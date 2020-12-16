На початку 2021 року Європі загрожує новий спалах COVID-19, - ВООЗ

Існує загроза нового спалаху COVID-19 в Європі в перші тижні і місяці 2021 року. Людям потрібно носити маски навіть під час сімейних зустрічей на святах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це йдеться в заяві Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Як зазначається, "незважаючи на деякий крихкий прогрес, передача COVID-19 в Європейському регіоні залишається широко поширеною та інтенсивної".

Носіння масок і фізичне дистанціювання в колі друзів і сім'ї, як зазначили в ВООЗ, "може здатися незручним, але це в значній мірі сприяє забезпеченню безпеки і здоров'я кожного".

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