Во время локдауна общественный транспорт Киева будет работать, - Кличко

Во время локдауна, который правительство планирует ввести с 8 по 24 января 2021 года, общественный транспорт столицы будет работать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе, в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров. Их можно перевозить в количестве мест для сидения. Поэтому прошу всех соблюдать это правило. А также - обязательно надевать маску в общественном транспорте. И, во время карантина пользуйтесь транспортом только при необходимости", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что, по решению правительства, во время локдауа метрополитен будет работать в штатном режиме.

Кроме того, Кличко добавил, что более 30% заражений происходят именно в общественном транспорте.

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