Зеленський обговорить із послами пріоритети зовнішньої політики України, - Мендель

Президент Володимир Зеленський візьме участь у нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ, де будуть обговорюватися стратегічні пріоритети зовнішньої політики України.

Про це розповіла прессекретарка глави держави Юлія Мендель у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Президент візьме участь у нараді послів, ця зустріч буде висвітлюватися публічно", - зазначила вона.

Мендель пояснила, що це - щорічна зустріч Президента з українськими послами за кордоном.

Водночас речниця глави держави зауважила, що на майбутній нараді обговорюватимуться стратегічні пріоритети зовнішньої політики України.

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