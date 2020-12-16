Во время локдауна общественный транспорт Киева будет работать, - Кличко
Во время локдауна, который правительство планирует ввести с 8 по 24 января 2021 года, общественный транспорт столицы будет работать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе, в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров. Их можно перевозить в количестве мест для сидения. Поэтому прошу всех соблюдать это правило. А также - обязательно надевать маску в общественном транспорте. И, во время карантина пользуйтесь транспортом только при необходимости", - подчеркнул Кличко.
Мэр Киева добавил, что, по решению правительства, во время локдауа метрополитен будет работать в штатном режиме.
Кроме того, Кличко добавил, что более 30% заражений происходят именно в общественном транспорте.
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Коли транспорт був по спецперепусткам більшість офісних робітників заставляли ходити на роботу. Кому пепепустку купували (КМДА, до речі, торгувала як пиріжками цими перепустками), хтось міг собі дозволити таксі, інших возили купами на машинах фірм.
А якщо громадський транспорт буде працювати без обмежень то всі будуть на роботі, нікому не дозволять дистанційно працювати, тільки школяри дома і малий бізнес буде торгувати як під час того карантину, приїзжають у двори і "з під поли" торгують прямо з багажника авто.
Смішно і сумно за таку "владу".
"влада" якій головне рейтинг та бабло, а не врятовані людські життя, не має право на існування.