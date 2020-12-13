Предприятие Роскосмоса планирует строить в оккупированном Крыму завод по опреснению воды

Исследовательский Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) ведет переговоры с российскими властями Крыма о строительстве завода по опреснению морской воды.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний момент ведутся переговоры с администрацией Республики Крым, мы получили от них официальный запрос на представление инвестпроекта по строительству завода мощностью 20 тыс. кубометров воды в сутки", - отметил Кошлаков.

Он утверждает, что предложение по строительству завода изначально было направлено около двух лет назад, но более активно "переговоры начались буквально несколько недель назад". По словам гендиректора предприятия, предложение исследовательского центра направлено в Крым.

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Кошлаков не сообщил о стоимости проекта, но отметил, что на строительство может уйти от полутора до двух лет.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

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