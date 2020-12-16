Зеленский обсудит с послами приоритеты внешней политики Украины, - Мендель
Президент Владимир Зеленский примет участие в совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений, где будут обсуждаться стратегические приоритеты внешней политики Украины.
Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Президент примет участие в совещании послов, эта встреча будет освещаться публично", - отметила она.
Мендель объяснила, что это - ежегодная встреча Президента с украинскими послами за рубежом.
В то же время пресс-секретарь главы государства отметила, что на предстоящем совещании будут обсуждаться стратегические приоритеты внешней политики Украины.
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а не в образе Ермака, как обычно...
https://censor.net/ru/news/3237242/kuleba_o_dialoge_s_rossieyi_etot_razgovor_ochen_nujen_bez_strategii_v_otnoshenii_rf_ne_budet_ni_bezopasnosti
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Представляю, какие будут те послы.
Голод в твоей Параше 1891-1892 год. Картина Айвазовского. Пиндосы кормят вЯликай и вечно голодный СРУский народ.
Дурашка ты парашная и необразованная.
https://trendymen.ru/lifestyle/art/124433
https://www.pinterest.ru/pin/469429961160741167/
А ниже, обсос парашный, не полный перечень, когда америкосы вас, ваших пап, дедушек, прадедушек и прапрадедушек (и бабушек с мамами), от голодухи спасали.
https://www.partner-inform.de/partner/detail/2018/8/235/9169/gumanitarnaja-pomoshh-ameriki-golodajushhej-rossii?lang=ru