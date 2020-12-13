Підприємство "Роскосмосу" планує будувати в окупованому Криму завод з опріснення води

Дослідницький центр ім. М.В. Келдиша (перебуває у складі "Роскосмосу") веде переговори з російською владою Криму про будівництво заводу з опріснення морської води.

Про це ТАСС повідомив генеральний директор підприємства Володимир Кошлаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі тривають переговори з адміністрацією Республіки Крим. Ми отримали від них офіційний запит на подання інвестпроєкту з будівництва заводу потужністю 20 тис. кубометрів води на добу", - зазначив Кошлаков.

Він стверджує, що пропозицію щодо будівництва заводу спочатку було направлено близько двох років тому, але активізувалися "переговори буквально кілька тижнів тому". За словами гендиректора підприємства, пропозицію дослідного центру направлено до Криму.

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Кошлаков не повідомив про вартість проєкту, але зазначив, що будівництво може тривати від півтора до двох років.

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм запровадили третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть сягнути 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

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