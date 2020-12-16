Зеленський обговорить із послами пріоритети зовнішньої політики України, - Мендель
Президент Володимир Зеленський візьме участь у нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ, де будуть обговорюватися стратегічні пріоритети зовнішньої політики України.
Про це розповіла прессекретарка глави держави Юлія Мендель у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Президент візьме участь у нараді послів, ця зустріч буде висвітлюватися публічно", - зазначила вона.
Мендель пояснила, що це - щорічна зустріч Президента з українськими послами за кордоном.
Водночас речниця глави держави зауважила, що на майбутній нараді обговорюватимуться стратегічні пріоритети зовнішньої політики України.
Топ коментарі
+25 РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
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+11 Myroslav Hrabovsky
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а не в образе Ермака, как обычно...
https://censor.net/ru/news/3237242/kuleba_o_dialoge_s_rossieyi_etot_razgovor_ochen_nujen_bez_strategii_v_otnoshenii_rf_ne_budet_ni_bezopasnosti
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Представляю, какие будут те послы.
Голод в твоей Параше 1891-1892 год. Картина Айвазовского. Пиндосы кормят вЯликай и вечно голодный СРУский народ.
Дурашка ты парашная и необразованная.
https://trendymen.ru/lifestyle/art/124433
https://www.pinterest.ru/pin/469429961160741167/
А ниже, обсос парашный, не полный перечень, когда америкосы вас, ваших пап, дедушек, прадедушек и прапрадедушек (и бабушек с мамами), от голодухи спасали.
https://www.partner-inform.de/partner/detail/2018/8/235/9169/gumanitarnaja-pomoshh-ameriki-golodajushhej-rossii?lang=ru