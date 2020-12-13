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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26002) Роскосмос (56) россия (92999) водоснабжение (719) вода (918)

Предприятие Роскосмоса планирует строить в оккупированном Крыму завод по опреснению воды

Предприятие Роскосмоса планирует строить в оккупированном Крыму завод по опреснению воды

Исследовательский Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) ведет переговоры с российскими властями Крыма о строительстве завода по опреснению морской воды.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний момент ведутся переговоры с администрацией Республики Крым, мы получили от них официальный запрос на представление инвестпроекта по строительству завода мощностью 20 тыс. кубометров воды в сутки", - отметил Кошлаков.

Он утверждает, что предложение по строительству завода изначально было направлено около двух лет назад, но более активно "переговоры начались буквально несколько недель назад". По словам гендиректора предприятия, предложение исследовательского центра направлено в Крым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют построить четыре опреснителя морской воды в Крыму, - волонтеры. ВИДЕО

Кошлаков не сообщил о стоимости проекта, но отметил, что на строительство может уйти от полутора до двух лет.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан

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Топ комментарии
+25
Якщо будуватиме Роскосмос, то можна дихати рівно: пацани Рогозіна розкрадуть гроші ще на стадії проектування...
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13.12.2020 23:36
+17
Как известно, дно - неисчерпаемый источник пресной воды.
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13.12.2020 23:28
+14
Надеюсь, качество будет как у "Протонов"!
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13.12.2020 23:28
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Правила форума Совет форумчан
Как известно, дно - неисчерпаемый источник пресной воды.
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13.12.2020 23:28 Ответить
Якщо будуватиме Роскосмос, то можна дихати рівно: пацани Рогозіна розкрадуть гроші ще на стадії проектування...
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13.12.2020 23:36 Ответить
Пацанов много, да и аппетиты большие. Но и дно неисчерпаемо. Пусть "опресняют"
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13.12.2020 23:43 Ответить
Суточное потребление воды только Симферополем составляет минимум 160 тыс.(по данным Аксенова)

Т.е. только для Симферополя нужно минимум 8 таких заводов....😕
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14.12.2020 00:09 Ответить
З язика зняв...
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14.12.2020 01:40 Ответить
Надо же перед Лунной программой потренироваться Будут из лунный морей воду добывать
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14.12.2020 16:43 Ответить
сосите кокошник кацапы!
тем более вместе с роскосмосом
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13.12.2020 23:28 Ответить
Надеюсь, качество будет как у "Протонов"!
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13.12.2020 23:28 Ответить
Как у батута.
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14.12.2020 07:30 Ответить
"Пилите, Шура, пилите - они золотые!"
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13.12.2020 23:30 Ответить
Поживем - увидим, конечно, как оно будет. Но махать рукой типа "нихрена у кацапов не получится" не стал бы. Гребанный мост они таки построили. Всю рашку обдерли, конечно, но построили. Если остальная рашка скопила жирок, то благодаря всяким гомосекам типа "сименс", поставляющими оборудование в обходи санкций, все может быть.
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13.12.2020 23:32 Ответить
Ободрать всю рашку ради моста? Это крутовато даже для рашки.
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13.12.2020 23:34 Ответить
а ты почитай, во сколько обошелся мост. Думаешь, что это крымчане оплатили или олигархи из своего кармана? Да хер там - урезали бюджеты другим регионам (может, Чечне оставили).
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13.12.2020 23:38 Ответить
да я не против. Только "за". Пусть грабят...своих же. На определенном этапе это даст знать.
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13.12.2020 23:42 Ответить
У нас Крым на спецзадании-завалить балалайню финансово
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13.12.2020 23:43 Ответить
Скорее всего, что то построят, но есть несколько вопросов:
1. Сколько таких заводов надо, что бы покрыть нужды Крыма?
2. Цена этих заводов? (нефть то не по 120 долларов)
3. Цена той воды?
4. Качество воды?
5. Транспортировка по территории Крыма?
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14.12.2020 00:24 Ответить
Сложно сказать. Тут много неизвестных. Смотря сколько бабла выделят (да, нефть не 120, но уже и не 30 - перевалили за 50), насколько принципиально будут соблюдаться санкции, запрещающие поставки оборудования в Крым, какие технологии будут применяться. На сегодня бесспорным лидером является Израиль, не только обеспечивающий свои потребности в пресной воде, но еще и экспортирующий ее. Это обеспечитвают 4 опреснительных завода, плюс там на 80% идет т. н. "вторичное потребление", когда воду из канализации не сливают, а очищают и по новой используют. Когда построили крымский мост, я спрашивал у реального специалиста, простоит ли он долго, учитывая, что при СССР так и не рискнули, учитывая условия. На что он ответил, что внмательно следил за процессом и там были применены технологии, которых в союзе просто еще не было. Так и здесь: теоретически современные технологии позволяют решить вопрос, на практике неизвестно как оно будет.
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14.12.2020 06:36 Ответить
Тебе зачем? Для каких целей интересуешся?
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14.12.2020 10:35 Ответить
Товарищь майор, вы сайтом ошиблись. Вам на рус весну с такими вопросами.
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14.12.2020 18:06 Ответить
Смотрю ты все свои сайты на память помнишь,кацарылый поляк.Смотри ,что бы тебя и правда Поляки не отловили.
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15.12.2020 12:30 Ответить
Игорь, у тебя с головой в порядке? Фигню пишешь, а потом еще и угрожать пытаешся. Типичное быдло.
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15.12.2020 15:26 Ответить
Мне глубоко нагадить,сколько вода будет стоить для продажный кацапских крысчян,тем более все равно ,сколько заводов они построят,чем больше тем лучше ,тем меньше у них денег будет на кацарылых тролей -вопросников?А качество воды ,должно быть как везде в козлостане ,цвета мочи !
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15.12.2020 12:33 Ответить
как всегда у РК, водичка будет говном пованивать, лишь бы не токсичная..
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13.12.2020 23:34 Ответить
Цікаво: Роскосмос на здобутках фон Брауна, то невже москалі обікрали Ізраїль, й будуть опріснювати воду?
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13.12.2020 23:34 Ответить
ага.. и установки будут расписаны под хохлому))😆😆😆
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13.12.2020 23:34 Ответить
https://youtu.be/5K27s0QUS80?t=18 Комедийная сценка про 2020 год от русни
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13.12.2020 23:42 Ответить
И ещё раз : наРаше нет рабочих технологий опреснения воды, а есть они на загнивающем Западе и развитом Востоке ( Израиль, Персидский Залив). Поэтому Рагозинские опреснительные батуты вполне могут иметь европейские или израильские корни, о чём надо внимательно следить и не допустить очередных "не виноватая я", вопреки Вежливым санкциям
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13.12.2020 23:34 Ответить
будет то же что и с мостом, это провал, очевидно. Аэропорт, Таврида, все загублено. Лучше всего трещать и ничего не делать
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13.12.2020 23:35 Ответить
А что не так с мостом, аэропортом и трассой Таврида, небрат? Всё работает: самолёты летают, поезда и машины ездят. Или ты до сих пор веришь, что ничего этого нет?
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14.12.2020 05:56 Ответить
купи очки и не парься, студент
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14.12.2020 06:23 Ответить
Роскосмос не смотря ( а может и благодаря) сокращению запусков в этом году держится без аварий, в отличие от конкурентов (китайцев, США, ЕС). У русни несомненно есть технологии опреснения. Вопрос сумеют ли они их масштабировать.
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13.12.2020 23:39 Ответить
Технология здесь одна - грандиозный распил.
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13.12.2020 23:44 Ответить
Думаю сумеют, это не слишком сложно. Но проблемы это не решит. Проблему решила бы переброска части воды реки Кубань. Это вообще не сложно. Но этот вариант не рассматривают, что странно.
п.с. Тем кто считает, что Кубань не обеспечивает и Краснодарский край отвечу, что во время половодья огромный объём воды сбрасывается в море.
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13.12.2020 23:59 Ответить
Ага... І тепла влітку у нас надлишок, а зимою - "прохолоди"... Будемо накопичувать і, розумно розподіляючи, повільно витрачать...
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14.12.2020 01:45 Ответить
Это совсем не сложно. Но требует огромного количества электроэнергии. Стране, которая ещё недавно самостоятельно не могла решить вопрос с электроэнергией в Крыму и всё в очередной раз только благодаря немцам ("Сименс" - да, мы будем об этом помнить), важно рассчитывать на Роскосмос (который держится на распилах и не способен сделать вообще ничего)
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14.12.2020 05:53 Ответить
Технологии обратного осмоса известны и стары как раз как примерно освоение космического пространства Там вопрос не в теоретической возможности или невозможности, вопрос в цене получаемой воды. Арабы строят такие заводы, проще было заказать у них, или у американцев. Только цена такой воды получается совсем уж космической, и, или этот праздник жизни будет оплачивать Москва (неплохой вариант, всё что делает кацапов беднее, это неплохой вариант), или крымчанам начнут приходить платежки за воду по 20-30 баксов за куб воды. (не знаю, сколько это нынче в деревянных фублях, но подозреваю, что неприемлемо много для среднестатистического кацапа)
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14.12.2020 06:22 Ответить
Технічна жижа за ціною Мартеля!))))
Що може краще втішити крисян!)))
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13.12.2020 23:39 Ответить
Для опреснения воды нужна электроэнергия. Для производства электроэнергии нужна пресная вода. Опреснитель будет на себя работать и производить рассол?
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13.12.2020 23:41 Ответить
20 тисяч кубів,це по 6 літрів на кожного крисчанина,навіть не змиєш те шо посрав))
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13.12.2020 23:42 Ответить
всім відомі успіхи "Роскосмосу"
капець Криму
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13.12.2020 23:42 Ответить
яущо роскосмос то можна не хвилюватися - нічого не побудують
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13.12.2020 23:42 Ответить
Ну, чого ж, побудують. Тільки воно,як завжди, або &бане при запуску, або отруїть всіх і вся в радіусі 100 км.
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13.12.2020 23:54 Ответить
Закончив кидать , он напился воды
Воды опреснённой , не чистой - результат предсказуем , проверен временем .
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13.12.2020 23:44 Ответить
Справа в тому, що кацапи мали часу багато з 2014 року, щоб збудувати тисячі таких заводів з опріснення морської води. Але не збудували чомусь - або грошей обмаль або технології не мають. Грошей з цього часу більше не стало у кацапні, технології також нє продвінулісь. Тому ця возня - лише возня.
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13.12.2020 23:48 Ответить
А покормить пустыми обещаниями крысчан?.. А распилить баблишка?..
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13.12.2020 23:58 Ответить
Даю идею.Надо пустить в каждую квартиру по трубопроводу, они все равно простаивают, техническую воды для смывания в туалете, мытья полов , автомобилей, купания, стирки.Воду брать прямо с моря.А для борща пусть покупают в бутылях.Это намного лучше чем хотел Москаль
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13.12.2020 23:52 Ответить
Такой вариант прорабатывается в Израиле, но пока только прорабатывается - там много минусов.
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14.12.2020 00:01 Ответить
О, Танкожоп Рогозин будет решать проблему воды в Крыму... Пока на МКС руссокосмонавты со сломанным блоком регенерации кислорода кувыркаются...
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13.12.2020 23:54 Ответить
Нужно просто пакетиками чая заткнуть дырявые трубы в Крыму и всем и без опреснителей хватит воды...
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13.12.2020 23:57 Ответить
Если Роскосмос во главе с Рогозиным взялись за дело - можно быть спокойным, распил бабла будет правильным!
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13.12.2020 23:56 Ответить
ватники ждали камни с неба, но их будут травить опресненной водой.
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13.12.2020 23:58 Ответить
дырки в системах опять будете жвачкой латать ?😂
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14.12.2020 00:03 Ответить
Наложить на его санкции.
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14.12.2020 00:05 Ответить
Гражданские по традиции снова будуть сасать, а вода пойдёт на военные объекты и крымский титан.
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14.12.2020 00:07 Ответить
значит можно быть уверенным - крысеныши будут пить мочу
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14.12.2020 00:09 Ответить
як воду назвете рогозька чи поехали ?
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14.12.2020 00:09 Ответить
Учитывая что потребность в воде в Крыму составляет 350-400 млн м3 в год, то 20 тыс. м3 в сутки, ну не знаю, зубы почистить не всем хватит.
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14.12.2020 00:10 Ответить
Суточное потребление воды только Симферополем составляет минимум 160 тыс.(по данным Аксенова)

Т.е. только для Симферополя нужно минимум 8 таких заводов....😕
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14.12.2020 00:17 Ответить
то что они декларируют не хватит и для одного симферополя. ну пусть строят, всеравно наш будет! главное что ни ЕС ни Штаты ни Япония ни Сингапур ни ЮКорея а роскосмос.... ну ну контора известная, в рашке её называют рогозинское об ъ е балово.
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14.12.2020 00:18 Ответить
Построят в Севастополе для военных.
Остальным - сосать лапу
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14.12.2020 00:42 Ответить
Исследовательский Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) ведет переговоры с российскими властями Крыма о строительстве завода по опреснению морской воды. Источник: https://censor.net/ru/n3236695

УСПІХУ ДЕБІЛИ

В Кацапії немає обладнання для таких процесів і опріснення буде неповним, а тут ще санкції і західні компанії не будуть нічого робити навіть за великі грощі. Кацапи ротом вже і Лондон завоювали і можуть ще повторити
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14.12.2020 00:54 Ответить
Вот интересно, если они и в "стабильных" регионах(где пресная вода течет из под любой воткнутой палки) не могут обеспечить население качественной водой- то ржавая, то грязная, то отключили, то прорвало.... То что ж они в Крыму на "вакцинируют". В общем, прогнозирую массовый упадок спроса на соль для хозяйственных нужд у населения, и увеличение спроса на сахар.... чтобы хоть как-то заглушить приготовленное блюдо с использованием местной "пресной" воды.
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14.12.2020 01:04 Ответить
Ну почему, вода вполне может быть качественной. Тем более, если будут использованы технологии Роскосмоса. Только себестоимость литра воды будет ... космическая. Вон, на МКС есть опреснитель, в чем проблемы? Только воду предпочитают возить с Земли, доставить её грузовым кораблем оказывается дешевле
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14.12.2020 06:01 Ответить
Завод по опреснению воды в Карлсбаде, Калифорния мощностью 200 миллион литров в сутки.

Підприємство "Роскосмосу" планує будувати в окупованому Криму завод з опріснення води - Цензор.НЕТ 1350
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14.12.2020 01:53 Ответить
Угу, только себе себестоимость воды, которая там производится, равна примерно 5 центов за галлон. Или 13 долларов за кубометр. Для экономики США это может быть и нормальная цена, но я хочу посмотреть на лица крымчан, которым начнут приходить платежки за воду. А сделать дешевле Роскосмос не сможет, и не только из-за любви к распилам. Мембраны в таких установках - расходники, и закупать их придется за рубежом, своих производств такого в России нет.
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14.12.2020 06:14 Ответить
та можно и с луны и с марса возить воду
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14.12.2020 02:30 Ответить
Зная как эти криворукие строят ракеты, остается только догадываться какой они построят опреснитель. Но бюджет попилят славно
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14.12.2020 04:38 Ответить
Будет опреснитель по цене ракеты, который будет производить воду с себестоимостью тысячу долларов за литр.
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14.12.2020 05:58 Ответить
Нехай будують, аби в Україну за водою не полізли.
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14.12.2020 06:38 Ответить
Підприємство "Роскосмосу" планує будувати в окупованому Криму завод з опріснення води - Цензор.НЕТ 1748
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14.12.2020 07:05 Ответить
ота тяжка вода і є камни . вони дочекались
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14.12.2020 07:11 Ответить
роскосмос построит завод? кацапские ынжынэры дебильны во всем... если они даже туалет на станции мир не могут отремонтировать, то какой завод они построят - фикальную станцию?
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14.12.2020 07:12 Ответить
Будувати будуть китайці з німецьким обладнанням що в криму вже відбувалось не один раз, одного заводу правда там не вистачить і він там ніколи не окупиться бо то острів любителів комуністичних цін.
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14.12.2020 08:16 Ответить
Рогозіну дуже кортить потрапити під санкції.
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14.12.2020 08:32 Ответить
даже если батут рогозина в этот раз выстрелит и завод "взлетит", есть одна небольшая проблемка, так проблемусичка, я бы сказал: таких заводов нужно штук 40-50.
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14.12.2020 08:44 Ответить
Походу еще по пять лет отработки всем добавят))
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14.12.2020 10:15 Ответить
Рогозіну з його "Роскосмосом" дуже кортить потрапити під санкції.
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14.12.2020 10:34 Ответить
Что вы так переживаете за кацарылых из крыма? Скоро бубочка ,заглянет в глазки х-ла и вода опять появится в крыму!
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14.12.2020 11:00 Ответить
Щоб опріснити морську воду її треба випаровувати, для цього потрібно енергозатрати:
Расчет расходов на нагрев водыСколько кВт·ч энергии тратится на нагрев воды

Температура холодной воды°C: = 10 °C, температура нагретой воды°C:= 100 °C

Объём или масса нагреваемой воды, л или кг: = 1000 литров (кг)

Расход электроэнергии на нагрев: 107.91 кВт·ч (388.484536 кДж) х 4,88 руб./кВт.ч х 20 тыс. кубометров воды в сутки = 10532016 руб. Виходить що в підсумку 1куб.м. опрісненої водички для крисчан мінімально буде коштувати приблизно 600 рубликів або 8,205 дол.США. Але - СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Вода, полученная с помощью опреснительных установок в Крыму, будет стоить в районе 40-60 рублей за кубометр. Об этом в интервью корреспонденту "Россия 24" заявил глава Крыма Сергей Аксенов. © РИА Новости Крым Сколько воды принес ливень в Чернореченское водохранилище Он напомнил, что сейчас стоимость кубометра воды в Крыму составляет 31 рубль. "
Вода, которую будут брать из Черного моря и опреснять в специальных установках до питьевого состояния, будет стоить от 85 руб. за кубический метр и больше, сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
Однако, уточнил премьер-министр, цену возможно уменьшить, если продавать выработки опреснительных станций - товарные соли: хлорат магния, хлорат кальция, поваренная соль, мирабилит. Их можно использовать в дорожных работах как песчано-гравийные смеси, привел пример Гоцанюк.
«Стоимость (опресненной воды - прим.) - очень высокая, но за счет реализации товарных солей, которые требуются в народном хозяйстве, стоимость уменьшится, она будет компенсироваться», - сказал председатель совета министров Крыма в эфире гостелеканала «https://youtu.be/yZCS3goUfLk Миллет » https://crimea.ria.ru/society/20201102/1118894625/Aksenov-nazval-stoimost-kubometra-opresnennoy-vody.html
http://gup-krymenergo.crimea.ru/consumers/price/tariful
https://www.cbr.ru/currency_base/daily/ https://heating.mavjuz.com/voda/
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14.12.2020 11:34 Ответить
В Ізраїлі де все раціонально, не крадуть і необабують ближніх: "Кстати, недавно в Ашдоде рассылали именно бумагу с подробным объяснением тарифов на воду.
Эта бумажка сейчас у меня в руках. 8,106 шекеля за первые 5 кубов на душу,
11.947 - за следующие." Тобто 3,68 дол.США
https://sites.google.com/site/razvitieizraila/home/problemy/vnesnie/prirodnye/voda/cena
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14.12.2020 11:45 Ответить
 
 