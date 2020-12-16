Під час локдауну громадський транспорт Києва працюватиме, - Кличко
Під час локдауну, який уряд планує запровадити з 8 по 24 січня 2021 року, громадський транспорт столиці працюватиме.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Громадський транспорт столиці працюватиме. Обмеження в наземному транспорті, в тому числі, в маршрутних таксі, будуть стосуватися кількості пасажирів. Їх можна перевозити в кількості місць для сидіння. Тому прошу всіх дотримуватися цього правила. А також - обов'язково надягати маску в громадському транспорті. І під час карантину користуйтеся транспортом тільки за необхідності", - підкреслив Кличко.
Мер Києва додав, що, за рішенням уряду, під час локдауну метрополітен працюватиме в штатному режимі.
Крім того, Кличко додав, що понад 30% заражень відбуваються саме в громадському транспорті.
Будь ласка, зачекайте...
Коли транспорт був по спецперепусткам більшість офісних робітників заставляли ходити на роботу. Кому пепепустку купували (КМДА, до речі, торгувала як пиріжками цими перепустками), хтось міг собі дозволити таксі, інших возили купами на машинах фірм.
А якщо громадський транспорт буде працювати без обмежень то всі будуть на роботі, нікому не дозволять дистанційно працювати, тільки школяри дома і малий бізнес буде торгувати як під час того карантину, приїзжають у двори і "з під поли" торгують прямо з багажника авто.
Смішно і сумно за таку "владу".
"влада" якій головне рейтинг та бабло, а не врятовані людські життя, не має право на існування.