росія" є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають "касиром Путіна". Після анексії Криму Міністерство фінансів США ввело санкції проти Ковальчука. Банк "Росія" на даний момент працює на півострові, він теж перебуває під санкціями.

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Частину грошей від продажу винзаводу "Масандра" направлять на медицину, освіту, соціальну політику і ЖКГ, повідомила на засіданні російського парламенту Криму 14 грудня віцепрем'єр-міністр фінансів Ірина Ківік, передає видання.

"Частину прогнозних доходів від реалізації акцій - 2 млрд 837 млн ​​рублів планується в даному бюджеті направити на такі витрати: Міністерству охорони здоров'я 1 млрд 217 млн ​​рублів. Міністерству житлово-комунального господарства: на надання субсидій юрособам на відшкодування недоотриманих доходів, які виникли між економічно обґрунтованим тарифом і тарифами для населення у сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення - 1 млрд 6 млн рублів. Мінпраці та соцзахисту Криму отримає 155,4 млн руб на видачу 161 сертифіката для придбання житла сім'ям із дітьми", - розповіла Ківік.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "парламент" окупованого Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Стартову ціну визначено в 627,4 мільйона рублів.

Віцепрем'єр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомляв раніше, що стосовно осіб, які причетні до продажу винзаводу "Массандра", а також проти майбутніх покупців підприємства, будуть введені як українські, так і міжнародні санкції.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з продажем цього кримського винзаводу.
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Топ коментарі
+4
Хм...перепродаж краденого! Панове,маємо справу зі звичайними баригами!
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14.12.2020 17:13
+3
Вчера я поднял тему Казахстана....Сегодня Казахи послали Мавзолейное быдло на очень ..большой и толстый канат...
Крысы Путлерские...кто у вас в запасе остался типа союзничек...ХАМАС или Хезболла?
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14.12.2020 17:17
+3
Надолго ли дураку стеклянный буй? - и буй разобьет, и руки порежет. Недолго Массандре вином оставаться
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14.12.2020 17:27
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падумаєш санкції. кошерному ковальчуку то не заважає жити в європі
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14.12.2020 17:11 Відповісти
Хм...перепродаж краденого! Панове,маємо справу зі звичайними баригами!
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14.12.2020 17:13 Відповісти
Орда , однако .
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14.12.2020 17:14 Відповісти
А в это время, где-то в Вашингтоне 10:15 a.m. ET. Дискотека начинается.
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14.12.2020 17:15 Відповісти
Хорошо хоть украинцу.
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14.12.2020 17:15 Відповісти
?????????????
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14.12.2020 17:17 Відповісти
Ковальчук. Московитською мало б буті "Кузнєцов"
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14.12.2020 18:13 Відповісти
Вчера я поднял тему Казахстана....Сегодня Казахи послали Мавзолейное быдло на очень ..большой и толстый канат...
Крысы Путлерские...кто у вас в запасе остался типа союзничек...ХАМАС или Хезболла?
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14.12.2020 17:17 Відповісти
вкусное вино массандра теперь раз в пять слаще будет
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14.12.2020 17:18 Відповісти
а когда оно было вкусное? разве что при СССР. херня!
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14.12.2020 17:26 Відповісти
Невже моншанські злодії перепрофілюють Масандру на випуск "бояришніка"?
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14.12.2020 17:34 Відповісти
Вино вкусное производят во Франции... насколько я помню отец привозил оттуда пару бочонков винца ...,мне тогда было лет 10...,мама говорила,такое повторить невозможно в СССР,климат не тот и мозги давно пропиты...,на сраной РАБссии этих рецептов никогда не было и никогда не будет...
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14.12.2020 17:25 Відповісти
Надолго ли дураку стеклянный буй? - и буй разобьет, и руки порежет. Недолго Массандре вином оставаться
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14.12.2020 17:27 Відповісти
Продаю Кремль и Эрмитаж. Срочно!
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14.12.2020 17:32 Відповісти
И как всегда ничего до ума не доведут и бросят. Виноградники без полива высохнут, оборудование заржавеет, дубовые бочки рассохнутся, а деньги, по обычаю, распи**ят. Вот и вся цена этой прихватизации.
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14.12.2020 18:35 Відповісти
лет 10 назад слышал такую байку от крымского винодела.
янык хотел забрать себе массандру.
директор поехал в москву, в кремль, *********** и яныку сказали не выступать,
мол, это уже не твоё, а наше в будущем.
Я не поверил. А зря.
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14.12.2020 22:14 Відповісти
 
 