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Новини Коронавірус і карантин
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На початку 2021 року Європі загрожує новий спалах COVID-19, - ВООЗ

На початку 2021 року Європі загрожує новий спалах COVID-19, - ВООЗ

Існує загроза нового спалаху COVID-19 в Європі в перші тижні і місяці 2021 року. Людям потрібно носити маски навіть під час сімейних зустрічей на святах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це йдеться в заяві Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Як зазначається, "незважаючи на деякий крихкий прогрес, передача COVID-19 в Європейському регіоні залишається широко поширеною та інтенсивної".

Носіння масок і фізичне дистанціювання в колі друзів і сім'ї, як зазначили в ВООЗ, "може здатися незручним, але це в значній мірі сприяє забезпеченню безпеки і здоров'я кожного".

Також читайте: Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки вакцини проти коронавірусу в Україну

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
ВОЗ от предупреждений перешёл к прямому шантажу и угрозам. пора объявлять эту шарашкину контору террористической организацией.
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16.12.2020 15:13
+3
В начале 2021 Европе грозит новая вспышка COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 219
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16.12.2020 15:08
+3
Ой,лишенько.А якщо ж дві маски запнути і з дому не виходити то подолаємо хоч цю хвилю.
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16.12.2020 15:24
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В начале 2021 Европе грозит новая вспышка COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 219
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16.12.2020 15:08 Відповісти
ВОЗ от предупреждений перешёл к прямому шантажу и угрозам. пора объявлять эту шарашкину контору террористической организацией.
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16.12.2020 15:13 Відповісти
Отстал от жизни, Трамп уже ффсе.
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16.12.2020 15:33 Відповісти
а раньше пугали Алькаидом и ИГИЛом
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16.12.2020 16:58 Відповісти
А старий спалах закінчився?
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16.12.2020 15:19 Відповісти
А чому цього вірусу в Африці практично немає? Туди ж туристи їдуть і там взагалі антисанітарія.
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16.12.2020 15:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/126283 Хочуть всесвітню рівність зробити.Щоб всі країни жили,як африканські.
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16.12.2020 15:54 Відповісти
А що з Африки візмеш...А тут багата Европа та Америка,правда шведи ,зарази, не ведуться.....
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16.12.2020 16:58 Відповісти
Ой,лишенько.А якщо ж дві маски запнути і з дому не виходити то подолаємо хоч цю хвилю.
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16.12.2020 15:24 Відповісти
США , перестали платить ВОЗ взносы ,те перестали строчить прогнозы,угрозы (все равно аппачи не заплатят),но вот с гейропейских карманов можна с китаезами еще монету вытянуть,,,
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16.12.2020 15:50 Відповісти
Без Европы и Америки "пандемию" не раскрутишь. Тупые позавдуют мертвым)))
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16.12.2020 15:52 Відповісти
В Неаполі,в головному соборі міста,зберігається ампула з кров'ю Святого Дженаро.За традицією цю ампулу три рази в рік перевертають:якщо кров «зрідне»-все буде добре,якщо-ні,то до біди.В минулому столітті кров Сан.Дженаро не «рідла» у 1939(почалася війна),у 1973(в Італії була епідемія холери) і у 1980(був потужний землетрус).І ось сьогодні,день коли ампулу перевертають останній раз у році,кров Сан.Дженаро-не «зрідла».Я так розумію,що 2021 буде ще більш карколомним ніж 2020?
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16.12.2020 16:05 Відповісти
Та і в мене щось шлунок закрутило.....
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16.12.2020 17:00 Відповісти
Ох,як надоїли ті «страшилки».😐
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16.12.2020 17:24 Відповісти
Шоплять кому то понравилось продавать таблетки с гипсокартона?
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16.12.2020 17:13 Відповісти
Пфф, а кому бы не понравилось?
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16.12.2020 18:25 Відповісти
 
 