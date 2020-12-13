Предприятие Роскосмоса планирует строить в оккупированном Крыму завод по опреснению воды
Исследовательский Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) ведет переговоры с российскими властями Крыма о строительстве завода по опреснению морской воды.
Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний момент ведутся переговоры с администрацией Республики Крым, мы получили от них официальный запрос на представление инвестпроекта по строительству завода мощностью 20 тыс. кубометров воды в сутки", - отметил Кошлаков.
Он утверждает, что предложение по строительству завода изначально было направлено около двух лет назад, но более активно "переговоры начались буквально несколько недель назад". По словам гендиректора предприятия, предложение исследовательского центра направлено в Крым.
Кошлаков не сообщил о стоимости проекта, но отметил, что на строительство может уйти от полутора до двух лет.
Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
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Т.е. только для Симферополя нужно минимум 8 таких заводов....😕
тем более вместе с роскосмосом
1. Сколько таких заводов надо, что бы покрыть нужды Крыма?
2. Цена этих заводов? (нефть то не по 120 долларов)
3. Цена той воды?
4. Качество воды?
5. Транспортировка по территории Крыма?
п.с. Тем кто считает, что Кубань не обеспечивает и Краснодарский край отвечу, что во время половодья огромный объём воды сбрасывается в море.
Що може краще втішити крисян!)))
капець Криму
Воды опреснённой , не чистой - результат предсказуем , проверен временем .
Т.е. только для Симферополя нужно минимум 8 таких заводов....😕
Остальным - сосать лапу
УСПІХУ ДЕБІЛИ
В Кацапії немає обладнання для таких процесів і опріснення буде неповним, а тут ще санкції і західні компанії не будуть нічого робити навіть за великі грощі. Кацапи ротом вже і Лондон завоювали і можуть ще повторити
Расчет расходов на нагрев водыСколько кВт·ч энергии тратится на нагрев воды
Температура холодной воды°C: = 10 °C, температура нагретой воды°C:= 100 °C
Объём или масса нагреваемой воды, л или кг: = 1000 литров (кг)
Расход электроэнергии на нагрев: 107.91 кВт·ч (388.484536 кДж) х 4,88 руб./кВт.ч х 20 тыс. кубометров воды в сутки = 10532016 руб. Виходить що в підсумку 1куб.м. опрісненої водички для крисчан мінімально буде коштувати приблизно 600 рубликів або 8,205 дол.США. Але - СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Вода, полученная с помощью опреснительных установок в Крыму, будет стоить в районе 40-60 рублей за кубометр. Об этом в интервью корреспонденту "Россия 24" заявил глава Крыма Сергей Аксенов. © РИА Новости Крым Сколько воды принес ливень в Чернореченское водохранилище Он напомнил, что сейчас стоимость кубометра воды в Крыму составляет 31 рубль. "
Вода, которую будут брать из Черного моря и опреснять в специальных установках до питьевого состояния, будет стоить от 85 руб. за кубический метр и больше, сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
Однако, уточнил премьер-министр, цену возможно уменьшить, если продавать выработки опреснительных станций - товарные соли: хлорат магния, хлорат кальция, поваренная соль, мирабилит. Их можно использовать в дорожных работах как песчано-гравийные смеси, привел пример Гоцанюк.
«Стоимость (опресненной воды - прим.) - очень высокая, но за счет реализации товарных солей, которые требуются в народном хозяйстве, стоимость уменьшится, она будет компенсироваться», - сказал председатель совета министров Крыма в эфире гостелеканала «https://youtu.be/yZCS3goUfLk Миллет » https://crimea.ria.ru/society/20201102/1118894625/Aksenov-nazval-stoimost-kubometra-opresnennoy-vody.html
http://gup-krymenergo.crimea.ru/consumers/price/tariful
https://www.cbr.ru/currency_base/daily/ https://heating.mavjuz.com/voda/
Эта бумажка сейчас у меня в руках. 8,106 шекеля за первые 5 кубов на душу,
11.947 - за следующие." Тобто 3,68 дол.США
https://sites.google.com/site/razvitieizraila/home/problemy/vnesnie/prirodnye/voda/cena