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Зеленский обсудит с послами приоритеты внешней политики Украины, - Мендель

Зеленский обсудит с послами приоритеты внешней политики Украины, - Мендель

Президент Владимир Зеленский примет участие в совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений, где будут обсуждаться стратегические приоритеты внешней политики Украины.

Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Президент примет участие в совещании послов, эта встреча будет освещаться публично", - отметила она.

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Мендель объяснила, что это - ежегодная встреча Президента с украинскими послами за рубежом.

В то же время пресс-секретарь главы государства отметила, что на предстоящем совещании будут обсуждаться стратегические приоритеты внешней политики Украины.

Автор: 

дипломатия (1463) Зеленский Владимир (20336) посол (1799) дипломаты (636) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+25
Зеленский обсудит с послами приоритеты внешней политики Украины, - Мендель - Цензор.НЕТ 4927
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16.12.2020 13:25
+11
ШТА?!
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16.12.2020 13:24
+11
Лично, говорит, явится присным,

а не в образе Ермака, как обычно...
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16.12.2020 13:31
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ШТА?!
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16.12.2020 13:24 Ответить
Лично, говорит, явится присным,

а не в образе Ермака, как обычно...
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16.12.2020 13:31 Ответить
Волынская резня(с)?
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16.12.2020 13:39 Ответить
Зеленський обговорить із послами пріоритети зовнішньої політики України, - Мендель - Цензор.НЕТ 1976
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16.12.2020 14:21 Ответить
У Зеленского харя скоро треснет.
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16.12.2020 16:15 Ответить
Зеленский обсудит с послами приоритеты внешней политики Украины, - Мендель - Цензор.НЕТ 4927
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16.12.2020 13:25 Ответить
А зараз, зелені, фуйло в сра.у цілують.
https://censor.net/ru/news/3237242/kuleba_o_dialoge_s_rossieyi_etot_razgovor_ochen_nujen_bez_strategii_v_otnoshenii_rf_ne_budet_ni_bezopasnosti
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16.12.2020 13:34 Ответить
Ну так оно тупое -само не догоняет...
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16.12.2020 13:25 Ответить
Пора в таежный союз ?
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16.12.2020 13:25 Ответить
Мендель , а можна по конкретнишее. Зарубежніе послі , - Есть и в таежном союзе, что опять Туда, Не
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16.12.2020 13:28 Ответить
Та ви шо,навіть обсудить, та не може бути , то вже якийсь *прорив* ,схожий на Пукінський ...
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16.12.2020 13:31 Ответить
что там обсуждать евроинтеграция и НАТО, ну или Ростов.
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16.12.2020 13:33 Ответить
Вечер музыки на рояле для послов.
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16.12.2020 13:33 Ответить
Корпоратив
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16.12.2020 13:46 Ответить
************.
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16.12.2020 13:33 Ответить
ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ.....
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16.12.2020 13:34 Ответить
"Президент примет участие в совещании послов, эта встреча будет освещаться публично" - https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Представляю, какие будут те послы.
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16.12.2020 13:36 Ответить
таджик узбек та киргиз.....навіть туркмен сказав що зайнятий.....
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16.12.2020 13:54 Ответить
а вот єто кацапчик уже совсем не твое дело! у вас в рашке шо своих проблем нет?
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16.12.2020 13:51 Ответить
Рюзьге свиня, твоя свиноматка-мама лежить п'яна в канаві!
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16.12.2020 14:55 Ответить
Вы абсолютно правы. Это ничтожество из ольгинского лепрозория подрабатывает на наших сайтах - строчит за тарелку жирной гороховой похлёбки со свиными гениталиями....Пусть хоть поест , неудачник....
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16.12.2020 14:24 Ответить
Мендельша, а шо там з послами можна обговорювати? Вони ж нічого не вирішують, вони працюють лише передастами.... Хоча, помиляюсь, можна обговорити яка країна може прийняти на відпо чинок гарантіка з родиною та з оточенням, включаючі й Йулю Мендель (на всяк випадок....). Треба самому до глав країн звертатися та спілкуватися лише з ними (а не з передастами) хоча б і в медійному просторі . а ти вовік цього робити ох як не хочешь і не любиш !!!! бо сказати тобі немає чого.....
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16.12.2020 13:49 Ответить
може ти краще з Мендель пріоритети обговориш?
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16.12.2020 13:53 Ответить
та уже много раз обговаривал, и в устной форме и задним числом.
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16.12.2020 14:30 Ответить
Вову закатают в ковер. И вынесут куда-нибудь на мусорку, как старую и ненужную вещь.
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16.12.2020 13:55 Ответить
Предновогоднего развлечения послам захотелось.
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16.12.2020 14:20 Ответить
Забыл парашник, как пиндосы в начале 90-х вас опять от голода спасали своей гуманитаркой? И не в первый раз. Х..ло своё спрос, он ей тогда в Питере приторговывал.
Голод в твоей Параше 1891-1892 год. Картина Айвазовского. Пиндосы кормят вЯликай и вечно голодный СРУский народ.
Зеленський обговорить із послами пріоритети зовнішньої політики України, - Мендель - Цензор.НЕТ 1011
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16.12.2020 14:39 Ответить
Нет, росийский художник Айвазовский с натуры рисовал.
Дурашка ты парашная и необразованная.

https://trendymen.ru/lifestyle/art/124433

https://www.pinterest.ru/pin/469429961160741167/

А ниже, обсос парашный, не полный перечень, когда америкосы вас, ваших пап, дедушек, прадедушек и прапрадедушек (и бабушек с мамами), от голодухи спасали.
https://www.partner-inform.de/partner/detail/2018/8/235/9169/gumanitarnaja-pomoshh-ameriki-golodajushhej-rossii?lang=ru
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16.12.2020 14:59 Ответить
Зеленський обговорить із послами пріоритети зовнішньої політики України, - Мендель - Цензор.НЕТ 7845
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16.12.2020 14:28 Ответить
Юлька, колись - Ленка где? Жива хоть?
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16.12.2020 14:29 Ответить
Что с Дерьмаком? Выехал на мацкву на консультации с кремлёвской крысой? Почему Зеленский посиделки с послами устраивает? Только бы рот не раскрывал, чтобы страну не позорить....
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16.12.2020 14:35 Ответить
В Омані, як завжди?
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16.12.2020 15:24 Ответить
Безплатно підуть як в театр посміятись з клоуна і його вистави "Внешняя политика и лох" . Він їм анекдот розкаже про Трампа і Байдена та його власну ручну прокуроршу.
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16.12.2020 16:11 Ответить
что этот скот может обсуждать?
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16.12.2020 16:16 Ответить
Ооо, членограя позвали на новогодний корпоратив! А рояль там есть?
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16.12.2020 16:43 Ответить
 
 