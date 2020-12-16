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Під час локдауну громадський транспорт Києва працюватиме, - Кличко

Під час локдауну громадський транспорт Києва працюватиме, - Кличко

Під час локдауну, який уряд планує запровадити з 8 по 24 січня 2021 року, громадський транспорт столиці працюватиме.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Громадський транспорт столиці працюватиме. Обмеження в наземному транспорті, в тому числі, в маршрутних таксі, будуть стосуватися кількості пасажирів. Їх можна перевозити в кількості місць для сидіння. Тому прошу всіх дотримуватися цього правила. А також - обов'язково надягати маску в громадському транспорті. І під час карантину користуйтеся транспортом тільки за необхідності", - підкреслив Кличко.

Мер Києва додав, що, за рішенням уряду, під час локдауну метрополітен працюватиме в штатному режимі.

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Крім того, Кличко додав, що понад 30% заражень відбуваються саме в громадському транспорті.

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Топ коментарі
+1
хм.. а Велюр работать будет !?
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16.12.2020 12:40
+1
То це буде не локдаун, а %%% собачий...
Коли транспорт був по спецперепусткам більшість офісних робітників заставляли ходити на роботу. Кому пепепустку купували (КМДА, до речі, торгувала як пиріжками цими перепустками), хтось міг собі дозволити таксі, інших возили купами на машинах фірм.
А якщо громадський транспорт буде працювати без обмежень то всі будуть на роботі, нікому не дозволять дистанційно працювати, тільки школяри дома і малий бізнес буде торгувати як під час того карантину, приїзжають у двори і "з під поли" торгують прямо з багажника авто.
Смішно і сумно за таку "владу".
"влада" якій головне рейтинг та бабло, а не врятовані людські життя, не має право на існування.
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16.12.2020 12:49
+1
и эпицентр(все -дцать)!
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16.12.2020 14:08
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Хорошо , что живу не в Киеве . Даже в Днепре утром ж.па .
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16.12.2020 12:26 Відповісти
хм.. а Велюр работать будет !?
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16.12.2020 12:40 Відповісти
и эпицентр(все -дцать)!
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16.12.2020 14:08 Відповісти
Чо ж він це саме весною не сказав???
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16.12.2020 12:43 Відповісти
Весной было до 100 человек в сутки всего по всей Украине парализовали всё ,убили много кафе ресторанов многие так и не оклемали,потому что Зебилы так как транспорт нигде не закрывали даже на улицу только в магазин Испания, Италия но транспорт полупостой но ходил,не сравнить весенние сводки по ковид наши и Европы были
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16.12.2020 12:51 Відповісти
100%!
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16.12.2020 13:20 Відповісти
То це буде не локдаун, а %%% собачий...
Коли транспорт був по спецперепусткам більшість офісних робітників заставляли ходити на роботу. Кому пепепустку купували (КМДА, до речі, торгувала як пиріжками цими перепустками), хтось міг собі дозволити таксі, інших возили купами на машинах фірм.
А якщо громадський транспорт буде працювати без обмежень то всі будуть на роботі, нікому не дозволять дистанційно працювати, тільки школяри дома і малий бізнес буде торгувати як під час того карантину, приїзжають у двори і "з під поли" торгують прямо з багажника авто.
Смішно і сумно за таку "владу".
"влада" якій головне рейтинг та бабло, а не врятовані людські життя, не має право на існування.
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16.12.2020 12:49 Відповісти
А феерии от зебилов кроме зебилов никто и не ждет. Все как обычно.
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16.12.2020 12:56 Відповісти
як так проводити лохдаун то він буде не останній
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16.12.2020 13:51 Відповісти
и выбрали-ж этого отбитого строителя стеклянных мостов киевляне...
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16.12.2020 14:09 Відповісти
Головне, щоб працювали "Велюри" й "Епіцентри"!
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16.12.2020 14:10 Відповісти
 
 