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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14079) Роскосмос (99) росія (63568) водопостачання (824) вода (1168)

Підприємство "Роскосмосу" планує будувати в окупованому Криму завод з опріснення води

Підприємство

Дослідницький центр ім. М.В. Келдиша (перебуває у складі "Роскосмосу") веде переговори з російською владою Криму про будівництво заводу з опріснення морської води.

Про це ТАСС повідомив генеральний директор підприємства Володимир Кошлаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі тривають переговори з адміністрацією Республіки Крим. Ми отримали від них офіційний запит на подання інвестпроєкту з будівництва заводу потужністю 20 тис. кубометрів води на добу", - зазначив Кошлаков.

Він стверджує, що пропозицію щодо будівництва заводу спочатку було направлено близько двох років тому, але активізувалися "переговори буквально кілька тижнів тому". За словами гендиректора підприємства, пропозицію дослідного центру направлено до Криму.

Дивіться також: Окупанти планують побудувати чотири опріснювачі морської води в Криму, - волонтери. ВIДЕО

Кошлаков не повідомив про вартість проєкту, але зазначив, що будівництво може тривати від півтора до двох років.

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм запровадили  третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть сягнути 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

Читайте також: Окупанти заговорили про необхідність "різкого підвищення культури водоспоживання" у кримчан
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Топ коментарі
+25
Якщо будуватиме Роскосмос, то можна дихати рівно: пацани Рогозіна розкрадуть гроші ще на стадії проектування...
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13.12.2020 23:36
+17
Как известно, дно - неисчерпаемый источник пресной воды.
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13.12.2020 23:28
+14
Надеюсь, качество будет как у "Протонов"!
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13.12.2020 23:28
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Как известно, дно - неисчерпаемый источник пресной воды.
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13.12.2020 23:28 Відповісти
Якщо будуватиме Роскосмос, то можна дихати рівно: пацани Рогозіна розкрадуть гроші ще на стадії проектування...
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13.12.2020 23:36 Відповісти
Пацанов много, да и аппетиты большие. Но и дно неисчерпаемо. Пусть "опресняют"
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13.12.2020 23:43 Відповісти
Суточное потребление воды только Симферополем составляет минимум 160 тыс.(по данным Аксенова)

Т.е. только для Симферополя нужно минимум 8 таких заводов....😕
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14.12.2020 00:09 Відповісти
З язика зняв...
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14.12.2020 01:40 Відповісти
Надо же перед Лунной программой потренироваться Будут из лунный морей воду добывать
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14.12.2020 16:43 Відповісти
сосите кокошник кацапы!
тем более вместе с роскосмосом
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13.12.2020 23:28 Відповісти
Надеюсь, качество будет как у "Протонов"!
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13.12.2020 23:28 Відповісти
Как у батута.
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14.12.2020 07:30 Відповісти
"Пилите, Шура, пилите - они золотые!"
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13.12.2020 23:30 Відповісти
Поживем - увидим, конечно, как оно будет. Но махать рукой типа "нихрена у кацапов не получится" не стал бы. Гребанный мост они таки построили. Всю рашку обдерли, конечно, но построили. Если остальная рашка скопила жирок, то благодаря всяким гомосекам типа "сименс", поставляющими оборудование в обходи санкций, все может быть.
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13.12.2020 23:32 Відповісти
Ободрать всю рашку ради моста? Это крутовато даже для рашки.
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13.12.2020 23:34 Відповісти
а ты почитай, во сколько обошелся мост. Думаешь, что это крымчане оплатили или олигархи из своего кармана? Да хер там - урезали бюджеты другим регионам (может, Чечне оставили).
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13.12.2020 23:38 Відповісти
да я не против. Только "за". Пусть грабят...своих же. На определенном этапе это даст знать.
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13.12.2020 23:42 Відповісти
У нас Крым на спецзадании-завалить балалайню финансово
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13.12.2020 23:43 Відповісти
Скорее всего, что то построят, но есть несколько вопросов:
1. Сколько таких заводов надо, что бы покрыть нужды Крыма?
2. Цена этих заводов? (нефть то не по 120 долларов)
3. Цена той воды?
4. Качество воды?
5. Транспортировка по территории Крыма?
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14.12.2020 00:24 Відповісти
Сложно сказать. Тут много неизвестных. Смотря сколько бабла выделят (да, нефть не 120, но уже и не 30 - перевалили за 50), насколько принципиально будут соблюдаться санкции, запрещающие поставки оборудования в Крым, какие технологии будут применяться. На сегодня бесспорным лидером является Израиль, не только обеспечивающий свои потребности в пресной воде, но еще и экспортирующий ее. Это обеспечитвают 4 опреснительных завода, плюс там на 80% идет т. н. "вторичное потребление", когда воду из канализации не сливают, а очищают и по новой используют. Когда построили крымский мост, я спрашивал у реального специалиста, простоит ли он долго, учитывая, что при СССР так и не рискнули, учитывая условия. На что он ответил, что внмательно следил за процессом и там были применены технологии, которых в союзе просто еще не было. Так и здесь: теоретически современные технологии позволяют решить вопрос, на практике неизвестно как оно будет.
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14.12.2020 06:36 Відповісти
Тебе зачем? Для каких целей интересуешся?
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14.12.2020 10:35 Відповісти
Товарищь майор, вы сайтом ошиблись. Вам на рус весну с такими вопросами.
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14.12.2020 18:06 Відповісти
Смотрю ты все свои сайты на память помнишь,кацарылый поляк.Смотри ,что бы тебя и правда Поляки не отловили.
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15.12.2020 12:30 Відповісти
Игорь, у тебя с головой в порядке? Фигню пишешь, а потом еще и угрожать пытаешся. Типичное быдло.
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15.12.2020 15:26 Відповісти
Мне глубоко нагадить,сколько вода будет стоить для продажный кацапских крысчян,тем более все равно ,сколько заводов они построят,чем больше тем лучше ,тем меньше у них денег будет на кацарылых тролей -вопросников?А качество воды ,должно быть как везде в козлостане ,цвета мочи !
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15.12.2020 12:33 Відповісти
как всегда у РК, водичка будет говном пованивать, лишь бы не токсичная..
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13.12.2020 23:34 Відповісти
Цікаво: Роскосмос на здобутках фон Брауна, то невже москалі обікрали Ізраїль, й будуть опріснювати воду?
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13.12.2020 23:34 Відповісти
ага.. и установки будут расписаны под хохлому))😆😆😆
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13.12.2020 23:34 Відповісти
https://youtu.be/5K27s0QUS80?t=18 Комедийная сценка про 2020 год от русни
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13.12.2020 23:42 Відповісти
И ещё раз : наРаше нет рабочих технологий опреснения воды, а есть они на загнивающем Западе и развитом Востоке ( Израиль, Персидский Залив). Поэтому Рагозинские опреснительные батуты вполне могут иметь европейские или израильские корни, о чём надо внимательно следить и не допустить очередных "не виноватая я", вопреки Вежливым санкциям
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13.12.2020 23:34 Відповісти
будет то же что и с мостом, это провал, очевидно. Аэропорт, Таврида, все загублено. Лучше всего трещать и ничего не делать
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13.12.2020 23:35 Відповісти
А что не так с мостом, аэропортом и трассой Таврида, небрат? Всё работает: самолёты летают, поезда и машины ездят. Или ты до сих пор веришь, что ничего этого нет?
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14.12.2020 05:56 Відповісти
купи очки и не парься, студент
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14.12.2020 06:23 Відповісти
Роскосмос не смотря ( а может и благодаря) сокращению запусков в этом году держится без аварий, в отличие от конкурентов (китайцев, США, ЕС). У русни несомненно есть технологии опреснения. Вопрос сумеют ли они их масштабировать.
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13.12.2020 23:39 Відповісти
Технология здесь одна - грандиозный распил.
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13.12.2020 23:44 Відповісти
Думаю сумеют, это не слишком сложно. Но проблемы это не решит. Проблему решила бы переброска части воды реки Кубань. Это вообще не сложно. Но этот вариант не рассматривают, что странно.
п.с. Тем кто считает, что Кубань не обеспечивает и Краснодарский край отвечу, что во время половодья огромный объём воды сбрасывается в море.
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13.12.2020 23:59 Відповісти
Ага... І тепла влітку у нас надлишок, а зимою - "прохолоди"... Будемо накопичувать і, розумно розподіляючи, повільно витрачать...
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14.12.2020 01:45 Відповісти
Это совсем не сложно. Но требует огромного количества электроэнергии. Стране, которая ещё недавно самостоятельно не могла решить вопрос с электроэнергией в Крыму и всё в очередной раз только благодаря немцам ("Сименс" - да, мы будем об этом помнить), важно рассчитывать на Роскосмос (который держится на распилах и не способен сделать вообще ничего)
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14.12.2020 05:53 Відповісти
Технологии обратного осмоса известны и стары как раз как примерно освоение космического пространства Там вопрос не в теоретической возможности или невозможности, вопрос в цене получаемой воды. Арабы строят такие заводы, проще было заказать у них, или у американцев. Только цена такой воды получается совсем уж космической, и, или этот праздник жизни будет оплачивать Москва (неплохой вариант, всё что делает кацапов беднее, это неплохой вариант), или крымчанам начнут приходить платежки за воду по 20-30 баксов за куб воды. (не знаю, сколько это нынче в деревянных фублях, но подозреваю, что неприемлемо много для среднестатистического кацапа)
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14.12.2020 06:22 Відповісти
Технічна жижа за ціною Мартеля!))))
Що може краще втішити крисян!)))
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13.12.2020 23:39 Відповісти
Для опреснения воды нужна электроэнергия. Для производства электроэнергии нужна пресная вода. Опреснитель будет на себя работать и производить рассол?
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13.12.2020 23:41 Відповісти
20 тисяч кубів,це по 6 літрів на кожного крисчанина,навіть не змиєш те шо посрав))
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13.12.2020 23:42 Відповісти
всім відомі успіхи "Роскосмосу"
капець Криму
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13.12.2020 23:42 Відповісти
яущо роскосмос то можна не хвилюватися - нічого не побудують
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13.12.2020 23:42 Відповісти
Ну, чого ж, побудують. Тільки воно,як завжди, або &бане при запуску, або отруїть всіх і вся в радіусі 100 км.
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13.12.2020 23:54 Відповісти
Закончив кидать , он напился воды
Воды опреснённой , не чистой - результат предсказуем , проверен временем .
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13.12.2020 23:44 Відповісти
Справа в тому, що кацапи мали часу багато з 2014 року, щоб збудувати тисячі таких заводів з опріснення морської води. Але не збудували чомусь - або грошей обмаль або технології не мають. Грошей з цього часу більше не стало у кацапні, технології також нє продвінулісь. Тому ця возня - лише возня.
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13.12.2020 23:48 Відповісти
А покормить пустыми обещаниями крысчан?.. А распилить баблишка?..
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13.12.2020 23:58 Відповісти
Даю идею.Надо пустить в каждую квартиру по трубопроводу, они все равно простаивают, техническую воды для смывания в туалете, мытья полов , автомобилей, купания, стирки.Воду брать прямо с моря.А для борща пусть покупают в бутылях.Это намного лучше чем хотел Москаль
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13.12.2020 23:52 Відповісти
Такой вариант прорабатывается в Израиле, но пока только прорабатывается - там много минусов.
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14.12.2020 00:01 Відповісти
О, Танкожоп Рогозин будет решать проблему воды в Крыму... Пока на МКС руссокосмонавты со сломанным блоком регенерации кислорода кувыркаются...
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13.12.2020 23:54 Відповісти
Нужно просто пакетиками чая заткнуть дырявые трубы в Крыму и всем и без опреснителей хватит воды...
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13.12.2020 23:57 Відповісти
Если Роскосмос во главе с Рогозиным взялись за дело - можно быть спокойным, распил бабла будет правильным!
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13.12.2020 23:56 Відповісти
ватники ждали камни с неба, но их будут травить опресненной водой.
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13.12.2020 23:58 Відповісти
дырки в системах опять будете жвачкой латать ?😂
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14.12.2020 00:03 Відповісти
Наложить на его санкции.
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14.12.2020 00:05 Відповісти
Гражданские по традиции снова будуть сасать, а вода пойдёт на военные объекты и крымский титан.
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14.12.2020 00:07 Відповісти
значит можно быть уверенным - крысеныши будут пить мочу
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14.12.2020 00:09 Відповісти
як воду назвете рогозька чи поехали ?
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14.12.2020 00:09 Відповісти
Учитывая что потребность в воде в Крыму составляет 350-400 млн м3 в год, то 20 тыс. м3 в сутки, ну не знаю, зубы почистить не всем хватит.
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14.12.2020 00:10 Відповісти
Суточное потребление воды только Симферополем составляет минимум 160 тыс.(по данным Аксенова)

Т.е. только для Симферополя нужно минимум 8 таких заводов....😕
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14.12.2020 00:17 Відповісти
то что они декларируют не хватит и для одного симферополя. ну пусть строят, всеравно наш будет! главное что ни ЕС ни Штаты ни Япония ни Сингапур ни ЮКорея а роскосмос.... ну ну контора известная, в рашке её называют рогозинское об ъ е балово.
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14.12.2020 00:18 Відповісти
Построят в Севастополе для военных.
Остальным - сосать лапу
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14.12.2020 00:42 Відповісти
Исследовательский Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) ведет переговоры с российскими властями Крыма о строительстве завода по опреснению морской воды. Источник: https://censor.net/ru/n3236695

УСПІХУ ДЕБІЛИ

В Кацапії немає обладнання для таких процесів і опріснення буде неповним, а тут ще санкції і західні компанії не будуть нічого робити навіть за великі грощі. Кацапи ротом вже і Лондон завоювали і можуть ще повторити
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14.12.2020 00:54 Відповісти
Вот интересно, если они и в "стабильных" регионах(где пресная вода течет из под любой воткнутой палки) не могут обеспечить население качественной водой- то ржавая, то грязная, то отключили, то прорвало.... То что ж они в Крыму на "вакцинируют". В общем, прогнозирую массовый упадок спроса на соль для хозяйственных нужд у населения, и увеличение спроса на сахар.... чтобы хоть как-то заглушить приготовленное блюдо с использованием местной "пресной" воды.
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14.12.2020 01:04 Відповісти
Ну почему, вода вполне может быть качественной. Тем более, если будут использованы технологии Роскосмоса. Только себестоимость литра воды будет ... космическая. Вон, на МКС есть опреснитель, в чем проблемы? Только воду предпочитают возить с Земли, доставить её грузовым кораблем оказывается дешевле
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14.12.2020 06:01 Відповісти
Завод по опреснению воды в Карлсбаде, Калифорния мощностью 200 миллион литров в сутки.

Підприємство "Роскосмосу" планує будувати в окупованому Криму завод з опріснення води - Цензор.НЕТ 1350
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14.12.2020 01:53 Відповісти
Угу, только себе себестоимость воды, которая там производится, равна примерно 5 центов за галлон. Или 13 долларов за кубометр. Для экономики США это может быть и нормальная цена, но я хочу посмотреть на лица крымчан, которым начнут приходить платежки за воду. А сделать дешевле Роскосмос не сможет, и не только из-за любви к распилам. Мембраны в таких установках - расходники, и закупать их придется за рубежом, своих производств такого в России нет.
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14.12.2020 06:14 Відповісти
та можно и с луны и с марса возить воду
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14.12.2020 02:30 Відповісти
Зная как эти криворукие строят ракеты, остается только догадываться какой они построят опреснитель. Но бюджет попилят славно
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14.12.2020 04:38 Відповісти
Будет опреснитель по цене ракеты, который будет производить воду с себестоимостью тысячу долларов за литр.
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14.12.2020 05:58 Відповісти
Нехай будують, аби в Україну за водою не полізли.
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14.12.2020 06:38 Відповісти
Підприємство "Роскосмосу" планує будувати в окупованому Криму завод з опріснення води - Цензор.НЕТ 1748
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14.12.2020 07:05 Відповісти
ота тяжка вода і є камни . вони дочекались
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14.12.2020 07:11 Відповісти
роскосмос построит завод? кацапские ынжынэры дебильны во всем... если они даже туалет на станции мир не могут отремонтировать, то какой завод они построят - фикальную станцию?
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14.12.2020 07:12 Відповісти
Будувати будуть китайці з німецьким обладнанням що в криму вже відбувалось не один раз, одного заводу правда там не вистачить і він там ніколи не окупиться бо то острів любителів комуністичних цін.
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14.12.2020 08:16 Відповісти
Рогозіну дуже кортить потрапити під санкції.
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14.12.2020 08:32 Відповісти
даже если батут рогозина в этот раз выстрелит и завод "взлетит", есть одна небольшая проблемка, так проблемусичка, я бы сказал: таких заводов нужно штук 40-50.
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14.12.2020 08:44 Відповісти
Походу еще по пять лет отработки всем добавят))
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14.12.2020 10:15 Відповісти
Рогозіну з його "Роскосмосом" дуже кортить потрапити під санкції.
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14.12.2020 10:34 Відповісти
Что вы так переживаете за кацарылых из крыма? Скоро бубочка ,заглянет в глазки х-ла и вода опять появится в крыму!
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14.12.2020 11:00 Відповісти
Щоб опріснити морську воду її треба випаровувати, для цього потрібно енергозатрати:
Расчет расходов на нагрев водыСколько кВт·ч энергии тратится на нагрев воды

Температура холодной воды°C: = 10 °C, температура нагретой воды°C:= 100 °C

Объём или масса нагреваемой воды, л или кг: = 1000 литров (кг)

Расход электроэнергии на нагрев: 107.91 кВт·ч (388.484536 кДж) х 4,88 руб./кВт.ч х 20 тыс. кубометров воды в сутки = 10532016 руб. Виходить що в підсумку 1куб.м. опрісненої водички для крисчан мінімально буде коштувати приблизно 600 рубликів або 8,205 дол.США. Але - СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Вода, полученная с помощью опреснительных установок в Крыму, будет стоить в районе 40-60 рублей за кубометр. Об этом в интервью корреспонденту "Россия 24" заявил глава Крыма Сергей Аксенов. © РИА Новости Крым Сколько воды принес ливень в Чернореченское водохранилище Он напомнил, что сейчас стоимость кубометра воды в Крыму составляет 31 рубль. "
Вода, которую будут брать из Черного моря и опреснять в специальных установках до питьевого состояния, будет стоить от 85 руб. за кубический метр и больше, сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
Однако, уточнил премьер-министр, цену возможно уменьшить, если продавать выработки опреснительных станций - товарные соли: хлорат магния, хлорат кальция, поваренная соль, мирабилит. Их можно использовать в дорожных работах как песчано-гравийные смеси, привел пример Гоцанюк.
«Стоимость (опресненной воды - прим.) - очень высокая, но за счет реализации товарных солей, которые требуются в народном хозяйстве, стоимость уменьшится, она будет компенсироваться», - сказал председатель совета министров Крыма в эфире гостелеканала «https://youtu.be/yZCS3goUfLk Миллет » https://crimea.ria.ru/society/20201102/1118894625/Aksenov-nazval-stoimost-kubometra-opresnennoy-vody.html
http://gup-krymenergo.crimea.ru/consumers/price/tariful
https://www.cbr.ru/currency_base/daily/ https://heating.mavjuz.com/voda/
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14.12.2020 11:34 Відповісти
В Ізраїлі де все раціонально, не крадуть і необабують ближніх: "Кстати, недавно в Ашдоде рассылали именно бумагу с подробным объяснением тарифов на воду.
Эта бумажка сейчас у меня в руках. 8,106 шекеля за первые 5 кубов на душу,
11.947 - за следующие." Тобто 3,68 дол.США
https://sites.google.com/site/razvitieizraila/home/problemy/vnesnie/prirodnye/voda/cena
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14.12.2020 11:45 Відповісти
 
 