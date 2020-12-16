Під час локдауну громадський транспорт Києва працюватиме, - Кличко

Під час локдауну, який уряд планує запровадити з 8 по 24 січня 2021 року, громадський транспорт столиці працюватиме.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Громадський транспорт столиці працюватиме. Обмеження в наземному транспорті, в тому числі, в маршрутних таксі, будуть стосуватися кількості пасажирів. Їх можна перевозити в кількості місць для сидіння. Тому прошу всіх дотримуватися цього правила. А також - обов'язково надягати маску в громадському транспорті. І під час карантину користуйтеся транспортом тільки за необхідності", - підкреслив Кличко.

Мер Києва додав, що, за рішенням уряду, під час локдауну метрополітен працюватиме в штатному режимі.

Також читайте: За добу через COVID-19 у Києві померла 21 особа, виявлено 1858 нових випадків, серед захворілих 141 дитина і 70 медиків, - Кличко. КАРТА

Крім того, Кличко додав, що понад 30% заражень відбуваються саме в громадському транспорті.