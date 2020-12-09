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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Константинов (82) Крым (26022) водоснабжение (696) вода (880)

Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты заговорили о необходимости

Подконтрольный Кремлю спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов призвал крымчан "объявить войну тотальным потерям воды в сетях" и назвал наступающий 2021 год "годом борьбы за водную автономию" полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Наступающий год станет для всех нас годом борьбы за водную автономию республики. В последние годы мы уже получили такую автономию в энергетической сфере, справились с транспортной блокадой. Текущий год оказался самым засушливым за последние 150 лет - с момента, когда в Крыму стали проводиться соответствующие наблюдения", - заявил Константинов.

Он утверждает, что в условиях водного дефицита в Крыму "недопустима бесхозяйственность и расточительность" в использовании водных ресурсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запасов воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось на восемь дней, - оккупационные власти Крыма

"Мы должны объявить тотальную войну потерям воды в сетях, существенно ускорить реконструкцию сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах (изношенность 80-90%). Нам следует интенсифицировать работу среди населения, направленную на резкое повышение культуры водопотребления. Давайте попробуем сформировать такую ситуацию, когда ни капли воды не тратится понапрасну", - подчеркнул он.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Также читайте: Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится"

К ноябрю 29 населенных пунктов в оккупированном Крыму перевели или на график, или на режимное водоснабжение, или на подвоз воды. Сообщалось, что дебит в скважинах падает.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+33
Попил водички, пописяй в баночку.потом ещё раз попьёшь ь - культура потребления воды по крысянски.
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09.12.2020 01:29
+29
Мягко, кацапы! Непозволительно мягко! Ситуация с водой требует архижёсткого подхода! По просьбам трудящихся даёшь чрезвычайные трибуналы за расхищение и разбазаривание гидрофонда! За три литра - расстрел или 25 лет лагерей без права переписки! Только так можно выстоять назло биндерам и укропам!
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09.12.2020 03:57
+24
ну што крысята.помогла вам ваша русня?
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09.12.2020 02:18
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Правила форума Совет форумчан
Попил водички, пописяй в баночку.потом ещё раз попьёшь ь - культура потребления воды по крысянски.
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09.12.2020 01:29 Ответить
Это замкнутый цикл и никаких больше проблем с водой.
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09.12.2020 05:57 Ответить
Закон сохранения массы\энергии никто не отменял. Выпил литр - отдал 850гр. Воды хватит но не надолго.
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09.12.2020 12:43 Ответить
Да и год водной автономии как-то слабоватенько звучит... А не пора ли им там всем уже и на независимость от воды на просторах радимой говени замахнуться... Окупанти заговорили про необхідність "різкого підвищення культури водоспоживання" у кримчан - Цензор.НЕТ 8878
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09.12.2020 10:59 Ответить
Крысяны купаются всей семьей в одной ванне.Экономия Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 2248
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09.12.2020 01:45 Ответить
усією великою родиною - мама тато баба дід тьотья, дьядья. воду не зливають, бо родина охайна, на чистий четвер треба залишити.
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09.12.2020 05:44 Ответить
На щі піде
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09.12.2020 09:23 Ответить
скоро "камни с неба " будут економить
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09.12.2020 01:46 Ответить
Нехай п'ють морську воду, в чому проблема?
До того ж це реально покращить культуру споживання води - не будуть по вулицях та під'їздах писюганити.
Знаєте чому?
...
Тому що від морської води відмовляють нирки! )))0))0)))
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09.12.2020 04:21 Ответить
Ані до сіх пор беспечно пользуютца унитазами, смивая за сабой гівно водой!
Долой унітази - только вигрєбниє ями, как діди дєлалі!Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 1013
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09.12.2020 01:47 Ответить
это уже было-- в ссср -економика должна быть экономной ( кто постарше помнит)- доекономились до развала
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09.12.2020 01:48 Ответить
Битва за урожай😀
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09.12.2020 01:59 Ответить
кАкую страну пАтиряли Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 4050
Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 7236

Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 2452
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09.12.2020 02:08 Ответить
Зомбі раша ТВ тим кримчанам усі памарки вже затуркало. Це ще не каміння с неба? Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 1377 То нехай далі чекають московитських "покращень" Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 2700

Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 2241
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09.12.2020 01:55 Ответить
Зате біндер нєтутя!
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09.12.2020 03:59 Ответить
Воти именно "что дальше" никто не задумывался, пофиг было на последствия. Так и у нас 21 апреля 2019 года пофиг "что дальше", давай "по приколу," лишь бы не "барыга".
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09.12.2020 06:06 Ответить
Запивать камни с неба уже нечем.
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09.12.2020 08:01 Ответить
ну што крысята.помогла вам ваша русня?
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09.12.2020 02:18 Ответить
та какая у тебя жизнь, плесень.
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09.12.2020 09:08 Ответить
Мягко, кацапы! Непозволительно мягко! Ситуация с водой требует архижёсткого подхода! По просьбам трудящихся даёшь чрезвычайные трибуналы за расхищение и разбазаривание гидрофонда! За три литра - расстрел или 25 лет лагерей без права переписки! Только так можно выстоять назло биндерам и укропам!
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09.12.2020 03:57 Ответить
Читайте "Дюну"...
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09.12.2020 03:59 Ответить
...особливо про амуніцію із замкненим циклом. От тільки кацапи не можуть у високі технології, тому для крисчан буде спрощена схема очищення
(через ватку)
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09.12.2020 04:16 Ответить
Цензор, а что это за "российский парламент Крыма" без кавычек ? Вы, если уж перепечатываете материалы, хотя бы немного обрабатывайте текст в соответствии с украинским законодательством. Двойка редактору.
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09.12.2020 05:36 Ответить
А опреснители???, вместо военных расходов стройте опреснители и не скиглите)
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09.12.2020 06:14 Ответить
у них из технологий только распильные и дерибанные.
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09.12.2020 07:24 Ответить
Технологии опреснения - энергозатратные. После получения "пресной" воды остаются рассолы, которые тоже необходимо куда-то сливать, вариантов два море и в почву, как видим варианты не варианты. Кроме всего прочего своей технологии опреснения в промышленных масштабах нет.
Решение водной проблемы начинается с природоохранных мероприятий, как в курятнике относятся к природе хороше видно на примере Крыма, в котором из-за скважин пересохли даже карстовые пещеры
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09.12.2020 12:56 Ответить
камнями с неба пусть подмываются дебилы
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09.12.2020 06:33 Ответить
олухи царя небесного... сначала создают себе проблемы(изподтишка), затем делают рыло, чтобы их "разрешить".
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09.12.2020 06:49 Ответить
Блин, включил ЗИК, от нечего делать, - мертвечук блеет, а он на вид действительно уже мертвечук. Дурбентий ак центирует , шо НА уКРАИНЕ, В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПУСКА КАЦАПВАКЦИНЫ "ВО ИМЯ " граждан Украины. Стоит мертвеТчук перед камерой в окружении кацапов-толкачей своей еще не прошедшей испытания кацапвакцины. Мертвечук также попенял повереного американца в Украине за то, шо мол тот сказал, шо Украина кокцапвакцину покупать не будет. А вот муйлуша"любезно " заверил мерТвеТчука, шо рассмотрит возможность предоставления Украине вакцины для ее производства внутри страны. ОТСТОЙНЫМ стал канал ЗИК.
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09.12.2020 06:58 Ответить
мертвеТчук планирует подчинить харьковские мощности биореакторов для производства не прошедшей тестирование и не дающей даже 80% в своей эффективности кокцап вакцины СПУТНИК.
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09.12.2020 07:03 Ответить
решил хапнуть бабла на этой теме, как и *****
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09.12.2020 09:08 Ответить
продажный канал... А ведущие имеют явно выраженный западноукраинский акцент.
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09.12.2020 07:11 Ответить
в переводе- воду только пить, а жопу не мыть
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09.12.2020 07:16 Ответить
Так кацапня и не моет. Дикари, сэр.
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09.12.2020 08:24 Ответить
Из истории...,Без воды и не туды,и не сюды....,ДнепроГес взорвали НКВДисты Джугашвили чтобы хвошыздам не достался...а что утонуло и погибло 100 000 украинцев,то не беда для РАБссии...Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 7738
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09.12.2020 07:19 Ответить
Самое интересное что турбины для ДнепроГэса были изготовлены в Германии...
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09.12.2020 07:22 Ответить
В Германии изготовлены только паровые турбины для временной электростанции самой стройки. А на плотину установили американские - Дженерал Электрик.
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09.12.2020 10:36 Ответить
"Нам следует интенсифицировать работу среди населения, направленную на резкое повышение культуры водопотребления."

Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 927
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09.12.2020 07:24 Ответить
Кацапи ...*кулюторно * . Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 7003

..
.Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 6169 Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 7788
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09.12.2020 07:32 Ответить
Кацап с похмелья. Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 7097
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09.12.2020 08:16 Ответить
тре визнати і серед касапів є культурні,отой чорненький навіть не бикує а смиренно чекає своєї черги)
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09.12.2020 18:47 Ответить
Он не культурный. Он петух, хоть и козел. А тот, что лакает - пахан.
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20.01.2021 00:13 Ответить
"Борьба за водную автономию" в перекладі на людстку мову означає відмова від постачання води на острів навіть якщо наполягати будуть. Некористуватися дощовою водою, якщо хмару притягло з материка і не дай боже з України. Так сказати, круговоріт води в криму.
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09.12.2020 07:43 Ответить
Культура потребления алкоголя вроде была. Но чтоб воды! Кацвпы дожились, некогда цветущий Крым превращается в выжженную пустыню. Крым именно поэтому и присоединили к Украине, что без тесной коммуникации с материковой частью полуостров просто погибнет.
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09.12.2020 07:49 Ответить
Ни чего он не погибнет! Он жил и процветал несколько миллионов лет, правда без кацапов. Он вернется в свое естественное состояние, со временем сформируется и водный баланс. Правда в том, что Крым не сможет напоить и прокормить более 300 000 человек (возможно даже меньше). жилая и рабочая зоны сократятся до прибрежных районов, весь северный и восточный Крым превратится в степь, на которой ничего не вырастишь и никого не выкормишь, кроме коз и овец (бараны будут на побережье).
Во время второй мировой немцам и нафиг не нужен был Крым, до тех пор пока с его территории не начались налеты на нефтеперерабатывающие предприятия Румынии. Только после этого Гитлер обратил свой взгляд на Крым и Закавказье.
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09.12.2020 13:06 Ответить
А какие магнолии цвели в Украинском Крыме. А стаи синичек зимой там же... Всё.
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09.12.2020 14:13 Ответить
Граждане оккупанты, повышайте культурку - вешайте коврики на сухую штукатурку.
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09.12.2020 08:15 Ответить
А самим сделать слабо: 2 атома водорода+ 1 атом кислорода и пей ,хоч залейся!😊
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09.12.2020 08:15 Ответить
Могут, но водород сначала нужно из воды добыть, а воды нет. Кацапский треугольник
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09.12.2020 10:12 Ответить
Дык у них углеводородов в избытке,они даже углеводородное джакузи у побережья толи Дании,толи Германии устроили,нужно только вентиль открыть😊
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09.12.2020 15:30 Ответить
С кислородом нынче проблема, из-за короновируса, его употребляют в чистом не разбавленном виде.
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09.12.2020 13:07 Ответить
Им сцарь приказал с кислорода срочно перейти на СпутникV,по примеру сцаревой дочки.
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09.12.2020 15:34 Ответить
Я хочу предложить скрепным поносцам выход из водного тупика. Репоеды !! По любому вашему Северному потоку 2 трындец, поднимите трубы из морской пучины, сдайте в металолом, накупите бутиливанной воды, отправьте в крысчанам и будет вам счастье.
Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 8714 Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 8714 Оккупанты заговорили о необходимости "резкого повышения культуры водопотребления" у крымчан - Цензор.НЕТ 8714
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09.12.2020 08:22 Ответить
Зачем кацапам вода? Они же водку пьют. А мыться - то не скрепно. Еще классик занес в века о немытых.
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09.12.2020 08:58 Ответить
Це той Константинов, який набрався кредитів в українських банках і щоб не віддавати - зрадив Україну? Ти їх, поліцай звичайно навчиш. Тут багато говорити не потрібно - всі ходіть какати і пісяти в посадки, чи на дитячі майданчики(якщо не добіг до посадки), а підтиратися камінчиками, митися один раз в місяць і в морі, бо скільки в Криму тої зими. Так?
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09.12.2020 09:27 Ответить
Приду домой, сварю хорошего борща, помоюсь, попью чистой прохладной воды, полью цветы, напою кота, он тоже любит хорошую воду. Посмотрю по телевизору, как сдохла в оккупированном Крыме на дне водохранилища рыба, теперь из этого водохранилища кацапы пью эту воду с дохлой рыбой, как они страдают без воды. И меня охватывает чувство удовлетворенности, что мои враги страдают, что оккупированный украинский Крым им тоже мстит
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09.12.2020 09:46 Ответить
Отож ... як 500 тис мосалів понаїхало + солдатня із машинами , літаками ,кораблями , то водиці не вистачить навіть з Дніпра ... то єдине можливе 1 мільон москалів- тута-нхамонів у пустелі ....
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09.12.2020 10:35 Ответить
Жители ОРДЛО видите к чему стремиться. Вон крымнаш вошёл в состав нарасии и што и всё....
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09.12.2020 10:42 Ответить
Окупанти заговорили про необхідність "різкого підвищення культури водоспоживання" у кримчан - Цензор.НЕТ 8221
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09.12.2020 14:01 Ответить
 
 