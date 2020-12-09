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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Константінов (28) Крим (12747) водопостачання (609) вода (910)

Окупанти заговорили про необхідність "різкого підвищення культури водоспоживання" у кримчан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти заговорили про необхідність

Підконтрольний Кремлю спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов закликав кримчан "оголосити війну тотальним втратам води в мережах" і назвав наступний 2021 рік "роком боротьби за водну автономію" півострова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Наступний рік стане для всіх нас роком боротьби за водну автономію республіки. В останні роки ми вже отримали таку автономію в енергетичній сфері, впоралися з транспортною блокадою. Поточний рік виявився найпосушливішим за останні 150 років – з моменту, коли в Криму почали проводитися відповідні спостереження", – заявив Константинов.

Він стверджує, що в умовах водного дефіциту в Криму "неприпустима безгосподарність і марнотратство" у використанні водних ресурсів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері

"Ми маємо оголосити тотальну війну втратам води в мережах, істотно прискорити реконструкцію мереж водопостачання в сільських населених пунктах (зношеність 80-90%). Нам слід інтенсифікувати роботу серед населення, спрямовану на різке підвищення культури водоспоживання. Давайте спробуємо сформувати таку ситуацію, коли жодної краплі води не витрачається даремно", – наголосив він.

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водоймищ запровадили третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

До листопада 29 населених пунктів в окупованому Криму перевели або на графік, або на режимне водопостачання, або на підвезення води. Повідомлялося, що дебіт у свердловинах падає.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Попил водички, пописяй в баночку.потом ещё раз попьёшь ь - культура потребления воды по крысянски.
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09.12.2020 01:29
+29
Мягко, кацапы! Непозволительно мягко! Ситуация с водой требует архижёсткого подхода! По просьбам трудящихся даёшь чрезвычайные трибуналы за расхищение и разбазаривание гидрофонда! За три литра - расстрел или 25 лет лагерей без права переписки! Только так можно выстоять назло биндерам и укропам!
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09.12.2020 03:57
+24
ну што крысята.помогла вам ваша русня?
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09.12.2020 02:18
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Попил водички, пописяй в баночку.потом ещё раз попьёшь ь - культура потребления воды по крысянски.
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09.12.2020 01:29 Відповісти
Это замкнутый цикл и никаких больше проблем с водой.
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09.12.2020 05:57 Відповісти
Закон сохранения массы\энергии никто не отменял. Выпил литр - отдал 850гр. Воды хватит но не надолго.
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09.12.2020 12:43 Відповісти
Да и год водной автономии как-то слабоватенько звучит... А не пора ли им там всем уже и на независимость от воды на просторах радимой говени замахнуться... Окупанти заговорили про необхідність "різкого підвищення культури водоспоживання" у кримчан - Цензор.НЕТ 8878
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09.12.2020 10:59 Відповісти
Крысяны купаются всей семьей в одной ванне.Экономия Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 2248
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09.12.2020 01:45 Відповісти
усією великою родиною - мама тато баба дід тьотья, дьядья. воду не зливають, бо родина охайна, на чистий четвер треба залишити.
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09.12.2020 05:44 Відповісти
На щі піде
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09.12.2020 09:23 Відповісти
скоро "камни с неба " будут економить
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09.12.2020 01:46 Відповісти
Нехай п'ють морську воду, в чому проблема?
До того ж це реально покращить культуру споживання води - не будуть по вулицях та під'їздах писюганити.
Знаєте чому?
...
Тому що від морської води відмовляють нирки! )))0))0)))
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09.12.2020 04:21 Відповісти
Ані до сіх пор беспечно пользуютца унитазами, смивая за сабой гівно водой!
Долой унітази - только вигрєбниє ями, как діди дєлалі!Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 1013
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09.12.2020 01:47 Відповісти
это уже было-- в ссср -економика должна быть экономной ( кто постарше помнит)- доекономились до развала
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09.12.2020 01:48 Відповісти
Битва за урожай😀
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09.12.2020 01:59 Відповісти
кАкую страну пАтиряли Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 4050
Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 7236

Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 2452
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09.12.2020 02:08 Відповісти
Зомбі раша ТВ тим кримчанам усі памарки вже затуркало. Це ще не каміння с неба? Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 1377 То нехай далі чекають московитських "покращень" Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 2700

Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 2241
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09.12.2020 01:55 Відповісти
Зате біндер нєтутя!
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09.12.2020 03:59 Відповісти
Воти именно "что дальше" никто не задумывался, пофиг было на последствия. Так и у нас 21 апреля 2019 года пофиг "что дальше", давай "по приколу," лишь бы не "барыга".
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09.12.2020 06:06 Відповісти
Запивать камни с неба уже нечем.
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09.12.2020 08:01 Відповісти
ну што крысята.помогла вам ваша русня?
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09.12.2020 02:18 Відповісти
та какая у тебя жизнь, плесень.
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09.12.2020 09:08 Відповісти
Мягко, кацапы! Непозволительно мягко! Ситуация с водой требует архижёсткого подхода! По просьбам трудящихся даёшь чрезвычайные трибуналы за расхищение и разбазаривание гидрофонда! За три литра - расстрел или 25 лет лагерей без права переписки! Только так можно выстоять назло биндерам и укропам!
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09.12.2020 03:57 Відповісти
Читайте "Дюну"...
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09.12.2020 03:59 Відповісти
...особливо про амуніцію із замкненим циклом. От тільки кацапи не можуть у високі технології, тому для крисчан буде спрощена схема очищення
(через ватку)
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09.12.2020 04:16 Відповісти
Цензор, а что это за "российский парламент Крыма" без кавычек ? Вы, если уж перепечатываете материалы, хотя бы немного обрабатывайте текст в соответствии с украинским законодательством. Двойка редактору.
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09.12.2020 05:36 Відповісти
А опреснители???, вместо военных расходов стройте опреснители и не скиглите)
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09.12.2020 06:14 Відповісти
у них из технологий только распильные и дерибанные.
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09.12.2020 07:24 Відповісти
Технологии опреснения - энергозатратные. После получения "пресной" воды остаются рассолы, которые тоже необходимо куда-то сливать, вариантов два море и в почву, как видим варианты не варианты. Кроме всего прочего своей технологии опреснения в промышленных масштабах нет.
Решение водной проблемы начинается с природоохранных мероприятий, как в курятнике относятся к природе хороше видно на примере Крыма, в котором из-за скважин пересохли даже карстовые пещеры
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09.12.2020 12:56 Відповісти
камнями с неба пусть подмываются дебилы
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09.12.2020 06:33 Відповісти
олухи царя небесного... сначала создают себе проблемы(изподтишка), затем делают рыло, чтобы их "разрешить".
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09.12.2020 06:49 Відповісти
Блин, включил ЗИК, от нечего делать, - мертвечук блеет, а он на вид действительно уже мертвечук. Дурбентий ак центирует , шо НА уКРАИНЕ, В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПУСКА КАЦАПВАКЦИНЫ "ВО ИМЯ " граждан Украины. Стоит мертвеТчук перед камерой в окружении кацапов-толкачей своей еще не прошедшей испытания кацапвакцины. Мертвечук также попенял повереного американца в Украине за то, шо мол тот сказал, шо Украина кокцапвакцину покупать не будет. А вот муйлуша"любезно " заверил мерТвеТчука, шо рассмотрит возможность предоставления Украине вакцины для ее производства внутри страны. ОТСТОЙНЫМ стал канал ЗИК.
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09.12.2020 06:58 Відповісти
мертвеТчук планирует подчинить харьковские мощности биореакторов для производства не прошедшей тестирование и не дающей даже 80% в своей эффективности кокцап вакцины СПУТНИК.
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09.12.2020 07:03 Відповісти
решил хапнуть бабла на этой теме, как и *****
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09.12.2020 09:08 Відповісти
продажный канал... А ведущие имеют явно выраженный западноукраинский акцент.
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09.12.2020 07:11 Відповісти
в переводе- воду только пить, а жопу не мыть
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09.12.2020 07:16 Відповісти
Так кацапня и не моет. Дикари, сэр.
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09.12.2020 08:24 Відповісти
Из истории...,Без воды и не туды,и не сюды....,ДнепроГес взорвали НКВДисты Джугашвили чтобы хвошыздам не достался...а что утонуло и погибло 100 000 украинцев,то не беда для РАБссии...Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 7738
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09.12.2020 07:19 Відповісти
Самое интересное что турбины для ДнепроГэса были изготовлены в Германии...
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09.12.2020 07:22 Відповісти
В Германии изготовлены только паровые турбины для временной электростанции самой стройки. А на плотину установили американские - Дженерал Электрик.
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09.12.2020 10:36 Відповісти
"Нам следует интенсифицировать работу среди населения, направленную на резкое повышение культуры водопотребления."

Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 927
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09.12.2020 07:24 Відповісти
Кацапи ...*кулюторно * . Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 7003

..
.Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 6169 Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 7788
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09.12.2020 07:32 Відповісти
Кацап с похмелья. Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 7097
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09.12.2020 08:16 Відповісти
тре визнати і серед касапів є культурні,отой чорненький навіть не бикує а смиренно чекає своєї черги)
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09.12.2020 18:47 Відповісти
Он не культурный. Он петух, хоть и козел. А тот, что лакает - пахан.
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20.01.2021 00:13 Відповісти
"Борьба за водную автономию" в перекладі на людстку мову означає відмова від постачання води на острів навіть якщо наполягати будуть. Некористуватися дощовою водою, якщо хмару притягло з материка і не дай боже з України. Так сказати, круговоріт води в криму.
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09.12.2020 07:43 Відповісти
Культура потребления алкоголя вроде была. Но чтоб воды! Кацвпы дожились, некогда цветущий Крым превращается в выжженную пустыню. Крым именно поэтому и присоединили к Украине, что без тесной коммуникации с материковой частью полуостров просто погибнет.
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09.12.2020 07:49 Відповісти
Ни чего он не погибнет! Он жил и процветал несколько миллионов лет, правда без кацапов. Он вернется в свое естественное состояние, со временем сформируется и водный баланс. Правда в том, что Крым не сможет напоить и прокормить более 300 000 человек (возможно даже меньше). жилая и рабочая зоны сократятся до прибрежных районов, весь северный и восточный Крым превратится в степь, на которой ничего не вырастишь и никого не выкормишь, кроме коз и овец (бараны будут на побережье).
Во время второй мировой немцам и нафиг не нужен был Крым, до тех пор пока с его территории не начались налеты на нефтеперерабатывающие предприятия Румынии. Только после этого Гитлер обратил свой взгляд на Крым и Закавказье.
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09.12.2020 13:06 Відповісти
А какие магнолии цвели в Украинском Крыме. А стаи синичек зимой там же... Всё.
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09.12.2020 14:13 Відповісти
Граждане оккупанты, повышайте культурку - вешайте коврики на сухую штукатурку.
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09.12.2020 08:15 Відповісти
А самим сделать слабо: 2 атома водорода+ 1 атом кислорода и пей ,хоч залейся!😊
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09.12.2020 08:15 Відповісти
Могут, но водород сначала нужно из воды добыть, а воды нет. Кацапский треугольник
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09.12.2020 10:12 Відповісти
Дык у них углеводородов в избытке,они даже углеводородное джакузи у побережья толи Дании,толи Германии устроили,нужно только вентиль открыть😊
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09.12.2020 15:30 Відповісти
С кислородом нынче проблема, из-за короновируса, его употребляют в чистом не разбавленном виде.
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09.12.2020 13:07 Відповісти
Им сцарь приказал с кислорода срочно перейти на СпутникV,по примеру сцаревой дочки.
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09.12.2020 15:34 Відповісти
Я хочу предложить скрепным поносцам выход из водного тупика. Репоеды !! По любому вашему Северному потоку 2 трындец, поднимите трубы из морской пучины, сдайте в металолом, накупите бутиливанной воды, отправьте в крысчанам и будет вам счастье.
Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 8714 Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 8714 Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 8714
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09.12.2020 08:22 Відповісти
Зачем кацапам вода? Они же водку пьют. А мыться - то не скрепно. Еще классик занес в века о немытых.
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09.12.2020 08:58 Відповісти
Це той Константинов, який набрався кредитів в українських банках і щоб не віддавати - зрадив Україну? Ти їх, поліцай звичайно навчиш. Тут багато говорити не потрібно - всі ходіть какати і пісяти в посадки, чи на дитячі майданчики(якщо не добіг до посадки), а підтиратися камінчиками, митися один раз в місяць і в морі, бо скільки в Криму тої зими. Так?
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09.12.2020 09:27 Відповісти
Приду домой, сварю хорошего борща, помоюсь, попью чистой прохладной воды, полью цветы, напою кота, он тоже любит хорошую воду. Посмотрю по телевизору, как сдохла в оккупированном Крыме на дне водохранилища рыба, теперь из этого водохранилища кацапы пью эту воду с дохлой рыбой, как они страдают без воды. И меня охватывает чувство удовлетворенности, что мои враги страдают, что оккупированный украинский Крым им тоже мстит
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09.12.2020 09:46 Відповісти
Отож ... як 500 тис мосалів понаїхало + солдатня із машинами , літаками ,кораблями , то водиці не вистачить навіть з Дніпра ... то єдине можливе 1 мільон москалів- тута-нхамонів у пустелі ....
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09.12.2020 10:35 Відповісти
Жители ОРДЛО видите к чему стремиться. Вон крымнаш вошёл в состав нарасии и што и всё....
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09.12.2020 10:42 Відповісти
Окупанти заговорили про необхідність "різкого підвищення культури водоспоживання" у кримчан - Цензор.НЕТ 8221
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09.12.2020 14:01 Відповісти
 
 