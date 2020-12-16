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Новости Коронавирус и карантин
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В начале 2021 Европе грозит новая вспышка COVID-19, - ВОЗ

В начале 2021 Европе грозит новая вспышка COVID-19, - ВОЗ

Существует угроза новой вспышки COVID-19 в Европе в первые недели и месяцы 2021 года. Людям следует носить маски даже во время семейных встреч на грядущих праздниках.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом говорится в заявлении Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается, "несмотря на некоторый хрупкий прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной".

Ношение масок и физическое дистанцирование в кругу друзей и семьи, как отметили в ВОЗ, "может показаться неловким, но это в значительной степени способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнаруженная в Великобритании новая разновидность COVID-19 более заразна, - ВОЗ

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
ВОЗ от предупреждений перешёл к прямому шантажу и угрозам. пора объявлять эту шарашкину контору террористической организацией.
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16.12.2020 15:13
+3
В начале 2021 Европе грозит новая вспышка COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 219
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16.12.2020 15:08
+3
Ой,лишенько.А якщо ж дві маски запнути і з дому не виходити то подолаємо хоч цю хвилю.
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16.12.2020 15:24
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В начале 2021 Европе грозит новая вспышка COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 219
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16.12.2020 15:08 Ответить
ВОЗ от предупреждений перешёл к прямому шантажу и угрозам. пора объявлять эту шарашкину контору террористической организацией.
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16.12.2020 15:13 Ответить
Отстал от жизни, Трамп уже ффсе.
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16.12.2020 15:33 Ответить
а раньше пугали Алькаидом и ИГИЛом
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16.12.2020 16:58 Ответить
А старий спалах закінчився?
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16.12.2020 15:19 Ответить
А чому цього вірусу в Африці практично немає? Туди ж туристи їдуть і там взагалі антисанітарія.
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16.12.2020 15:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/126283 Хочуть всесвітню рівність зробити.Щоб всі країни жили,як африканські.
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16.12.2020 15:54 Ответить
А що з Африки візмеш...А тут багата Европа та Америка,правда шведи ,зарази, не ведуться.....
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16.12.2020 16:58 Ответить
Ой,лишенько.А якщо ж дві маски запнути і з дому не виходити то подолаємо хоч цю хвилю.
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16.12.2020 15:24 Ответить
США , перестали платить ВОЗ взносы ,те перестали строчить прогнозы,угрозы (все равно аппачи не заплатят),но вот с гейропейских карманов можна с китаезами еще монету вытянуть,,,
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16.12.2020 15:50 Ответить
Без Европы и Америки "пандемию" не раскрутишь. Тупые позавдуют мертвым)))
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16.12.2020 15:52 Ответить
В Неаполі,в головному соборі міста,зберігається ампула з кров'ю Святого Дженаро.За традицією цю ампулу три рази в рік перевертають:якщо кров «зрідне»-все буде добре,якщо-ні,то до біди.В минулому столітті кров Сан.Дженаро не «рідла» у 1939(почалася війна),у 1973(в Італії була епідемія холери) і у 1980(був потужний землетрус).І ось сьогодні,день коли ампулу перевертають останній раз у році,кров Сан.Дженаро-не «зрідла».Я так розумію,що 2021 буде ще більш карколомним ніж 2020?
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16.12.2020 16:05 Ответить
Та і в мене щось шлунок закрутило.....
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16.12.2020 17:00 Ответить
Ох,як надоїли ті «страшилки».😐
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16.12.2020 17:24 Ответить
Шоплять кому то понравилось продавать таблетки с гипсокартона?
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16.12.2020 17:13 Ответить
Пфф, а кому бы не понравилось?
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16.12.2020 18:25 Ответить
 
 