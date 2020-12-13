Підприємство "Роскосмосу" планує будувати в окупованому Криму завод з опріснення води
Дослідницький центр ім. М.В. Келдиша (перебуває у складі "Роскосмосу") веде переговори з російською владою Криму про будівництво заводу з опріснення морської води.
Про це ТАСС повідомив генеральний директор підприємства Володимир Кошлаков, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі тривають переговори з адміністрацією Республіки Крим. Ми отримали від них офіційний запит на подання інвестпроєкту з будівництва заводу потужністю 20 тис. кубометрів води на добу", - зазначив Кошлаков.
Він стверджує, що пропозицію щодо будівництва заводу спочатку було направлено близько двох років тому, але активізувалися "переговори буквально кілька тижнів тому". За словами гендиректора підприємства, пропозицію дослідного центру направлено до Криму.
Кошлаков не повідомив про вартість проєкту, але зазначив, що будівництво може тривати від півтора до двох років.
Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.
З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм запровадили третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть сягнути 2,5 млрд рублів.
Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
Будь ласка, зачекайте...
Т.е. только для Симферополя нужно минимум 8 таких заводов....😕
тем более вместе с роскосмосом
1. Сколько таких заводов надо, что бы покрыть нужды Крыма?
2. Цена этих заводов? (нефть то не по 120 долларов)
3. Цена той воды?
4. Качество воды?
5. Транспортировка по территории Крыма?
п.с. Тем кто считает, что Кубань не обеспечивает и Краснодарский край отвечу, что во время половодья огромный объём воды сбрасывается в море.
Що може краще втішити крисян!)))
капець Криму
Воды опреснённой , не чистой - результат предсказуем , проверен временем .
Т.е. только для Симферополя нужно минимум 8 таких заводов....😕
Остальным - сосать лапу
УСПІХУ ДЕБІЛИ
В Кацапії немає обладнання для таких процесів і опріснення буде неповним, а тут ще санкції і західні компанії не будуть нічого робити навіть за великі грощі. Кацапи ротом вже і Лондон завоювали і можуть ще повторити
Расчет расходов на нагрев водыСколько кВт·ч энергии тратится на нагрев воды
Температура холодной воды°C: = 10 °C, температура нагретой воды°C:= 100 °C
Объём или масса нагреваемой воды, л или кг: = 1000 литров (кг)
Расход электроэнергии на нагрев: 107.91 кВт·ч (388.484536 кДж) х 4,88 руб./кВт.ч х 20 тыс. кубометров воды в сутки = 10532016 руб. Виходить що в підсумку 1куб.м. опрісненої водички для крисчан мінімально буде коштувати приблизно 600 рубликів або 8,205 дол.США. Але - СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Вода, полученная с помощью опреснительных установок в Крыму, будет стоить в районе 40-60 рублей за кубометр. Об этом в интервью корреспонденту "Россия 24" заявил глава Крыма Сергей Аксенов. © РИА Новости Крым Сколько воды принес ливень в Чернореченское водохранилище Он напомнил, что сейчас стоимость кубометра воды в Крыму составляет 31 рубль. "
Вода, которую будут брать из Черного моря и опреснять в специальных установках до питьевого состояния, будет стоить от 85 руб. за кубический метр и больше, сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
Однако, уточнил премьер-министр, цену возможно уменьшить, если продавать выработки опреснительных станций - товарные соли: хлорат магния, хлорат кальция, поваренная соль, мирабилит. Их можно использовать в дорожных работах как песчано-гравийные смеси, привел пример Гоцанюк.
«Стоимость (опресненной воды - прим.) - очень высокая, но за счет реализации товарных солей, которые требуются в народном хозяйстве, стоимость уменьшится, она будет компенсироваться», - сказал председатель совета министров Крыма в эфире гостелеканала «https://youtu.be/yZCS3goUfLk Миллет » https://crimea.ria.ru/society/20201102/1118894625/Aksenov-nazval-stoimost-kubometra-opresnennoy-vody.html
http://gup-krymenergo.crimea.ru/consumers/price/tariful
https://www.cbr.ru/currency_base/daily/ https://heating.mavjuz.com/voda/
Эта бумажка сейчас у меня в руках. 8,106 шекеля за первые 5 кубов на душу,
11.947 - за следующие." Тобто 3,68 дол.США
https://sites.google.com/site/razvitieizraila/home/problemy/vnesnie/prirodnye/voda/cena