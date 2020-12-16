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Во время локдауна общественный транспорт Киева будет работать, - Кличко

Во время локдауна общественный транспорт Киева будет работать, - Кличко

Во время локдауна, который правительство планирует ввести с 8 по 24 января 2021 года, общественный транспорт столицы будет работать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе, в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров. Их можно перевозить в количестве мест для сидения. Поэтому прошу всех соблюдать это правило. А также - обязательно надевать маску в общественном транспорте. И, во время карантина пользуйтесь транспортом только при необходимости", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что, по решению правительства, во время локдауа метрополитен будет работать в штатном режиме.

Кроме того, Кличко добавил, что более 30% заражений происходят именно в общественном транспорте.

Также читайте: За сутки из-за COVID-19 в Киеве умер 21 человек, выявлено 1858 новых случаев, среди заболевших 141 ребенок и 70 медиков, - Кличко. КАРТА

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Топ комментарии
+1
хм.. а Велюр работать будет !?
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16.12.2020 12:40
+1
То це буде не локдаун, а %%% собачий...
Коли транспорт був по спецперепусткам більшість офісних робітників заставляли ходити на роботу. Кому пепепустку купували (КМДА, до речі, торгувала як пиріжками цими перепустками), хтось міг собі дозволити таксі, інших возили купами на машинах фірм.
А якщо громадський транспорт буде працювати без обмежень то всі будуть на роботі, нікому не дозволять дистанційно працювати, тільки школяри дома і малий бізнес буде торгувати як під час того карантину, приїзжають у двори і "з під поли" торгують прямо з багажника авто.
Смішно і сумно за таку "владу".
"влада" якій головне рейтинг та бабло, а не врятовані людські життя, не має право на існування.
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16.12.2020 12:49
+1
и эпицентр(все -дцать)!
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16.12.2020 14:08
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Хорошо , что живу не в Киеве . Даже в Днепре утром ж.па .
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16.12.2020 12:26 Ответить
хм.. а Велюр работать будет !?
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16.12.2020 12:40 Ответить
и эпицентр(все -дцать)!
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16.12.2020 14:08 Ответить
Чо ж він це саме весною не сказав???
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16.12.2020 12:43 Ответить
Весной было до 100 человек в сутки всего по всей Украине парализовали всё ,убили много кафе ресторанов многие так и не оклемали,потому что Зебилы так как транспорт нигде не закрывали даже на улицу только в магазин Испания, Италия но транспорт полупостой но ходил,не сравнить весенние сводки по ковид наши и Европы были
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16.12.2020 12:51 Ответить
100%!
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16.12.2020 13:20 Ответить
То це буде не локдаун, а %%% собачий...
Коли транспорт був по спецперепусткам більшість офісних робітників заставляли ходити на роботу. Кому пепепустку купували (КМДА, до речі, торгувала як пиріжками цими перепустками), хтось міг собі дозволити таксі, інших возили купами на машинах фірм.
А якщо громадський транспорт буде працювати без обмежень то всі будуть на роботі, нікому не дозволять дистанційно працювати, тільки школяри дома і малий бізнес буде торгувати як під час того карантину, приїзжають у двори і "з під поли" торгують прямо з багажника авто.
Смішно і сумно за таку "владу".
"влада" якій головне рейтинг та бабло, а не врятовані людські життя, не має право на існування.
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16.12.2020 12:49 Ответить
А феерии от зебилов кроме зебилов никто и не ждет. Все как обычно.
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16.12.2020 12:56 Ответить
як так проводити лохдаун то він буде не останній
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16.12.2020 13:51 Ответить
и выбрали-ж этого отбитого строителя стеклянных мостов киевляне...
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16.12.2020 14:09 Ответить
Головне, щоб працювали "Велюри" й "Епіцентри"!
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16.12.2020 14:10 Ответить
 
 