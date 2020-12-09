Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан
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Подконтрольный Кремлю спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов призвал крымчан "объявить войну тотальным потерям воды в сетях" и назвал наступающий 2021 год "годом борьбы за водную автономию" полуострова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Наступающий год станет для всех нас годом борьбы за водную автономию республики. В последние годы мы уже получили такую автономию в энергетической сфере, справились с транспортной блокадой. Текущий год оказался самым засушливым за последние 150 лет - с момента, когда в Крыму стали проводиться соответствующие наблюдения", - заявил Константинов.
Он утверждает, что в условиях водного дефицита в Крыму "недопустима бесхозяйственность и расточительность" в использовании водных ресурсов.
"Мы должны объявить тотальную войну потерям воды в сетях, существенно ускорить реконструкцию сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах (изношенность 80-90%). Нам следует интенсифицировать работу среди населения, направленную на резкое повышение культуры водопотребления. Давайте попробуем сформировать такую ситуацию, когда ни капли воды не тратится понапрасну", - подчеркнул он.
Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
К ноябрю 29 населенных пунктов в оккупированном Крыму перевели или на график, или на режимное водоснабжение, или на подвоз воды. Сообщалось, что дебит в скважинах падает.
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До того ж це реально покращить культуру споживання води - не будуть по вулицях та під'їздах писюганити.
Знаєте чому?
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Тому що від морської води відмовляють нирки! )))0))0)))
Долой унітази - только вигрєбниє ями, как діди дєлалі!
(через ватку)
Решение водной проблемы начинается с природоохранных мероприятий, как в курятнике относятся к природе хороше видно на примере Крыма, в котором из-за скважин пересохли даже карстовые пещеры
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Во время второй мировой немцам и нафиг не нужен был Крым, до тех пор пока с его территории не начались налеты на нефтеперерабатывающие предприятия Румынии. Только после этого Гитлер обратил свой взгляд на Крым и Закавказье.