Зеленский обсудит с послами приоритеты внешней политики Украины, - Мендель

Президент Владимир Зеленский примет участие в совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений, где будут обсуждаться стратегические приоритеты внешней политики Украины.

Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Президент примет участие в совещании послов, эта встреча будет освещаться публично", - отметила она.

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Мендель объяснила, что это - ежегодная встреча Президента с украинскими послами за рубежом.

В то же время пресс-секретарь главы государства отметила, что на предстоящем совещании будут обсуждаться стратегические приоритеты внешней политики Украины.