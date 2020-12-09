Окупанти заговорили про необхідність "різкого підвищення культури водоспоживання" у кримчан

Підконтрольний Кремлю спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов закликав кримчан "оголосити війну тотальним втратам води в мережах" і назвав наступний 2021 рік "роком боротьби за водну автономію" півострова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Наступний рік стане для всіх нас роком боротьби за водну автономію республіки. В останні роки ми вже отримали таку автономію в енергетичній сфері, впоралися з транспортною блокадою. Поточний рік виявився найпосушливішим за останні 150 років – з моменту, коли в Криму почали проводитися відповідні спостереження", – заявив Константинов.

Він стверджує, що в умовах водного дефіциту в Криму "неприпустима безгосподарність і марнотратство" у використанні водних ресурсів.

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"Ми маємо оголосити тотальну війну втратам води в мережах, істотно прискорити реконструкцію мереж водопостачання в сільських населених пунктах (зношеність 80-90%). Нам слід інтенсифікувати роботу серед населення, спрямовану на різке підвищення культури водоспоживання. Давайте спробуємо сформувати таку ситуацію, коли жодної краплі води не витрачається даремно", – наголосив він.

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водоймищ запровадили третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

До листопада 29 населених пунктів в окупованому Криму перевели або на графік, або на режимне водопостачання, або на підвезення води. Повідомлялося, що дебіт у свердловинах падає.