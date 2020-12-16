В начале 2021 Европе грозит новая вспышка COVID-19, - ВОЗ

Существует угроза новой вспышки COVID-19 в Европе в первые недели и месяцы 2021 года. Людям следует носить маски даже во время семейных встреч на грядущих праздниках.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом говорится в заявлении Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается, "несмотря на некоторый хрупкий прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной".

Ношение масок и физическое дистанцирование в кругу друзей и семьи, как отметили в ВОЗ, "может показаться неловким, но это в значительной степени способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого".

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